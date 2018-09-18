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الإسكندرية
مصطفى الفقى: البرلمان المصرى من أكثر البرلمانات التى دعمت التنمية المستدامة
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 12:53 م
مصطفى الفقى
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مصطفى الفقى
رئيسة مكتب النساء البرلمانيات بالسويد: التمييز بين الرجل والمرأة يؤثر على المساواة
مها يونس
قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن البرلمان المصري من أكثر البرلمانات التي دعمت أهداف التنمية المستدامة التي تتركز على تعظيم دور المرأة، والذي كان يحتاج لثورة تشريعية.
جاء ذلك خلال انعقاد الندوة الإقليمية حول أهداف التنمية المستدامة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنعقد حاليا في مكتبة الإسكندرية.
ومن جانبه قالت اورليكا كارلسون رئيس مكتب النساء البرلمانيات بالسويد، إن حدث اليوم هو بداية إهتمامنا بالمنطقة العربية باعتباره منتدى هام للمشاركة الفعالة والتعلم لعرض الأعمال الهامة البرلمانات.
وأضافت "كارلسون" أن الوضع في العالم يحتاج لزيادة الدور الفعال الأكبر من التنمية المستدامة، وفقاً المسئولية العظمى من خلال تحقيق السلام والأمن، موضحة أنه وفقاً لبرنامج التنمية فقد وصلت المساواة لدرجة معقولة في أغلب المجتمعات والتي ركزت بدورها على تعليم الأمهات ومجابهة الزواج المبكر، تثقيف الأباء لتربية الأبناء، والإهتمام بصحة المرأة.
ولفتت إلى أن أي تقليل في التمييز بين الرجال والنساء سيؤثر بدوره على مجالات التنمية، لافتة إلى أن دعم المساواة هدف يمكن تحقيقه بشكل متكامل من خلال دعم البرلمانات العربية ومن خلال الإلتزام السياسى.
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