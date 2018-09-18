خريطة زمنية| محطات تاريخية لطراز تيجو في السوق المحلية





كما يشير الشكل البيانى التالى حجم مبيعات شيرى "اسبرانزا سابقًا" خلال الفترة من 2013 وحتى نهاية العام الماضى وفقًا لتقرير "اميك" :

شريف عيسىعلى مدار السنوات التسعة الماضية مرت تيجو بالعديد من المحطات والمنعطفات التاريخية، والتي كان من أبرزها تغيير اسم العلامة التجارية المقدمة تحت مظلتها من اسبيرانزا، إلى شيري، عقب إعلان تحالف مجموعة جى بى غبور أوتو، مع مجموعة أبو الفتوح، على أن يتولى الأول مهام التوزيع والصيانة الحصرى لموديلات العلامة الصينية.جدير بالذكر أن تيجو تعد من أكثر الطرازات الصينية انتشارًا فى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.وطوال تلك الفترة شهدت العديد من التغيرات سواء على الشكل الخارجي لطراز تيجو، أو على مستوى حجم المبيعات، إذ شهد عام 2013 إطلاق الجيل الثانى من السيارة خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك – فورميلا".ووفق إحصائيات المعلنة فى تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" توقفت مبيعات اسبرانزا بالسوق المحلى طوال عام 2016، بعد أن تمكنت فى العام السابق له من بيع 3902 سيارة، منها 1969 وحدة لصالح طراز تيجو.ويوضح الرسم التفاعلى التالى تطور مبيعات تيجو خلال الفترة من 2013 وحتى نهاية 2017 وفقًا التقديرات المعلنة عن تقرير "أميك" :وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات شيرى بلغت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى 2364 سيارة، منها 2045 وحدة تم بيعها من طراز تيجو.وتوضح الخريطة التفاعلية التالية أبرز المحطات التاريخية لطراز تيجو منذ بداية طرحها فى السوق المحلى وحتى الآن :