التماس الرقابة المالية يؤجل الفصل فى القرار 85 لحين النظر فى دفوع الطرفين

محمد عمران "حديثة" 1



المال –خاص



قررت لجنة التظلمات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، نهاية الأسبوع الماضى، تأجيل الفصل فى الطعن المقدم على قرار الهيئة رقم 85 لسنة 2018 الخاص باستبعاد مَن تكرر اتهامهم بمخالفة قوانين سوق المال، من عضوية مجالس إدارة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، لحين النظر فى الدفوع التى سيقدمها الطرفان، المتقدم بالتظلم والهيئة.



يذكر أن «المال» قد أنفردت بنشر موافقة لجنة التظلمات بالرقابة المالية، الثلاثاء الماضى، على قبول تظلم رنا عدوى، بصفتها رئيس مجلس إدارة شركة «أكيومن» لإدارة الأصول، وإلغاء قرار الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة رقم 85 لسنة 2018.



و علمت «المال» أن اللجنة أجلت الفصل فى الأمر بعدما تقدمت «الرقابة المالية« بالتماس لإعادة النظر فى إلغاء القرار.



وقالت مصادر رفيعة فى سوق المال إن الالتماس الذى تقدمت به الهيئة استند إلى عدة أمور فى مقدمتها أن لجنة التظلمات ليس من شأنها قبول الطعون على القوانين أو القرارات التى اتخذت الصبغة التشريعية، و إنما فقط على الإجراءات الإدارية المترتبة على تلك القوانين، إذ أن الطعن على القوانين يتم فى مجلس الدولة فقط.



وأضافت أن الهيئة عندما أصدرت هذا القرار استندت إلى ضرورة توافر شرط حسن السمعة فى من يتقلد أى مناصب مهمة من شأنها إدارة أموال الآخرين، ومن ثم اشترطت ألا يكون أى من أعضاء مجالس إدارة الشركات العاملة فى الأنشطة المالية من تكرر اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال خلال آخر ثلاث سنوات.



وأوضحت أن الهيئة اشترطت أن يكون الاتهام قد صدر من خلال النيابة العامة فقط بعد تأكدها من منطقية البلاغات، تجنبا لاحتمال وجود بلاغات كيدية ضد أى من أعضاء مجالس الإدارة، متابعة أن كلمة «جسيمة« التى تم النص عليها فى القرار تعنى جرائم من نوعية التلاعب أو الاختلاس أو التزوير وما شابه.



ومن جانبه، قال أيمن عبد الستار المحامى، الممثل لرنا العدوى، التى تقدمت بالتظلم من البداية، إن لجنة التظلمات من سلطتها التصدى لقرارات الهيئة بما فيها القوانين والتشريعات.



وأكد أن لجنة التظلمات بالهيئة أجلت الفصل فى الأمر ليوم 15 أكتوبر فقط، ولم تصدر قرارها النهائى بعد، موضحا أنه قانونا لا يمكن تقديم التماس على قرارات لجنة التظلمات، فالطعن على قراراتها يجب أن يتم فى محكمة القضاء الإداري.