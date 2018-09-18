«المال» ترصد مستقبل السيارات الصينية محليًا

ضعف انتشار مراكز الخدمة أبرز تحدياتها





شريف عيسى وأحمد عوضتشهد سوق السيارات فى مصر العديد من التحولات الجذرية التى تدعم فرص العلامات الصينية، خاصة مع ارتفاع أسعار العلامات الأخرى ذات المنشأ الكورى أو الأوروبى، وسعى العديد من الوكلاء لخوض نشاط التجميع لها سواء للسيارات التقليدية أو الكهربائية.ومع التطور التكنولوجى الذى تشهده السيارات الصينية على الساحة العالمية بات من الضرورى التيقن بأن السيارات الصينية فى مصر هى المستقبل، خاصة مع التحولات التى تجريها كبرى الشركات ببكين لمواكبة التقدم فى مجال صناعة المحركات الصديقة لليبئة بتكلفة أقل.«المال» فى التقرير التالى ترصد العديد من الفرص والتحديات التى تواجه العلامات الصينية فى السوق المحلية.اقتنصت العلامات الصينية حصة بلغت %8.6 من إجمالى السيارات المستوردة خلال النصف الأول من العام الجارى بإجمالى 3727 سيارة، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن منفذ الإسكندرية الجمركى.وتجدر الإشارة إلى أن إجمالى السيارات المستوردة والمفرج عنها عبر منفذ الإسكندرية على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية يوينو قد بلغت 43 ألفًا، و452 سيارة.واحتلت بايك ماز صدارة العلامات التجارية الصينية الأكثر استيردًا للسيارات خلال النصف الأول من العام الجارى بإجمالى 1512 سيارة، بحصة بلغت %40.6 من إجمالى السيارات الصينية المستوردة.وجاءت جلورى فى المرتبة الثانية فى القائمة بعد أن تمكنت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من الإفراج عن 780 سيارة، بحصة سوقية بلغت %20.9.وحصدت جاك المرتبة الثالثة فى القائمة بإجمالى عدد وحدات مفرج عنها 510 سيارات، بحصة سوقية %13.7، أما المركز الرابع فجاء من نصيب العلامة التجارية شنجان، بإجمالى 450 سيارة، بحصة قدرت بنحو %12.1 من إجمالى الطرازات الصينية المفرج عنها خلال تلك الفترة.وجلت بريليانس فى المرتبة الخامسة بعد أن اكتفت باستيراد 200 سيارة فقط خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو، بحصة بلغت %5.4، أما المركز السادس فجاء من نصيب العلامة التجارية الصينية بايك سنوفا بإجمالى 147 وحدة مستورده، بحصة %3.9.وفى المركز السابع جاءت العلامة التجارية التى قدمت مؤخرًا للسوق المصرية وهى «دومى» بعد أن استطاعت الإفراج عن 85 سيارة، لتصل حصتها إلى %2.3 من إجمالى السيارات الصينية المستوردة والمفرج عنها عبر منفذ الإسكندرية، أما هيما فجاءت فى المرتبة الثامنة بإجمالى 34 سيارة مفرج عنها، بحصة قدرت بـ %0.9، أما باقى العلامات التجارية فبلغ إجمالى عدد الوحدات المفرج عنها 9 سيارة، بنسبة بلغت %0.3.قال محمد فرج، رئيس مجلس إدارة « IFG جروب»، إن المجموعة أعدت استراتيجية ترتكز على تجميع طرازات العلامة الصينية، بهدف تخفيض أسعارها وزيادة الفرص التنافسية مع العلامات التجارية اﻷخرى، متوقعا الوصول لمبيعات مرتقبة 5 آلاف سيارة بنهاية 2019.وأضاف فرج أن شركته تعمل حاليا على تجهيز المصنع الجديد بالسادس من أكتوبر من خلال تدشين خطوط الإنتاج والمعدات، الخاصة بمشروع تجميع سيارات زوتى وهى «z300« و«T800» بنهاية العام الحالى، كاشفا عن استهداف «IFG جروب» بالتوسع فى تصدير السيارات المجمعة للأسواق المجاورة.وأوضح أن المجموعة قررت الدفع بثلاثة طرازات جديدة من فئة الرياضية متعددة الاستخدامات «suv»، إضافة إلى عرض 3 سيارات كهربائية فى معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك فورميلا» المقرر عقده نهاية الشهر الحالي.وكشف فرج، عن رفع مستهدفات «ifg جروب» من مبيعات العلامة الصينية إلى 2500 سيارة بنهاية العام، وذلك بعد الطفرة التى حققتها وتجاوزها نحو 1700 وحدة بالسوق خلال الفترة الماضية.وأشار إلى أن المجموعة تخطط لزيادة نشاط فيكتورى بالسوق المحلية، عن طريق طرح طراز المينى فان «B1« خلال اﻷسبوع المقبل، مشير إلى أن السياسة السعرية التى اعتمدها للعلامة الصينية ترتكز على تخفيض هوامش الربحية لتحفيز الطلب.■ بإجمالى 2500 سيارةقال خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، إن شركته قررت التوسع فى طرح الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات suv، فى ظل الطلب المتزايد على تلك الفئة بالسوق المحلية، إضافة إلى تحقيق المبيعات المستهدفة من العلامة الصينية بنحو 2500 سيارة بنهاية العام.وأضاف سعد، أن شركته تعتزم طرح 3 طرازات وهى «v6» و«v7» و«v3 facelift» فى معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك فورميلا«، المقرر عقده فى الفترة من نهاية الشهر الحالى، متوقعا أن يشهد أداء العلامة الصينية ارتفاعا بنسب تتراوح ما بين 5 و%10 بنهاية العام الحالي.وأكد أن الفترة الماضية شهدت نمو الحصة السوقية للعلامات الصينية المنشأ بمختلف فئاتها، موضحا أنها استحوذت على ما يقرب من %15 من المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب، وبحصة %40 من الميكروباصات.وأضاف أن التحدى اﻷكبر أمام مستوردى السيارات الصينية يكمن فى التوسع فى الاستيراد؛ لأسباب تتعلق بزيادة الفاتورة الاستيرادية بنسب تتراوح ما بين 20 و%25، بسبب فرض الأسعار الاسترشادية على العلامات الصينية.وتنتمى بريليانس «V6» لفئة السيارات الرياضية المتعددة ااستخدمات «suv»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سى سى، ليعطى قوة قدرها 150 حصانا، وبعزم أقصى للدوران 220 نيوتن متر، فيما زود طراز «V7» بمحرك سعة 1.6 لتر، بقوة 207 حصانا.■ تستهدف حصة سوقية %4أكد حسن الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة درشال للصناعة، وكلاء سيارات DFM وDFLZ، أن شركته قررت تجميع طرازات العلامة الصينية وعدم الاعتماد على بيع الفئات المستورد بالسوق؛ بهدف تخفيض الفاتورة الاستيرادية والقدرة على المنافسة مع مختلف العلامات الأخرى، موضحا أن أسعار سيارات دونج فيج ستنخفض بنسبة %20 بعد تجميعها محليا.وقال الدسوقى إن شركته أبرمت عددا من العقود التصنيعية مع مصانع «الهندسية لصناعة السيارات» و«أبل ستور» و«وينكينج»؛ بغرض الحد من الاستيراد وتوجيه استثمارات درشال فى قطاع مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة وتوفير قطع الغيار، مؤكدًا أن نجاح أى علامة تجارية بالسوق يتوقف على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء فى الصيانة ومدى توافر قطع الغيار.وكشف عن استهداف درشال بيع 3000 سيارة، بحصة سوقية تتراوح ما بين 3 و%4 خلال العام المقبل، موضحا أنه شركته تخطط لإنتاج مختلف السيارات الديزل والكهربائية«، بهدف جذب أكبر شريحة من المستهلكين.كما توقع أن تشهد الحصة السوقية الخاصة بالعلامات الصينية نموًا بنسبة %4 لتصل إلى %12 مقابل %8، فى ظل التوسعات التى تجريها الشركات فى استيراد الطرازات الجديدة.ويذكر أن شركة درشال للصناعة أبرمت عقد تصنيع مع «الهندسية لتصنيع السيارات« لإنتاج سيارات DFM وDFLZ، والشواحن والبطاريات الكهربائية، باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه.قال اللواء حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة الأمل لتجميع السيارات، منتج سيارات بى واى دى، إن أزمة العلامات التجارية الصينية فى مصر تمكن فى ضعف الجدارة المالية للشركات المستحوذه عليها، مما يتسبب فى ضعف انتشار صالات العرض، ومراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة.وأضاف سليمان أن غالبية تجار وموزعى السيارات يسعون إلى جمع توكيلات صينية بهدف زيادة أرباحهم وحجم أعمالهم، دون أن يقابل ذلك ضخ استثمارات فى بنية تحتيه، أو فى قطاعات التسويق لضمان نجاحها، الأمر الذى دفع العديد من الراغبين فى الشراء لإبعاد الطرازات الصينية من قائمة تفضيلاته.وأكد أن قوة العلامات الصينية واستحواذها على حصة سوقية ملائمة من المبيعات الإجمالية لسوق السيارات يبدأ باستحواذ كيانات كبيرة عليها، مشيرا إلى أن خوض نشاط التجميع لها سيسهم فى انتشارها، نظرًا لكون أسعارها ستكون منخفضة مقارنة بالمستورد سواء من علامات الصينية أخرى، أو الكورية، أو الأوروبية.وتوقع أن تستحوذ العلامات الصينية على حصة سوقية تصل إلى %40 من إجمالى مبيعات السوق بحلول 2020، خاصة مع سعى عدد من الوكلاء لبدء عمليات التجميع خلال الفترة المقبلة.وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الصرف، والمعوقات التى تواجه استيراد السيارات الصينية من فرض أسعار استرشادية من قبل مصلحة الجمارك، يعزز فرص التجميع، بهدف توفير سيارات تلائم مستويات الدخول المتوسطة، والتى باتت تعانى من صعوبة الحصول على سيارة جديدة «زيرو« مع القفزات التى شهدتها الأسعار بعد قرار التعويم.وكشف رئيس مجلس إدارة الأمل عن بدء المجموعة لمفاوضات رسمية مع الجانب الصينى لبحث سبل بدء نشاط التجميع لعدد من الطرازات الكهربائية، تماشيًا مع التوجه الحكومى الداعم لها، بهدف تحسب البيئة وخفض مستويات التلوث، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة بدء استعدادت الشركة لتجميع طراز e6 التابع لشركة BYD.وقال إن مجموعة الأمل تستهدف خلال العام الجارى بيع 12 ألف سيارة من العلامة التجارية الصينية، موضحًا أن الأمل تمكنت منذ بداية العام وحتى الآن من بيع قرابة 5000 سيارة بى واى دى.وتوقع أن يشهد العام المقبل نموًا فى مستويات إنتاج طرازات بى واى دى بنسبة تصل إلى %15، بهدف الوصول إلى 14 ألف سيارة منتجه، لتستحوذ بى واى دى على المركز الثالث فى صدارة العلامات التجارية الصينية الأكثر مبيعًا.