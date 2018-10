فى مدينة العـقاد (788) عقائد المفكرين فى القرن العشرين (16)

تابع عقائد الفلاسفةعَرَضَ الأستاذ «برود Broad» عَرَضَ براهين الإيمان وبراهين الإنكار فى محاضراته عن الدين والفلسفة والمباحث النفسية، وبين ما فيها جميعًا من مواطن القوة والضعف، ومؤدى ما أبداه أن الأدلة على العالم الآخر قد تستخلص من التجارب النفسية ومن القضايا المنطقية، ولكنها لا تلزم المعارض، وأن الفلاسفة الأقدمين الذين اعتبروا الحقيقة الإلهية مقنعة بذاتها إنما سلكوا ذلك لأنهم نشأوا فى الجو العقلى الذى كان يتقبل قضايا «اقليدس» بغير برهان، فإذا تحرج المنطقى العصرى من قبول البراهين الفلسفية، فإن الرياضى العصرى يتحرج مثل هذا التحرج فى قبول أحكام إقليدس بعد أن كانت غنية عن برهان عند الأقدمين.ووازن «برود» فى محاضرته عن وجود الله بين الكفتين المملوءتين بحجج المعتقدين والمتشككين، وضمنها بمعادلة فحواها بشأن التجارب الدينية أنه إذا كان الزمن يمكن أن يأتى بعقائد لا يعرفها من عرفها الآن، فإن ذلك يسرى أيضًا على مدركات العلم، وأنه من الهزل أن تدعى نحلة من النحل أنها فرغت من تقرير جميع الحقائق، ومن الهزل الزعم بأن تجارب الدين كلها وهمٌ وخداع.***أما الأستاذ «جود goad»، فإن قوة المعارضة أدل على فلسفته من قوة التأييد، ومعارضتـه للمادية أشد من معارضته للبراهين الإلهية، وصـــــفـوة كــــــلامه فى كتــــابه عن «معنى الحياة The meaning of Life» أن الكون لا يمكن تفسيره بمبدأ أساسى واحد دون غيره. فالمادة على كونها حقيقة واقعة ليست كذلك على وجه مطلق.وخير ما يستفاد من المادية العصرية، أو الإلهية العصرية، فى اعتقاد «جود» أنها تعطينا فيما يرى الأستاذ العقاد الوقت الكافى لاستجلاء محاسن القيم النفسية كالخير والحق والجمال. لأن علمنا بقوانين المادة قد أغنانا عن ملابستها كما كان يلابسها آباؤنا وأجدادنا.ثم يذكر الأستاذ العقاد، أنه لدى تصحيحه هذا الفصل ورد إليه كتاب «جود» الأخير: «رجعة العقيدة The Recovery of Belief» وفيه خطا «جود» خطوة كبيرة نحو الإيمان، ودان بعقيدة شبيهة بعقيدة «هكسلى» الصوفية، وختم الكتاب قائلاً: «إنه قد يكون داعيًا قويًّا إلى النظرة الربانية فى الكون، ولكنه بالنسبة لتفسيرها المسيحى يقف موقف الإشارة دون البرهان».***وأهم المدارس الفلسفية فى غير إنجلترا وألمانيا هى مدارس الوجودية الفرنسية المتدينة والملحدة، وهى أخص المدارس الفكرية فى القرن العشرين، لأن بواعثها لم تنتشر قبله قط كما انتشرت فيه.ولم تخل القارتان الأوروبية أو الأمريكية فيما يسوق الأستاذ العقاد من دعوات فلسفية فى مباحث «ما وراء الطبيعة».نبغ «كروتشه Croce» فى إيطاليا.ونبغ «أنا مونو Unamono» فى أسبانيا وأوشك أن يضارع كروتشه فى مكانه بين الإيطاليين.وكاد «جوسيا رويس Gosiah Royce» أن يستوى وحده فى أمريكا الشمالية، بل وكاد فى مباحثه فيما وراء الطبيعة أن ينحى مذهب وليام جيمس الذى توفى قبله ببضع سنوات.ومع أن آراء هؤلاء لا تستوعب فلسفة ما وراء الطبيعة فى تلك الأمم، إلاَّ أنها تصلح فى خلاصتها كمثال لاتجاه العقول والنفوس الذى لا تنحرف الأفكار العامة عنه بعيدًا.وزبدة فلسفة كروتشه التى بسطها فى تصنيفاته الكثيرة فيما يقول الأستاذ العقاد هى نفى المادة وتغليب الفكرة الخالقة على عوامل الكون والحياة.وزبدة فلسفة أنا مونو أنه يميل فى بيان ديانته يميل بقلبه وشعوره إلى المسيحية دون أن يأخذ بقضايا الاعتقاد فى هذه النحلة أو تلك.ويضيف الأستاذ العقاد أنه ليس فى روسيا اليوم حين وضعه الكتاب فلسفة مستقلة عن الفلسفة الماركسية التى تطبقها الدولة، ولكن الفيلسوف الروسى المستقل «لوسيف Lossev» أعلن آراءه فيما وراء الطبيعة بعيدًا عن موضوع المباحث الاقتصادية والسياسية، واعتبر أن الوجود ثلاثة أطوار: طور فوق الفكر والوجود المدرك، وطور كائن لا يتصوره العقل إلاَّ مع مقابل معدوم، وهو يرادف ما يسمى بالكليات فى الفلسفة العامة، والطور الثالث هو الصيرورة. وأن مهمة الفلسفة ومهمة العلم تختلفان حيال هذه الأطوار الثلاثة.العلم يتولى تحقيق الموجود الفرد الماثل للعيان والحس والتجربة.والفلسفة تتولى النظر فى الوجود المطلق والوجود الذى تبرزه الصيرورة.***وأخيرًا فإن من الحالات التى تلوح للنظرة الأولى كإحدى المفارقات أن العالم الجديد أميل إلى المحافظة الدينية من العالم القديم.بيد أن الأستاذ العقاد يرى أنها حالة منطقية لا مفارقة فيها ؛ فإذا قام المجتمع الأمريكى الأول على عقائد المهاجرين الذين لاذوا بالعالم الجديد فرارًا بعقائدهم من الاجتهاد، فلا غرابة أن يغلب الميل إلى الاعتقاد على مذاهب الفلسفة التى يتمخض عنها العالم الجديد، ويصدق هذا بصفة خاصة على مذهب «رويس» الذى سبق أن ألمح إليه.ويخلص من ذلك إلى أن مراكز الفلسفة فى القرن العشرين، قد تمخضت عن ثلاثة أقسام:(1) طائفة نفضت أيديها من مباحث «ما وراء الطبيعة» لأنها من المجهولات التى لا تقبل المعرفة بالوسائل العلمية أو العقلية.(2) وطائفة جزمت بإنكار ما وراء الطبيعة، ولا سند لها من نظريات العلم فى القرن العشرين.(3) وطائفة تؤمن أو تتجه إلى الإيمان، ولا تجد من العلوم الحديثة تلك المقاومة التى كانت مترصدة لها فى القرن السابق.ومجمل القول فى موقف الفلسفة كلها فى هذا القرن أن الفلسفة المادية تتراجع فيما يرى من الهجوم إلى الدفاع بسلاح غير فعال.www. ragai2009.com