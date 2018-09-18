الدراما الأميركية- الناصرية

شريف عطية



لم يسبق على مرّ التاريخ السياسى.. أن ارتبط مساران سياسيان.. بين دول عظمى وثورى ناشئ، مثلما حصل بين الولايات المتحدة ومصر «الناصرية» طوال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، إذ سبقتهما تطورات الحرب العالمية الثانية التى مهدت لالتقائهما، كما عاصرا الحروب التى نشبت فى إطاريهما.. ولما أفضت إليه من نتائج ما زال البلدان يعتركان توابعها إلى اليوم، منذ بدأت بمحاولة الرئيس الأميركى «إيزنهاور» كسب ود «عبدالناصر»- كرجل دولة «تقدمى» لمحاربة الشيوعية فى الشرق الأوسط.. إلى أن انتهت بوفاة الزعيم المصرى.. فيما كان يتابعه الرئيس «نيكسون» من فوق سفينة القيادة للأسطول السادس فى البحر المتوسط إبان مباشرته معركة ما تسمى «أيلول الأسود» فى الأردن.

لقد كان من الطبيعى لمصر الدولة- ذات النزعة القومية- بأقله- الناحية التنظيمية- منذ منتصف الأربعينيات، أن تتوجه ثورتها فى يوليو 1952.



للإفلات من ربق الاحتلال البريطانى.. إلى جانب تحدى فلول الإمبريالية الغربية فى أماكن أخرى من المنطقة، الأمر الذى ارتأته واشنطن آنئذ، ولأسبابها، متوازياً مع أهدافها نحو زعامة العالم الغربى من بعد وراثتها إرث الإمبراطورتين الغاربتين، بريطانيا وفرنسا، مع تحسبها فى ذات الوقت ألا تمس القومية المصرية والعربية المصالح الأميركية الأمنية، إذ أشارت إحدى لجان البنتاجون (JWPC) إلى أهمية قناة السويس للإستراتيجية الأميركية، ما سوف يتعارض مع النزعة الوطنية المصرية، لدواع سياسية، إلا أن مصر تبقى ضرورية لما لها من «دور مهم» فى أى اشتباك عسكرى فى الشرق الأوسط، خاصة بعد تفجير الاتحاد السوفيتى قنبلته الذرية، وبعد الثورة الشيوعية فى الصين، وبسبب إعلان دولة إسرائيل التى تلقى القاهرة باللوم على واشنطن فى إنشائها.. الأمر الذى لا يزال يمثل غصة فى الحلق- كعامل مشترك- مثار الاختلاف بينهما، كذلك مع النزعة الحيادية لمصر بالنسبة للمفهوم الأميركى 1951.. بشأن إنشاء قيادة الشرق الأوسط MEC.. التى رفضتها حكومة «النحاس باشا» على الفور.. بالتزامن مع إلغائها معاهدة 1936 مع بريطانيا، وقبل شهور من انطلاق شرارة الثورة فى يوليو 1952، ما تسبب فى انزعاج غربى من الظهور المتوازى للنزعة الوطنية الثورية فى مصر (وإيران)، مع رفض القاهرة الانضمام إلى الأحلاف الغربية (بغداد- السنتو)، كسياسة مصرية ثابتة قبل 1952، وليتبين للأميركيين بحلول مارس 1956.. رغم جهودها لكسب «عبدالناصر».. فقد برز كتهديد لمصالح أمنهم القومى فى الشرق الأوسط، ما هيّأ الأسباب غير المباشرة للتحالف الأنجلو فرنسى بمشاركة إسرائيل.. (فى معية الولايات المتحدة).. لشن الحرب على مصر فى أكتوبر 1956، وهى الحرب التى كانت فرصة لتدخل الولايات المتحدة لصالح مصر، أتاحتها لها القوة الغاشمة للاستعمار القديم، لكى تجدد واشنطن «إيزنهاور» رهانها على «عبدالناصر».. الذى أصبح يتمتع بشعبية طاغية فى بلاده، والمنطقة العربية، وفى بلدان العالم الثالث، بحيث بات من الصعب عليه التخلى من أجل اعتبارات تكتيكية ظرفية مؤقتة.. عن النهج الاستقلالى «الإستراتيجى» لبلاده، رافضاً الانضواء إلى مشروع «إيزنهاور» يناير 1957، المعدل عن مشروعها السابق عن تشكيل قيادة الشرق الأوسط MEC، الذى رفضته كل من حكومة الوفد والحكومة الثورية، كما كان من المنطقى لمصر «الناصرية» بعد العدوان.. إجراء مقارنة بين دور كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى.. فى إبطال العدوان الثلاثى عليها.. ليتضح لها على الأرجح أن لولا الإنذار السوفيتى لضرب قوى العدوان، ما حركت أميركا ساكناً.. لمعادلة (المناورة) السوفيتية، إلخ.



إلى ذلك، سعت الولايات المتحدة من أجل حماية مصالحها فى واحدة من أهم مناطق النفوذ الغربية، من مغبة هيمنة السوفيت عليها، إلى استرضاء عروبة «الرئيس المصرى الشعبوية»، ذلك عن طريق جمع كل الفاعلين الإقليميين فى تحالف كبير موالِ للولايات المتحدة، يدفعها إلى ذلك الفزع الناشئ عن امتداد النفوذ السوفيتى إلى كل من سوريا والعراق، بجانب مصر، الأمر الذى وظفه «عبدالناصر» للحصول على الدعم الأميركى لطموحاته الإقليمية 1958 - 1964، إلا حين أصبح «ناصر» نفسه خطراً على المصالح الأميركية (..)، ما حدا بواشنطن إلى البدء فى خلق ودعم منافسين من الموالين للغرب.. فى إسرائيل والأردن والسعودية، فيما أسندت مهمة مكافحة الشيوعية العربية لحزب البعث فى سوريا والعراق، ذلك فى الوقت الذى انشغلت مصر فى «حرب بلا نصر» فى اليمن 1562 - 1967، قبل احتلال إسرائيل شبه جزيرة سيناء- بضوء «أخضر أميركى»، خاض «عبدالناصر» فى سبيل تدارك خسائرها أعظم معاركه على مدى عقدين، هما كل تاريخه السياسى، إلى أن أسلم الروح سبتمبر 1970.. وهو يقود محاولات تلافى اضطرابات إستراتيجية فى الجبهة الشرقية بين الأردن ومنظمة التحرير، فيما كان الأسطول السادس- بقيادة الرئيس الأميركى «نيكسون» على مقربة منه، يمخر عباب مياه البحر المتوسط، من خلال دراما سياسية يندر حصولها بين ثورى ناشئ ودولة هى الأعظم فى عالم اليوم.