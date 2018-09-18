لماذا لا يتحسن سعر الجنيه رغم الإصلاحات الاقتصادية؟

طارق متولى



■ أحمد إسماعيل حسن: الفترة الحالية تشهد توازنا بين العرض والطلب على العملة الأجنبية

■ بلتون: قوة ميزان المدفوعات تدعم استقرار العملة حتى منتصف 2019

■ طارق متولى: لا نتعجل النتائج واستدامة الإصلاح شرط لدعم العملة المحلية

■ محمد عبدالعال: انخفاض الدولار مرهون بزيادة الإنتاج المحلى

■ محلل بأحد بنوك الاستثمار: التدفقات الضخمة حصنت الجنيه

■ بلومبرج: العملة المحلية أقل الخاسرين بين الأسواق الأخرى



سيد بدر



رغم مرور أكثر من عام ونصف العام على قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية فى الثالث من نوفمبر الماضى، وتلقى مصر تدفقات نقدية تتراوح بين 100-150 مليار دولار وفقًا لتصريحات محافظ البنك المركزى، إلا أن الدولار ما يزال محافظًا على قوته أمام العملة المحلية، التى شهدت تراجعًا فى الأشهر الأخيرة بنحو %1.



ويقترب مستوى الدولار حالياً من 18 جنيها، رغم توقعات المحللين التى جاءت عقب قرار التعويم بأن سعره العادل لا يتجاوز 15 جنيهًا، ورجحوا أن يبدأ الجنيه فى استعادة عافيته بعد زيادة السيولة الدولارية، وارتفاع إيرادات الموارد الحيوية فى الدولة.



وحقق ميزان المدفوعات ثانى أعلى فائض فى تاريخه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الماضى، مسجلا 10.967 مليار دولار، بينما كان أعلى فائض فى الفترة المقابلة من العام المالى 16/2017 والتى حقق فيها 10.985 مليار دولار، وكانت فى السنوات السابقة غير مرضية بالمرة، فقد حقق الميزان الكلى عجزًا بقيمة 3.6 مليار دولار فى 15/2016 ونحو 1.05 مليارًا فى 13/2014، وكان أكبر عجز للميزان فى العام المالى 11/2012 بقيمة 11.1 مليار دولار.



واللافت للنظر فى نتائج ميزان المدفوعات للفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى 17/2018، أن مكونات التحسن تحولت من الزيادات المتتالية فى الميزان المالى والرأسمالى التى كانت تستند معظمها على القروض الخارجية، واستثمارات الأجانب فى أدوات الدين، لتصبح معتمدة بشكل أكبر على تراجع عجز الحساب الجارى، بدعم ارتفاع إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، والتراجع النسبى للواردات.



وهبط العجز فى حساب المعاملات الجارية خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الماضى، بمعدل %57.5 بنحو 7.2 مليار دولار ليقتصر على 5.3 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضى، وذلك بدعم ارتفاع فائض الميزان الخدمى بمعدل %138.2 ليسجل 7.8 مليار دولار، وارتفاع صافى التحويلات الجارية بمعدل %23.2، مسجلة 19.5 مليار دولار وتراجع العجز فى الميزان التجارى بمعدل %1.3 مسجلا 28 مليار دولار.



وأسفرت المعاملات عن تحقيق ميزان المعاملات المالية والرأسمالية صافى تدفق للداخل بقيمة 19 مليار دولار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 17/2018، مقابل 27.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بانخفاض 29.85.



«المال» طرحت التساؤل على رجال البنوك والمحللين: لماذا لم تنعكس هذه النتائج الإيجابية على سعر الصرف وظل سعر مقاربًا من 18 جنيهًا بل إن مؤسسات دولية رجحت أن يرتفع الدولار لمستوى 19 و20 جنيهًا خلال العامين المقبلين متجاهلة تمامًا التحسن فى ميزان المدفوعات؟.



قال أحمد إسماعيل حسن، رئيس بنك أبو ظبى الأول، إن تأثير زيادة السيولة الدولارية فى السوق المصرية لم ينعكس على قوة العملة المحلية وتراجعها مقابل الدولار لأن الطلب على العملة ارتفع بالتوازى مع زيادة المعروض.



واستهلك أكبر بنك حكومى فى مصر حصيلته من التنازلات الدولارية خلال العام والنصف الماضيين بالكامل والتى بلغت 34 مليار دولار فى تلبية طلبات الاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، وفقًا لتصريحات يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى.



وأشار رئيس بنك أبوظبى الأول، إلى أن الفترة الحالية تشهد توازنًا بين العرض والطلب بما لا يجعل هناك أزمة فى سوق النقد الأجنبى، ولكن مع عودة إيرادات السياحة للارتفاع لمعدلاتها السابقة واستمرار نشاط موارد النقد الأجنبى المختلفة قد نشهد تحسنًا على مستوى سعر الصرف، لافتا إلى أن توقيت هذا الأمر يصعب تحديده.



وحول احتمالية حدوث تأثير عكسى من الالتزامات الخارجية السنوية على الدولة، أضاف رئيس بنك أبو ظبى، أن معظم الديون التى حصلت عليها الدولة طويلة الأجل ولا تؤثر على سعر الصرف فى الأجل القصير، مؤكدًا أن تحسن موارد النقد الأجنبى المستدامة يمكن الدولة من سداد التزاماتها بشكل منتظم ويدعم العملة المحلية.



وأكد أن السوق تسير بشكل جيد منذ تحرير سعر الصرف دون تدخل من البنك المركزى ويتحرك وفقًا لنظام العرض والطلب.



ويرى محمد عبد العال، الخبير المصرفى، أن تحسن ميزان المدفوعات هو مؤشر نسبى يعكس نجاح قرارات الإصلاح النقدى المتخذة خلال الفترة الأخيرة، لكنه عند تحليل هذه الأرقام نجد أن هناك زيادة فى الصادرات ونقص فى الواردات ناتج عن ارتفاع الدولار وإجراءات رفع الجمارك على عدد كبير من السلع، بينما لا تعكس هذه الأرقام زيادة فى الإنتاج المحلى.



وشدد على ضرورة أن يكون هناك نشاط قوى على مستوى الإنتاج المحلى يوفر الدولار والعملات الأجنبية للدولة، لكن فى الوضع الحالى هناك نقص فى الواردات لكن الوفرة المحققة يتم استخدامها فى استيراد مواد خام أساسية للصناعة المحلية، إضافة إلى أن المشروعات القومية الكبرى المنفذة على مستوى الجمهورية تحتاج اعتمادات وخطابات ضمان ضخمة بشكل مستمر لتوفير الآلات والمعدات، وبالتالى فهناك طلب قوى أيضًا على العملة.



وبيّن أنه فى حالة اتخاذ إجراءات تسهم فى تنشيط المنتج المحلى وتخلى عن السلع المستوردة حينها سيكون هناك انعكاس مباشر على سعر صرف العملة المحلية بالتوازى مع تراجع الطلب على الدولار.



وتبعًا لبيانات البنك المركزى فقد ظلت المدفوعات عن الواردات مرتفعة لتسجل 57.122 مليار دولار فى العام المالى 16/2017 بانخفاض لا يذكر عن العام المالى 15/2016 والتى سجلت 57.387 مليار دولار، بينم سجلت إجمالى المدفوعات عن الواردات نحو 46.813 مليار دولار فى أول 9 أشهر من العام المالى السابق.



وقال محافظ البنك المركزى، طارق عامر، فى تصريحات على هامش مؤتمر جمعية البنوك المركزية الأفريقية الشهر الماضى، إن الدولة تستورد بنحو 76 مليار دولار سنويًا بخلاف ما يتم تهريبه ويتجاوز الرقم 85 مليار دولار، منها 800 مليون دولار للوقود شهريًا، ولولا التعويم واتخاذ إجراءات إصلاح صعبة على مستوى عجز الموازنة والإجراءات الأخرى، ما كنا سنجد هذه الأموال لتيسير أموال الدولة.



وقال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، إن الفترة الحالية تشهد تحسنًا على مستوى إيرادات قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين، كما أن البنك المركزى نجح فى تحقيق مستويات غير مسبوقة من الاحتياطى النقدى للعملات الأجنبية، لكن معالجة حطام السنوات الماضية سيستغرق المزيد من الوقت.



وأوضح أن هذه النتائج لم يظهر أثرها على سعر الصرف لأن الموارد التى تتحقق تأتى مقابلها التزامات على الدولة لتوفير الاحتياجات الأساسية وطلبات الاستيراد وكذلك احتياجات المشروعات المختلفة، لذلك فإن ظهور الأثر الإيجابى على سعر الصرف مرهون بالزيادات المستمرة فى هذه الموارد.



وأضاف طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم السابق، أن تحسن ميزان المدفوعات وظهوره فى هيئة فائض وتراجع عجز الحساب الجارى يحد من ارتفاعات الدولار مقابل الجنيه فى الفترة الحالية لذلك فإن تقارير المؤسسات الدولية التى تشير إلى احتمالية ارتفاع سعر الدولار غير دقيقة ومتناقضة .



بينما رهن متولى، انخفاض سعر العملة الأمريكية وقوة الجنيه بعدة عوامل من أهمها استمرار التحسن فى ميزان المدفوعات لسنوات متتالية، واستمرار القطاعات الاقتصادية الرئيسية فى تكوين حصيلة دولارية قوية تعيدها لسابق عهدها مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وقناة السويس.



وأضاف متولى أن التحسن لا يكون فوريًا فمصر بدأت تشهد تغيرًا إيجابيًا على مستوى السيولة الأجنبية منذ بداية العام الجارى بعد إعادة تصحيح الأوضاع خلال 2017، وبالتالى فالتغير لن يكون فى ذات الوقت، خاصة فى ظل التطورات الخارجية المتتالية التى تؤثر على السوق المصرية مثل أزمة تركيا وقيام الأرجنتين برفع أسعار الفائدة لمستوى %45، ووجود أسواق أخرى مستقرة بكثير عن الأسواق الناشئة تجذب إليها أنظار المستثمرين، هذا بخلاف تحركات المركزى الأمريكى لتقوية الدولار ورفع الفائدة.



وأوضح أن مصر أضحت غير منعزلة عن العالم المحيط وتتأثر بالقرارات التى تتخذ على مستوى السياسات النقدية فى البلدان الأخرى والأزمات العالمية، لذلك فإن أى تحرك للعملة بشكل غير محسوب قد يضر بالإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أن السعر الحالى للدولار مناسب للأوضاع الاقتصادية ويخدم الاقتصاد المصرى بشكل كبير.



وأضاف «رأينا تأثرنا برفع أسعار الفائدة الأمريكية وخروج استثمارات أجانب من أدوات الدين بنحو 4.5 مليار دولار خلال الفترة الماضية، وهذا يعكس أن إدارة السياسة النقدية وسعر الصرف أصبح أمر فى غاية الدقة ويأخذ فى اعتباره مؤثرات داخلية وخارجية شديدة الأهمية».



وذكر نائب رئيس بنك بلوم السابق، أن مصر تسير فى الطريق الصحيح فيما يتعلق بتوفير النقد الأجنبى لكننا نحتاج أن يستمر هذا التحسن لسنوات متتالية ويتم تعزيزه بنشاط متزايد فى السياحة والموارد الدولارية الأخرى، حينها يمكن أن نرى انعكاسا مباشرا لهذه الموارد على سعر صرف الدولار وتقوية العملة المحلية، مطالبًا بعدم التعجل فى رؤية ثمار الإصلاح، خاصة أنه ليس شرطًا أن يكون تراجع الدولار فى صالح الاقتصاد، بل يمكن أن يتسبب فى نتائج عكسية فى ظل استمرار حاجة الدولة لأموال الأجانب، متوقعا أن يستمر الدولار حتى نهاية العام الحالى فى مستواه الحالى متأرجحًا بين -17 18 جنيها.



وترى «بلومبرج» الأمر من وجهة نظر مقاربة لآراء المصرفيين، أن التدفقات النقدية وقوة السيولة فى مصر حصنت الجنيه من موجات الهبوط التى لحقت بعملات الأسواق الناشئة خلال الأربعة أشهر الماضية، وذلك رغم خروج ما يقرب من 4 مليارات دولار من استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة منذ مارس.



وأشار التقرير إلى تراجع الجنيه بنسبة %1 فقط خلال آخر أربعة أشهر، وهى أقل وتيرة مقارنة بعملة البرازيل التى انخفضت بنسبة %15 وجنوب أفريقيا %19، وتركيا %32 والأرجنتين التى حققت أكبر هبوط بنسبة %33، موضحًا أن سوق الديون المصرية مازال الأكثر جذبًا مقارنة بالأرجنتين وتركيا رغم ارتفاع العوائد هناك، إلا أن التقلبات الشديدة فى أسعار العملات لدى هذه الدول يرجح كفة السوق المصرية.



وشدد على أنه رغم الانخفاض الشديد للعملة المحلية منذ التعويم إلا أن آلية البنك المركزى التى تضمن قدرة المستثمرين على استرداد أموالهم عند الخروج من السوق المحلية حدت من تقلبات العملة، إذ يقوم البنك المركزى بتجنيب هذه الأموال والاحتفاظ بها وردها حينما يطلبها المستثمرون، وفقًا لما صرح به صندوق النقد الدولى لـ«بلومبرج».



وأضاف التقرير نقلا عن مصادر رفضت الكشف عن أسمائها، أن جزءا من أموال المستثمرين الأجانب يدخل من خلال السوق المفتوحة بعد فرض البنك المركزى رسوما إضافية عليها مطلع العام الجارى، إلا أن هناك عرضا قويا فى هذه السوق بين البنوك ساهم فى عدم تأثر العملة بخروج نحو 4 مليارات دولار.



واعتبر التقرير أن النمو القوى فى التدفقات الواردة من السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج قام بتعويض التدفقات الخارجة من مصر فى الأشهر الأخيرة.



وفسر محلل اقتصاد كلى بأحد بنوك الاستثمار الكبرى، عدم تحسن العملة المحلية رغم تحقيق ميزان المدفوعات فوائض غير مسبوقة، بأن البنك المركزى خصص حسابا لإدارة أموال الأجانب التى تم استثمارها فى أذون الخزانة حتى تكون متاحة، حينما يطلبون الخروج فى أى وقت، وبالتالى فهذه الأموال التى قاربت 20 مليار دولار لم تدخل للقطاع المصرفى لتتم إدارتها فى الإنتربنك وتؤثر على جانب المعروض فى السوق المحلية.



وذكر سببًا آخر قد يكون مؤثرًا فى ثبات سعر صرف العملة أو استقراره النسبى، وهو أن البنك المركزى يتدخل بشكل مباشر فى سوق الصرف عبر التفاهمات مع البنوك للحفاظ على المستوى الحالى للعملة، حتى تكون مناسبة مع التغيرات العالمية، خاصة مع التراجع الكبير لعملات الأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا والأرجنتين وفنزويلا، وهو ما قد يدفع مستثمرين للتخارج من مصر لشراء أصول هذه الدول بأثمان رخيصة.



وأكد أن هذا لا يعنى أن السعر الحالى للدولار غير مناسب أو مختلف عن قيمته الحقيقية لكنه مقارب بشكل كبير لمستواه الحقيقى، بدليل أن هناك سعرا موحدا للعملة واختفاء تاما للسوق السوداء للدولار.



وتوقع أن مصر ستشهد خلال السنوات المقبلة تحسنا للعملة المحلية، ولكن حينما يكون تحسن ميزان المدفوعات على مستوى التدفقات النقدية من الموارد المستدامة مثل السياحة والصادرات والقطاعات الأخرى التى تساهم فى زيادة المعروض من العملة داخل السوق المحلية.



وحول ما شهده ميزان الحساب الجارى من تحسن بعد انخفاض العجز بنحو %57 ليقتصر على 5.3 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار، وعدم تأثيره على سعر العملة، قال إن هذا التحسن قد ظهر بالفعل فى الحفاظ على استقرار الجنيه أمام الدولار رغم هبوط عملات معظم الأسواق الناشئة وقيام البنك المركزى الأمريكى برفع أسعار الفائدة.



وحول مستقبل العملة توقعت عالية ممدوح، محللة الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار بلتون، أن تظل أسعار الجنيه مستقرة أمام الدولار حتى منتصف العام المقبل على الأقل، رغم المشكلات التى تعانى منها عملات الأسواق الناشئة.



ويتأرجح سعر العملة المحلية بين 17.5 و17.9 جنيهًا منذ يوليو الماضى، فقد سجل نحو 17.84 جنيها للشراء و17.96 جنيها للبيع وفقًا لبيانات البنك المركزى.



وأرجعت ذلك إلى ارتفاع مستوى الاحتياطى الأجنبى لأعلى مستوى له، وتقارب الفارق بين التضخم الأساسى فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذى يوفر دعمًا إضافيًا للعملة، هذا إضافة إلى تحسن ميزان المدفوعات فى أول تسعة أشهر من العام المالى الماضى، وتراجع العجز فى الحساب الجارى.



وأشارت إلى أن انخفاض معدلات التضخم بقدر كبير خلال الفترة الماضية يؤكد أن السياسة النقدية المطبقة مناسبة لما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد، مضيفة أنها لا تتوقع المزيد من خفض الفائدة قبل الربع الأول من 2019 بالنظر إلى الأوضاع العالمية وموجة رفع أسعار الفائدة فى الأسواق الناشئة.



وتوقعت أن تظل الفائدة كما هى حتى نهاية 2018، مضيفة أنه ربما نرى خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس فى الربع الأول من 2019.



وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس العالمية أصدرت تقريرين خلال الشهر الماضى، توقعت فيهما تراجع الجنيه أمام الدولار لمستوى 19 جنيهًا بنهاية العام الجارى و20 جنيهًا و21 جنيهًا خلال العامين المقبلين، مرجعة الاستقرار فى سعر العملة إلى وجود إشارات تدخل من البنك المركزى مما أدى إلى استقرار سعر الجنيه أمام الدولار عند 18 جنيها.



وصرح محافظ البنك المركزى، طارق عامر، فى وقت سابق من الشهر الماضى، بأن توقعات بعض المؤسسات الدولية بارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة لتتجاوز 20 جنيهًا لا يستند على أى شىء، موضحًا أن الفترة الحالية هناك تحسن كبير فى ميزان المدفوعات وانخفاض فى عجز ميزان الحساب الجارى ولدينا احتياطى قوى يفوق 44 مليار دولار، وهو قوة كبيرة تمنح المركزى القدرة على التدخل فى أى وقت فى حالة حدوث أى طفرات «لو حابين نخفض سعر الدولار عن المستوى الحالى هنعمل كده لكننا ابنسطنا إن الاستيراد قلّ».



من ناحيتها توقعت شركة فاروس المالية استقرار سعر الصرف رغم الضغوطات المتصاعدة الواقعة على مؤشر قياس الضغط على سوق الصرف EMPI فى الربع الثانى 2018.



وأشارت فاروس فى تقرير حديث، أن هذا الاستقرار سيتلقى دعماً من الفجوة بين سعر الصرف الحالى ومؤشر قياس الضغط على سوق الصرف، حيث تمثل تلك الفجوة مساحة أمان للبنك المركزى ضد أى ضغوط مستقبلية خاصة بسعر الصرف.



ويعكس مؤشر قياس الضغط على سوق الصرف EMPI الذى تصدره «فاروس» مدى الضغط الواقع عليه نتيجة التطورات الاقتصادية، فضلاً عن هجمات المضاربين.



وارتفع مؤشر فاروس لقياس الضغط على سوق الصرف إلى 66.3 فى الربع الثانى من 2018، ثم قفز إلى 95.9 فى يوليو 2018، ليعد هذا الارتفاع هو الأول منذ تعويم الجنيه فى 2016.



ويعكس هذا الارتفاع استقرار صافى الاحتياطى النقدى الأجنبى عند 44 مليار دولار تقريباً عن الربع الثانى 2018 بأكمله، واستمر استقراره ضمن النطاق ذاته فى يوليو 2018، حيث ساعدت السياسة النقدية الحالية للبنك المركزى على ضبط استقرار نمو المعروض النقدى، وفقاً لـ «فاروس».