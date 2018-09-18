ريفولتا تدشن 17 محطة شحن سريع للسيارات الكهربائية

ريفولتا

الاعتماد على موديلات كيا وفولكس فاجن فى توفير سيارات كهربائية مستعملة



شريف عيسى:



قال مصطفى بدوى، الرئيس التنفيذي لريفولتا إيجيبت لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية، إن الشركة تمكنت على مدار الأيام الماضية من تدشين ٧ محطات شحن سريعة لخدمة السيارات الكهربائية بالقاهرة الكبرى، وأنها تستهدف الوصول إلى ١٧ محطة شحن سريع بنهاية العام.



وتسعى ريفولتا للوصول بإجمالى محطات الشحن لخدمة تلك الفئة من السيارات إلى 65 محطة بنهاية العام الحالى، فى 7 محافظات، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 65 مليون جنيه.



وأشار إلى أن الشركة قررت وقف استيراد عدد من الطرازات المستعملة مثل نيسان ليف، وأنها ستعتمد على كلٍ من "كيا" و"فولكس فاجن" فى تلبية احتياجات السوق المحلية من الموديلات الكهربائية المستعملة.



وأكد أن ريفولتا تخطط لافتتاح أول صالة عرض لها لبيع السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة بحلول أكتوبر المقبل بمنطقة القاهرة الجديدة، على أن يتم بدء العمل بمركز الصيانة وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار فى غضون الأيام القليلة المقبلة.



وأضاف أنه مع تمكن ريفولتا من استيراد أول شحنة من سيارات تسلا الكهربائية وبدء عمليات التسليم، فإنها قررت المشاركة بمعرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا" فى نسخته الخامسة والعشرين، على أن يضم جناح الشركة كل طرازات العلامة الأمريكية، وهى: Model 3، وModel S، وModel X.

