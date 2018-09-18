«النوبارية الجديدة» تستعد لطرح 17 عمارة «إسكان اجتماعى»

مناقصة محدودة لتنفيذ مركز شباب بـ «سوهاج الجديدة»



محمود زكى



كشف محمد القصرى، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، عن الاستعداد لطرح 17 عمارة إسكان اجتماعى خلال الفترة المقبلة على شركات المقاولات المسجلة فى اتحاد مقاولى التشييد والبناء المصري.



وأضاف - فى تصريحاته لـ «المال» -أن التكلفة المبدئية لتنفيذ العمارات تقدر بنحو 100 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها خلال عام من توقيع العقد، مشيرًا إلى أنه سيتم طرحها على عدد من المناقصات.



وأشار إلى أنه جار أيضًا استكمال محطة مياه الشرب بالمدينة، بتكلفة 50 مليون جنيه، موضحا أن هذه المحطة تعمل على تغذية المدينة بالكامل، على أن يتم الانتهاء منها خلال 24 شهرًا.



ولفت إلى أن ميزانية الجهاز بلغت 118 مليون جنيه، أغلبها مخصص لاستكمال المشروعات الخدمية بالمدينة، والتى تتمثل فى رفع كفاءة الطرق، وعدد من عمارات الإسكان الاجتماعى، و رفع كفاءة الأحياء.



وأوضح أنه جار الحصول على بعض الموافقات لإنهاء إجراءات تخصيص الأرض التى صدر لها القرار الوزارى رقم 181 لسنة 2016، لإضافتها إلى كردون النوبارية الجديدة، والتى تبلغ كتلتها العمرانية الحالية 1816 فدانًا، وتصل مساحتها إلى 1800 فدان، ومن المتوقع البدء فى تنفيذ الترفيق نهاية العام الحالى.



وقال إنه تم إجراء مزاد علنى لبيع سبعة محال تجارية، ومخبز المدينة، كاشفا أن أعلى سعر للمتر التجارى سجل 68 ألف جنيه، مقابل 14500 جنيه لأقل متر، مشيرًا إلى أن المحال تتراوح مساحتها بين 25 - 78 مترا، وأن المزاد شهد إقبالا كبيرًا من الأفراد. وأوضح أن تلك المحال عبارة عن أنشطة تجارية مختلفة بين كافتيريا و سوبر ماركت و حدايد وبويات، وكذلك محل لبيع الخضراوات والفاكهة، مشيرًا إلى أن التأمين الابتدائى للمزاد سجل عشرة آلاف جنيه لكل محل أو للمخبز.



وأكد أن سعر المتر التجارى سجل زيادة %110 خلال مزاد الأسبوع الماضى، مقارنة بآخر مزاد منذ ثلاثة أشهر، والذى سجل فيه أعلى سعر للمتر التجارى 32 ألف جنيه.



