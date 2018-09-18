«المصرية للاتصالات» تبحث ضم موزعى «تى إى داتا» لنظام الفرنشايز

■ اشتراط تأسيس كيانات مساهمة للانضمام لها





محمود جمال





تبحث الشركة المصرية للاتصالات ضم عدد من قدامى موزعيها فى نشاط الإنترنت فائق السرعة «ADSL» للعمل معها فى خدمات الشبكة الرابعة للمحمول «WE» بنظام الفرنشايز.





وعلمت «المال» أن هؤلاء الموزعين من صغار التجار الذين كانوا يعملون فى وقت سابق مع «تى إى داتا» فى نشاط تقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة «ADSL»، ويسعون حالياً للعمل مع المصرية كوكلاء لخدماتها بنظام الفرنشايز.





وقالت مصادر مطلعة فى قطاع الاتصالات إن WE طالبت تأسيس أكثر من شركة مساهمة كشرط للتواجد تحت مظلتها، على أن تضم كل واحدة من 10 إلى 15 تاجرًا وتخضع إدارتها لضوابط قانونية وإدارية متفق عليها مسبقا.





وكانت المصرية قد وقعت مع شركة الأهرام للتجارة والتوكيلات «بيراميدز تليكوم« فى ديسمبر 2017 كأول موزع معتمد وحصرى لخدمات المحمول WE.





وأضافت أن الشركة تستهدف من وراء تلك الخطوة تحقيق انتشار واسع، والترويج لعلامتها التجارية كمشغل رابع للمحمول بعد مرور عام على تشغيل الخدمة.





ويعد اليوم الثلاثاء هو الذكرى الأولى على تحول المصرية إلى مشغل اتصالات متكامل بعد إطلاقها خدمات المحمول فى 18 ستبمبر 2017، ويصل عدد عملائها إلى 3 ملايين عميل حتى الآن.





وتعاقدت المصرية للاتصالات منذ عدة شهور مع 17 موزعًا بنظام الفرنشايز - استغلال العلامة التجارية للشركة مقابل نسبة من الأرباح لتقديم خدمات المحمول - يمتلكون 300 فرع، منها AT DATA، وسبرنت إيجيبت، وداتا نت، وحبيبة نت، وإن إى سى، بالإضافة إلى فرست كوم، وكمبيوتر برانت.