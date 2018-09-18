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الجارحي: 25 مليون طن فائض الأسمنت وسنصدر لإفريقيا
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 01:02 م
الأسمنت
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أكد حسين الجارحي مستشار وزير الصناعة الدكتور عمرو نصار، لشؤون الصناعة، أن مؤتمر ومعرض "إنترسيم" لصناعة وتجارة الأسمنت يعد من أهم المؤتمرات، خاصة أن صناعة الأسمنت من الصناعات العريقة منذ عام ١٩٢٧.
وأضاف الجارحي، خلال مشاركته في المؤتمر أن صناعة الأسمنت حققت فائضاً فوق الـ25 مليون طن ما يفتح الباب للتصدير لإفريقيا.
وأشار، إلى أن مصر عقدت العديد من الاتفاقيات مع الأسواق الإفريقية للتصدير فيها.
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