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طاقة
«البحيرة للكهرباء» توقع عقد شراء الطاقة المولدة من المخلفات بقدرة 2 ميجاوات
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 11:03 ص
محطة كهرباء 22
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محطة كهرباء 22
عمر سالم
وقعت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عقدا مع شركة «إمباور» المصرية للطاقة المتجددة لشراء الطاقة من محطتى توليد من المخلفات، ستنفذهما الأخيرة بقدرة 2 ميجاوات.
وكشف حاتم الجمل، رئيس شركة إمباور فى تصريحات لـ«المـال»، أن استثمارات المشروعين تصل إلى 160 مليون جنيه، تمول عبر قرض من أحد البنوك المحلية بنسبة تصل إلى %80، بالإضافة إلى تمويل ذاتى من الشركة.
وقال إن «إمباور» ستقوم بتوليد وبيع الطاقة إلى شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، الواقع فى نطاقها محافظة البحيرة، بسعر 103 قروش لكل كيلووات/ساعة، ستتحملها وزارة الكهرباء على أن تسدد «البيئة» جزءا آخر عن قيمة الطاقة المولدة، وذلك لمدة تصل لنحو 20 عاماً من تاريخ إنشاء المشروع، بالإضافة إلى بيع الطاقة كاملة.
وأوضح أن الشركة ستبدأ فى تنفيذ المشروعين خلال أكتوبر المقبل، وسيستغرق التنفيذ نحو عام، على أن يتم تشغيلهما بالكامل نهاية 2019، وأشار إلى أن المحطة ستستهلك نحو 160 طن مخلفات فى اليوم، بإجمالى نحو 58.5 ألف طن سنوياً، موضحًا أن مصر لديها إمكانيات لتوليد 3.5 جيجاوات من طاقة المخلفات لم يتم استغلالها.
وأوضح الجمل أن «إمباور» وقعت عقدا لتنفيذ مشروع آخر لتوليد الطاقة من المخلفات، مع إحدى الشركات الكبرى التى تعمل فى مجال تربية الأبقار بالبحيرة.
ولفت إلى إنشاء منظومة متكاملة عبر تجميع مخلفات الأبقار ومعالجتها لإنتاج الكهرباء وبيع الطاقة للمزرعة، وللشبكة القومية، متمثلة فى شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.
وأضاف أنه يتم حاليًّا وضع التصميمات وتحديد كمية المخلفات المطلوبة، فضلا عن حساب كمية الطاقة المنتجة الخاصة بالمشروع بالتعاون مع الشركاء الألمان، تمهيدًا للبدء فى التنفيذ، على أن يتم الانتهاء منه قبل منتصف 2019.
وقال مصدر بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لـ«المـال»، إن الشركة تستهدف تشجيع استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أن عددها فى نطاق الشركة يتخطى 50 محطة.
وبدأت مصر التفكير فى توليد الطاقة عبر المخلفات خلال 2015، وتعاقدت الحكومة مع استشارى دولى لدراسة الأمر، وتحديد تعريفة الشراء، وأعلنت سعرًا استرشاديًّا له بواقع 121 قرشًا خلال 2016، وهو ما اعترض عليه المستثمرون وقتها.
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