EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
الرقابة المالية تخفض مقابل خدمات الشركات المقيدة بالبورصة
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 12:12 م
محمد عمران الرقابة المالية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
"الرقابة المالية" تستعرض تجربتها مع متناهي الصغر أمام"سنابل"
الرقابة المالية : سوق المال تتقدم 5 مراكز فى مؤشر التنافسية
محمد عمران الرقابة المالية
خفض بنسبة 50% يستفيد منه 174 شركة مقيدة بالسوق الرئيسية.
المال- خاص
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية خفض مقابل الخدمات على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وبورصة النيل للحد من الأعباء المالية على الشركات المقيدة بالبورصة وتشجيعاً لقيد شركات جديدة بما يسهم في تنشيط سوق التداول على الأوراق المالية.
وقال محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء إن مجلس الإدارة قرر تعديل القرار رقم (51) والصادر فى عام 2005 بشأن تحديد مقابل الخدمات التى يتم تحصيلها من الشركات المقيد أسهمها بجداول بورصة الأوراق المالية.
ويترتب على القرار خفض مقابل الخدمات السنوى للشركات المقيدة بنسبة 50% لتصبح نصف في الألف من رأس المال المصدر بدلا من واحد في الألف، وبحد أدني خمسة آلاف جنيه بدلا من عشرة ألاف جنيه، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى مقابل الخدمات السنوى خمسة وعشرون ألف جنيه. ويستفيد من القرار 174 شركة من إجمالي عدد 215 شركة مقيدة بالبورصة المصرية.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة، وفقا للبيان، على منح تخفيض إضافي للشركات المقيدة ببورصة النيل بواقع 50% من مقابل الخدمات المقرر على الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي لتصل استفادة شركات بورصة النيل لــ75% من التكلفة الحالية ويستفيد منها جميع شركات بورصة النيل البالغة 36 شركة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا