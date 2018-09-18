«دمياط الجديدة» تنتهى من تسليم 2520 وحدة سكنية من «دار مصر»

دار مصر



خالد الأسمر



قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه تم الانتهاء من تسليم 504 وحدات بواقع 21 عمارة بموقع 2 بالمجاورة 34 بالحى السادس بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، والذى يعد استكمالا للمرحلة الأولى للمشروع.



وأضاف لـ « المال» أنه كان قد تم تسليم 2016 وحدة سكنية بواقع 109 عمارات ضمن المرحلة الأولى للمشروع، مشيرا إلى أنه جار الآن العمل فى إنهاء المرحلة الثانية من المشروع، والتى تضم 1560 وحدة سكنية، من المقرر أن تنتهى بنهاية عام 2018.



وأشار إلى وجود العديد من مشروعات الإسكان التى تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمواطن فى دمياط الجديدة، ومنها الإسكان الاجتماعى والتعاونى والفاخر والاستثماري.



