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الإسكندرية
سحر نصر: قانون الاستثمار الجديد يتيح تمويلاً كبيراً للمرأة
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 12:47 م
سحر نصر جديد
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تحديد نسبة 80 %من تمويل المشروعات المتناهية الصغر لصالح المرأة
التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال دمج دور القطاع الخاص والبرلمان
مساواة التنمية تتحقق من خلال المساواة في الفرص الإستثمارية للجانبين
مها يونس
ذكرت وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أنها شاركت في إعداد 22 لجنة، و50 إتفاقية دولية، تم من خلال جلساتها عمل تعديلات للقوانين نحو الأفضل، مستشهدة بمادة في قانون الاستثمار تخص المرأة والمساواة، ومنها إتاحة التمويل لها من خلال مشاركة القطاع الخاص، وتحديد نسبة من ميزانية التمويل للمشروعات المتوسطة 50 %، فضلاً عن إتاحة نسبة 80%من تمويل المشروعات متناهية الصغر لصالح المرأة.
جاء ذلك خلال انعقاد الندوة الإقليمية حول أهداف التنمية المستدامة التي تتركز على تعظيم دور المرأة في المجتمع الدولي، و المنعقدة حاليا بمكتبة الإسكندرية، بحضور ممثلي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتبادل الخبرات في مجال التنمية المستدامة.
وتابعت نصر أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال القطاع الخاص والبرلمان، مؤكدة أن هناك فعلياً شراكة في المتابعة، في حين ان البرلمان له دور رئيسي فيها، مشيرة إلى أن مصر من أوائل الدول ال 22 التي دعمت أهداف التنمية المستدامة لعمل تقييم مبكر للوضع ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحديد الفجوات المتواجد.
فيما أشارت الوزيرة إلى ضرورة التقييم السريع لهذا البرنامج لتعديل المسار من خلال البرلمان، موضحة أن للمرأة دور هام في تلك الجزئية وفقاً للوضع الاقتصادي العالمي، لعمل تجديد وتطوير لتلك البرامج.
ولفتت نصر إلى أن البيانات والمؤشرات لها دور هام في قياس الوضع من خلال قاعدة بيانات محدثة لتحقيق الشفافية أمام متخذي القرار، والبرلمان لمعاونته على التقييم والمتابعة.
وذكرت الوزيرة أن الندوة تجسد التعاون الدائم لإحداث نقلة نوعية من خلال دمج دور البرلمانات لتدعيم دور المرأة والشباب، مؤكدة أن المساواة هي أساس التنمية، موضحة أن المقصود هي المساواة في الفرص الإستثمارية للجانبين، وفقاً للبعد الإقتصادي وعلى أساس المواطنة أيضاً.
وأكدت أنه من خلال تلك الندوة سيتم تبادل الخبرات بين البرلمانات للتعلم من الدروس المستفادة، وتحديد التحديات التي تقابل عملية التنمية المستدامة،
فيما أشارت نصر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع رؤية طموحة لإبراز دور التنمية، بناءاً عليها قامت حكومتي المهندس شريف إسماعيل والدكتور مصطفى مدبولى بتحقيقها من خلال مشاريع على أرض الواقع، مؤكدة أن التكامل بين الحكومة والبرلمان أدت لتعظيم دور المرأة في الاستثمار.
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