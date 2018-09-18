هل تؤثر ضريبة التصرفات العقارية على مبيعات الشركات المقيدة بالبورصة؟

الشركات العقارية



■ تُفرض بواقع %2.5 بشكل تضامنى بين البائع والمشترى

■ خبراء: تداعيات طفيفة وتحتاج وقتاً لدراسة مدى الأثر

■ النعيم: %70 من متعاملى القطاع متاجرون

■ العربى الأفريقى: الكيانات الصغيرة المتضرر اﻷكبر

■ برايم: العقارات لا تزال الملاذ اﻵمن



أسماء السيد



أثار الحديث عن ضريبة التصرفات العقارية بعد إقرار البرلمان مؤخرًا تعديلاً عليها، تخوفات المتعاملين بالسوق المحلية، ما دفع «المال» لتسليط الضوء على التأثيرات السلبية المتوقع أن تنجم جراء التطبيق.



وأكدوا وجود تأثير يأتى من احتمالية توجه المستثمر للبحث عن وعاء ادخارى آخر بخلاف العقارات نتيجة فرض تلك الضريبة بجانب الضريبة العقارية العادية وبعض المستحقات التى يتحملها البائع مما يقلص معدل ربحيتهم النهائى خاصة أن المتاجرين بالقطاع العقارى هم صاحبو النسبة اﻷكبر بـ%70.



أقر البرلمان المصرى مؤخرًا تعديلاً على ضريبة التصرفات العقارية،

وأدخل البرلمان تعديلا على الضريبة العقارية الموجودة فى السوق المحلية منذ سنوات عديدة والتى ينص عليها قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ليُعاد إحياء التطبيق مرة آخرى بعد توقف العمل بها فترة معينة.



ونص التعديل على خضوع التصرفات التى يقوم بها الوريث على العقارات أو الأراضى الموروثة لضريبة التصرفات العقارية بنسبة %2.5، وجعل مسئولية سداد الضريبة تضامنية بين البائع والمشترى، وتمتنع الجهات الحكومية من الشهر العقارى وشركات المياه والكهرباء عن مد العقار بالخدمات أو تسجيله إلا عندما يقدم صاحب العقار ما يفيد سداد الضريبة، وأبقى التعديل الجديد على استثناء القرى والشركات المساهمة.



وأوضح المتعاملون أنه رغم إقرار هذا التعديل، لا يزال يحتفظ القطاع العقارى ببريقه كونه أحد القطاعات الأساسية، كما أن الدولة تمنحه اهتمامًا خاصًا، وتوقعوا أن تواصل أرباح الشركات تحركاتها الجيدة حتى نهاية العام الجارى.



قال محمود جاد، محلل العقارات بشركة «العربى اﻷفريقي» لتداول اﻷوراق المالية، إن السوق العقارية واجهت تحديات كبيرة عقب «تعويم الجنيه» وما تبعه من إجراءات إصلاحية آخرى تمثلت فى رفع الدعم عن الوقود وغيرها، والتى أدت إجمالاً لرفع تكاليف الإنشاء وهو ما دفع المطورين العقاريين إلى رفع أسعار العقارات بصورة كبيرة ومن ثم هدوء حركة المبيعات حينها.



وأضاف أن سوق العقارات فى الوقت الحالى تباطأت فى عملية البيع، خاصةً فى السوق الثانوية (سوق إعادة البيع) فى ظل انخفاض القوى الشرائية للمستهلكين، كما أن الشركات العقارية والتى تبيع بالتقسيط اضطرت لمد فترات التقسيط الى 8 و 10 و12 عاما بعد ان كانت فى حدود 4 سنوات سابقاً.



وتابع: خفضت الشركات أيضاً دفعات الحجز والمقدم من حوالى %30 قبل التعويم إلى %15 وأحياناً %0 فى الوقت الحالى.



وفيما يتعلق بإحياء فرض ضريبة التصرف العقارى، تساءل حول كيفية السعى من قبل وزارة الاسكان للحد من ارتفاع أسعار العقارات عن طريق وقف زيادة الـ%10 على اسعار التى تطرحها مؤقتاً لمدة 3 سنوات، وفى نفس الوقت سيتم تفعيل %2.5 على سعر بيع الوحدة؟.



ورجح أن تؤثر تلك الضريبة على مبيعات الشركات العقارية وخاصة الصغيرة منها، موضحًا أن الأخيرة قد تتعرض لتعثر فى تنفيذ مشروعاتها وبالتالى تأخر أو عدم تسليم الوحدات لعملائها، ما سيضيع أموال فئة كبيرة من المصريين.



كما رأى أن حركة المبيعات بالشركات الكبيرة لن تتأثر بهذا الأمر لأنها تستهدف شريحة من العملاء لديهم قدرة شرائية أكبر نسبياً من عملاء نظيراتها، علاوة على أن تلك الشركات لديها قدرات مالية أكبر تمكنها من مواكبة متغيرات السوق.



وأشار إلى أن فرض الضريبة سيكون له تأثير آخر على بيع التقسيط لأن المشترى الذى يسدد %10 مقدما مثلاً سيكون مطالبا بسداد %2.5 إضافية وهى فى الحقيقة ستمثل %25 زيادة اذا ما قورنت بالمقدم نفسه وليس سعر الوحدة وهى نسبة تعتبر كبيرة.



واقترح أن تقوم الدولة بتأجيل فرض تلك الضريبة، أو على الأقل تقسيطها على عدد من السنوات كأن يتم ربطها مثلاً بالدفعات النقدية للمشترى، وبالتالى تحصل الدولة على تلك الضريبة سنوياً بما يتناسب مع ما سدده المشترى من قيمة الوحدة خلال تلك السنة.



وأوضح محلل العقارات لدى «العربى اﻷفريقي»، أن الهدف من فرض الضريبة يتمثل فى سعى الدولة لدعم خزينتها من متحصلات الضرائب، سواء من خلال تحصيل الضريب العقارية أو تفعيل ضرائب التصرفات العقارية، و»لكن خبطتين فى الرأس توجع».



وعلى صعيد الضرائب العقارية العادية المفروضة، استبعد وجود تأثير على السوق لأن نسبتها منخفضة جداً حتى فى حال امتلاك الشخص أكثر من وحدة، كما أن من يمتلك أكثر من وحدة ولا يستعملها سيكون من الأفضل له أن يؤجرها ليستفيد من العائد الإيجارى.



وأوضح أن هناك مخاوف من المغالاة فى تقييم الوحدات، حيث إن عملية التقييم يجب ألا تتم على أساس المنطقة الجغرافية فقط، ولكن أيضاً يجب أن يؤخذ فى الاعتبار عمر المبنى وحالته وتميز الوحدة السكنية مقارنةً بغيرها فى نفس العقار، الأمر الذى يعتبر من الصعب تحقيقه خاصةً فى ظل غياب مؤشر لأسعار العقارات فى مصر.



وقال: أيضاً يجب مراجعة حد الإعفاء والبالغ 24000 جنيه بشكل دورى بما يتناسب مع معدلات التضخم على الأقل، كما يجب أن يتناسب هذا الحد مع حجم الأسرة ومستوى الدخل، فهل يعقل أن تتساوى أسرة من زوجة وزوجة يعيشان فى شقة صغيرة بأسرة لديها 3 أطفال يعيشون فى شقة كبيرة ولديهم نفقات أعلى؟



كما أن هناك شركات ومصانع تمتلك مساحات كبيرة من الأراضى والمبانى ستخضع للضريبة فى الوقت التى قد تعانى فيه تلك الشركات من انخفاض فى الأرباح بل وتتكبد خسائر، لذلك يجب إعفاء تلك الشركات والمصانع من تلك الضريبة سواء كلياً أو جزئياً بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، أو على الأقل خصمها من ضريبة الدخل بدلاً من احتسابها ضمن المصروفات.



أما فيما يخص المراكز التجارية والفنادق، فيجب مراعاة نسب إشغالها وفئتها فى التقييم وذلك لتخفيف العبء على الشركات التى تعانى انخفاضا فى نسب الإشغال نتيجة ظروف السوق، وكذلك اختلاف فئة المبنى تفرق فى تقييمه.



وفى السياق ذاته قال خالد مجدى، مدير إدارة البحوث بشركة برايم القابضة، إن القطاع العقارى يحظى بدرجة عالية من الثقة من المتعاملين وهو ما يفسر اللجوء إليه كأحد وأهم الملاذات اﻵمنه خلال الفترات التى أعقبت «تعويم الجنيه»، موضحًا أن النسبة الأكبر من متعاملى القطاع العقارى بهدف المتاجرة والاستثمار والأقل بهدف المسكن.



وأضاف أن المستثمر يلجأ غالبًا للعقار للاستثمار مدخرات مالية لديه، ويحتفظ به فترة معينة ثم يقوم ببيعه لمتعامل آخر بسعر مرتفع مقارنة بالقيمة التى دفعها عند الشراء، موضحًا أن ارتفاع ربحية الاستثمار فى القطاع العقارى تُعد أهم العوامل الداعمة للاستثمار فى العقار.



وتابع: ولكن فى حال فرض ضريبة يتحملها البائع أو تكون تضامنية بين البائع والمشترى، قد تؤدى إلى تراجع الطلب على وحدات الشركات العقارية المطروحة وخاصة فى ظل تنوع الأوعية الادخارية المتاحة أمام المتعاملين، موضحًا أن مدى التأثر وقوته لا يمكن حصره خلال الفترات الراهنة إذ إنه له عدة عوامل تحكمه يتمثل أهمها فى وضع الأوعية الادخارية الآخرى ودراسة المستثمر للعائد ومقارنته بالعائد من العقارات.



وأوضح أنه رغم التأكد بوجود تأثيلا فإنه لا خلاف على كون القطاع العقارى من القطاعات الواعدة فى السوق المحلية والقادرة على تخطى جميع الأزمات التى حدثت بالفعل والمتوقع حدوثها، كما أن التأثير سيكون محدودا.



وأوضح أن الحكومة تُعطى القطاع العقارى حجمًا كبيرًا ويتضح من خلال الاستثمارات التى تضخها الدولة فى قطاع البنية التحتية والانشاءات الجديدة، لكونه لا يعمل وينمو وحده ولكن يجذب معه قطاعات آخرى كقطاع مواد التشييد والبناء كما يساهم فى تشغيل قدر كبير من العمالة.



وأوضح أن إحياء فرض الضريبة قد يكون بهدف الاستفادة من فكرة ارتفاع قيمة المتاجرة فى العقار من خلال ضريبة جديدة.



وبسؤاله عن إمكانية تأثر ربحية الشركات العقارية المقيدة بالبورصة جراء التراجع الطفيف المتوقع أن يحدث فى القطاع العقارى، قال مجدى إن ربحية الشركات العقارية تكاد تكون مضمونه خلال الفترات الراهنة وبعد تجاوز عامى 2016 و2017 اللذين شهدا ارتفاع كبير فى المواد الخام وبناء عليه ارتفعت أسعار الوحدات ما أدى لهدوء الطلب.



وسجلت عدد من الشركات القعارية ارتفاعًا بأرباحها وعلى رأسها شركة «طلعت مصطفى» والتى حققت نمواً قياسياً فى مبيعاتها بنحو %150، لتسجل 12.9 مليار جنيه مقابل 5.1 مليار للفترة المماثلة من 2017، وشركة بالم هيلز للتعمير التى حققت نمواً بلغ %29 فى مبيعاتها لتصل إلى 7.8 مليار جنيه خلال النصف الأول مقابل مبيعات قدرها 6 مليارات جنيه الفترة المماثلة.



وأوضح أنه خلال الفترة الحالية فقد وصلت الخامات الخام لمرحلة استقرار تزامنًا مع استقرار معدلات التضخم إضافة إلى رفع الشركات أسعار مبيعاتها بشكل جيد، إضافة إلى بدء تقبل المستهلكين للأسعار الحالية.



وقال أحمد حسين، محلل العقارات بشركة «نعيم» القابضة، إن ضريبة التصرفات العقارية متواجدة محليًا منذ سنوات بعيدة إلا أنه توقف العمل بها لبضع سنوات وخلال الفترات الحالية يتم الحديث عن بدء تطبيقها مجددًا.



وأوضح أن الهدف منها عمل الدولة خلال الوقت الراهن على إعادة تنظيم القطاع القعارى وتنظيم الوضع الضريبى كذلك.



وتوقع أن تؤثر تلك الضريبة على مبيعات الشركات العقارية إجمالاً وخاصة المدرجة بالبورصة المصرية، إضافة إلى التأثير على ربحية المتاجرين بالقطاع القعارى ما قد يدفعهم للبحث عن وعاء ادخارى آخر بخلاف العقارات.



وأشار إلى أن النسبة الكبيرة من مبيعات القطاع يهيمن عليها متاجرون يكون غرضهم الأساسى الكسب بنسبة %70 والـ%30 الأخرى لتوفير احتياج أساسى.