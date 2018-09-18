الرقابة المالية تخفض مقابل خدمات الشركات المقيدة بالبورصة

محمد عمران الرقابة المالية

خفض بنسبة 50% يستفيد منه 174 شركة مقيدة بالسوق الرئيسية.



المال- خاص



قررت الهيئة العامة للرقابة المالية خفض مقابل الخدمات على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وبورصة النيل للحد من الأعباء المالية على الشركات المقيدة بالبورصة وتشجيعاً لقيد شركات جديدة بما يسهم في تنشيط سوق التداول على الأوراق المالية.



وقال محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء إن مجلس الإدارة قرر تعديل القرار رقم (51) والصادر فى عام 2005 بشأن تحديد مقابل الخدمات التى يتم تحصيلها من الشركات المقيد أسهمها بجداول بورصة الأوراق المالية.



ويترتب على القرار خفض مقابل الخدمات السنوى للشركات المقيدة بنسبة 50% لتصبح نصف في الألف من رأس المال المصدر بدلا من واحد في الألف، وبحد أدني خمسة آلاف جنيه بدلا من عشرة ألاف جنيه، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى مقابل الخدمات السنوى خمسة وعشرون ألف جنيه. ويستفيد من القرار 174 شركة من إجمالي عدد 215 شركة مقيدة بالبورصة المصرية.



كما وافق مجلس إدارة الهيئة، وفقا للبيان، على منح تخفيض إضافي للشركات المقيدة ببورصة النيل بواقع 50% من مقابل الخدمات المقرر على الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي لتصل استفادة شركات بورصة النيل لــ75% من التكلفة الحالية ويستفيد منها جميع شركات بورصة النيل البالغة 36 شركة.

