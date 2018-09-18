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اقتصاد وأسواق
بمشاركة 300 عارض.. افتتاح المعرض الدولي للبناء والتشييد The Big 5
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 12:03 م
عمرو نصار
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عمرو نصار
نصار: استضافة مصر الحدث لأول مرة يعكس أهمية السوق كمحور لصناعة وتصدير مواد البناء.
فرص واعدة لنفاذ المنتجات الى الدول الافريقية والعربية ... و8% زيادة في صادرات القطاع خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2018.
محمد ريحان وأحمد اللاهوني
افتتح المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، صباح اليوم، المعرض الدولي للبناء والتشييد The Big 5 والذي يعقد بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 18-21 سبتمبر الحالي بمشاركة دولية واسعة.
ويشمل المعرض 6 قطاعات رئيسية تضم قطاعات الميكانيكا والكهرباء والهندسة الصحية والتشطيبات وأغلفة المباني والإنشاءات الخاصة وأدوات الإنشاء ومواد البناء وتقنيات وابتكارات وآلات ومعدات الإنشاء.
وأكد الوزير، أن قطاع التشييد ومواد البناء يمثل أحد أهم القطاعات التصديرية في الاقتصاد المصري ويتمتع بميزات تنافسية كبيرة وفرصاً ضخمة للنفاذ لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن صادرات مواد البناء حققت نسبة زيادة قدرها 8.1% خلال الـ 7 أشهر الأولي من العام الحالي، وسجلت 3 مليارات و215 مليون دولار مقابل 2 مليار و 973 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي .
وقال إن استضافة مصر لفعاليات هذا المعرض الدولي لأول مرة تعكس اهمية السوق المصرية كمحور اقليمي لصناعة وتصدير مواد البناء بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا .
وأضاف نصار أن المعرض يقام على مساحة 24 ألف متر وبمشاركة 300 عارض من 25 دولة ويعقد به 22 ورشة عمل، مشيرا إلى أن شبكة موردي المعرض تضم أكثر من 30 ألف مورد ومشتري لمنتجات الإنشاءات من مختلف أنحاء العالم.
ولفت إلى أن صناعة مواد البناء تمثل إحدى الصناعات الاستراتيجية بالاقتصاد المصري، إذ تعد مصر من اكبر الدول المنتجة لمعدات ومواد البناء بمنطقة الشرق الاوسط التى تشمل الأسمنت والمنتجات الأسمنتية ومنتجات الرخام والجرانيت والمواد العازلة والمواسير ومتعلقاتها والبلاط والسيراميك والأجهزة الصحية ومنتجات المحاجر والمنتجات الخزفية والحراريات.
وذكر أن هناك فرصاً ضخمة لزيادة صادرات مواد البناء المصرية الي اسواق قارة افريقيا وبعض الدول العربية خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الحوافز التي تقدمها الدولة للصادرات الموجهة لاسواق هذه الدول والتي تشمل دعم تكاليف الشحن بنسبة 50% .
يذكر أن معرض The Big 5 يقام منذ ما يزيد عن 30 عام بمنطقة الشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا كما يقوم المعرض بتنظيم فعاليات متخصصة في قطاعات الخرسانة والآلات والمركبات والتهوية والتدفئة والتكييف والطاقة الشمسية والزجاج وأدوات المنشآت.
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