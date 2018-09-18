برلمان مصر: التنمية المستدامة مجتمعية ولا يستثنى منها أحد

النائب طارق رضوان



الفقى: برلمان الاتحاد الدولي الأقدم فى العالم



مها يونس



قال النائب طارق رضوان ممثل البرلمان في العلاقات الخارجية، أن التنمية المستدامة يجب أن تكون عملية مجتمعية وشاملة ولا يستثنى منها أحد، ويجب أنتتسم بالإستمرارية.



جاء ذلك خلال انعقاد الندوة الإقليمية حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتركز على تعظيم دور المرأة في المجتمع الدولي، والمنعقد في مكتبة الإسكندرية.



وذكر أن المرأة لها دور فى التنمية المستدامة، وأنه لا تنمية دون إعطاء المرأة حقوقها والقضاء على التمييز، لأن المرأة هي نصف المجتمع، وأن الدولة دعمتها بجعل ٢٠١٧ عام المرأة، ووضع قضيتها فى خطة الدولة ٢٠٢٠ لكى تتمكن اقتصاديا وسياسيا.



وتابع: لم يكن البرلمانيون بعيدون عن عملية التنمية المستدامة وعن رؤيتها، بل هي قلب العملية، لما له من أدوات وصلاحيات لتحقيق أهداف العملية من خلال عدة محاور أبرزها، وضع مشاريع القوانين الخاصة بها، إقرار موازنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الرقابة على الموازنة الخاصة بالتنمية، وإشراك المواطنين وكافة المؤسسات في عملية التنمية المستدامة.



وأضاف الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية أن اتحاد البرلمان الدولي هو أقدم الاتحادات الدولية وقد تجاوز الـ ١٥٠ عاما، وتحدث أن قضية المساواة بين الجنسين مطروحة في المنطقة العربية، وأن اختيار مصر من أجل تلك الندوة مناسب.



وذكر أن المجتمع العربي يريد ثورة تشريعات من أجل تحقيق المساواة، وأن المجتمعات تتبنى كل ما يرفع شأن الدول، متحدثا أن المرأة العربية هي التي تدفع الثمن في مناطق النزاعات المسلحة.



فيما أشارت رئيس مكتب النساء البرلمانيات بالسويد"أولريكا كارلسون" إلى أن اتحاد البرلمانيات تم إنشاؤه في بداية القرن الماضي، لأهمية الحوار السياسي والحلول السلمية، وإن البرلمان الدولي يعمل من أجل السلام والتنمية، وإن اتحاد البرلمان الدولي يساند عبر الزمن لتحقيق التنمية المستدامة.



وأضافت أنه منذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة في ٢٠١٥ قد تم إقامة العديد من الندوات، وهو منتدى مهم لعرض الأعمال المهمة للبرلمانات، وأنه بهذه الطريقة التي يوجد بها المعرفة والمعلومات، تساعد في انخراط الكثير من الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و يتم الاهتمام بقضايا المرأة والشباب والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، التي يتم مناقشتها في الاتحاد الدولي البرلمانات.



وذكرت أن الاتحاد قد تعاون مع البنك الدولي الإنمائي لمساعدة البرلمانات، كما أن الوضع في العالم يتطلب المسئولية العظمى، لأن الأمن والسلام يحتاجه سكان العالم، وأن المساواة قد وصلت إلى درجة معقولة بين الجنسين، وأنه يتم العمل على تعليم الفتيات والحد من الزواج المبكر وتثقيف الأباء، كما يتم دعم المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات يبدأ بالاعتراف الاستمتاع بحقوقهم، وأن يتم العمل على وقف القوانين التي تتضمن التمييز، وأن ذلك يمنح خطة البرلمانات من أجل الاصلاح.







