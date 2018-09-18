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بورصة وشركات
مشتريات المصريين تدفع البورصة للصعود بمنتصف تعاملات الثلاثاء
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 12:38 م
البورصة المصرية 2
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البورصة تواصل الصعود بالمنتصف بدفع من مشتريات المصريين
مشتريات العرب تدفع البورصة للصعود بمنتصف التعاملات
البورصة المصرية 2
رجب عزالدين
واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط اتجاه شرائى للمصريين.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.26% عند مستوى 14835نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.8% عند مستوى 725 نقطة حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 242 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 14 مليون جنيه و38.5 مليون جنيه على التوالى ،بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 6 مليون جنيه و 1 مليون جنيه و4 مليون جنيه و41 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 74 سهم من إجمالى 132سهما متداولا،بينما هبط 13 سهم وبقى 45 دون تغير.
وهبطت البورصة خلال جلستى تداول الأحد والإثنين بشكل حاد تزامنا مع اعلان آخر تطورات قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها رموز سياسية وشخصيات من سوق المال.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما –السبت الماضى- بضبط مجموعة كبيرة من الأسماء البارزة بسوق المال، إضافة إلى علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية التلاعب بالبورصة، وأجلت محاكمة نجلى الرئيس الأسبق، وآخرين، لجلسة 20 أكتوبر المقبل، مع التحفظ على جمال وعلاء مبارك، وياسر الملوانى، وحسن هيكل.
وقالت هيرميس، في إفصاح نُشر عبر شاشة البورصة: "إن ياسر الملواني أحد المتهمين بالقضية و يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بالمجموعة منذ عام 2014، بينما المجموعة ليست طرفا في القضية المنظورة، و أنشطتها وعملياتها مستمرة في ظل الإدارة الحالية".
وأضافت القلعة في إفصاح آخر: "إن عمرو القاضي رئيس قطاع علاقات المستثمرين، ورئيس المخاطر بالشركة، الذي تم احتجازه على ذمة القضية بغرض عرضه على اللجنة المختصة بالتصالح، جاء اتهامه بناء على أسهم ضمان العضوية بالبنك الوطني إضافة إلى عضويته بمجلس إدارة البنك، بصفة شخصية".
وأكدت الشركة في إفصاحها: "إنها لم يسبق لها التعامل على أسهم البنك الوطني، ولم تكن يوما مساهما به أو عضوا بمجلس إدارته، وأنها ليست طرفا، وأعمالها مستقرة".
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