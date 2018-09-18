«المصرية وأوتوموتيف» تطرح فولكس فاجن كادى بأوتوماك فورميلا

فولكس فاجن كادى



المال-خاص



تستعد المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن التجارية، لطرح طرازى كادى ماكسى كومبى، وكادى كومبى، والمنتمبى لفئة السيارات MPV خلال فاعليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا«، فى الفترة من 26 وحتى 30 سبتمبر الجارى.



وقال محمد مراد، مدير قطاع فولكس فاجن التجارية، فى تصريحات لـ«المال«، إن الفترة الماضية جريت مفوضات جادة مع الشركة الأم لإعادة تفعيل العلامة التجارية، والتى استقرت على بدء توريد موديلات كادى للسوق المحلية، بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر، بقوة 110 حصانًا.



وأضاف أن المصرية وأوتوموتيف تسعى حاليًا لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن كلا الطرازين، موضحًا أن كادى ماكسى كومبى ستتوافر بسعة مقاعد، أما كادى كومبى فستكون متاحة بخمسة مقاعد.



وكشف عن سعى فولكس فاجن التجارية لطرح كادى فان لأعمال النقل الخفيف بحلول منتصف أكتوبر المقبل، على أن تتوافر للسوق المحلية عبر فئتين، مشيرًا إلى اقتراب طرح طراز ترانسبورتر بتجهيزات الإسعاف بنهاية العام الجارى.



وأوضح أن الشركة تستهدف بطرح ترانسبورتر توفيرها للمستشفيات والعيادات الخاصة، مؤكدًا فى الوقت ذاته على وجود مفاوضات مع هيئة الإسعاف لبحث سبل توريدها ضمن أسطولها.



وأشار مراد إلى أن موديلات وطرازات فولكس فاجن التجارية متوافرة فى صالات عرض العلامة التجارية المتواجدة فى كل من العبور وشبرًا، كاشفًا عن استهدافه بيع 130 وحدة من موديلات كادى بالسوق المحلية بنهاية العام الجارى.

