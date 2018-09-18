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بورصة وشركات
العقار والخدمات المالية يوقفان نزيف مؤشرات البورصة مؤقتًا
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 10:55 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
■ «هيرميس» يرتفع %3.08 متصدراً أداء الأسهم القيادية
■ ترجيحات بارتدادة صوب 15 ألف نقطة على الأجل القريب
مصطفى طلعت
قادت أسهم القطاع العقارى والخدمات المالية مؤشرات البورصة للتماسك المؤقت، مساء الإثنين، بعد جلسة الأحد الدامية التى شهدت مبيعات قوية على إثر تطورات القضية المعروفة إعلامياً بالتلاعب فى البورصة.
ورغم الأداء السيئ للسوق خلال النصف الأول من الجلسة، تبدلت الحال فى النصف الثانى مع ظهور قوى شرائية محدودة من العرب على عدد من الأسهم القيادية قلصت من خسائرها بختام التعاملات.
جاء ذلك تزامنًا مع تحسن نفسية المتعاملين نتيجة اتفاق الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة على تفعيل بعض المقترحات الداعمة للسوق، تتعلق بحدود الإيقاف والشراء بالهامش، وصانع السوق.
لعب سهم المجموعة المالية هيرميس دوراً كبيراً فى تماسك السوق خلال جلسة الإثنين، وتصدر الأسهم القيادية بعد أن ارتفع %3.08 ليغلق عند 16.07 جنيه، كما صعد الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» %1.10 ليصل إلى 11.04 جنيه، بينما قلصت باقى الأسهم من خسائرها.
وارتدت أسعار أسهم القطاع العقارى، لتقلص خسائرها مع ختام التعاملات، وسهم السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» من مستوى 19.9 ليغلق عندى 20.5 جنيه، بتراجع بلغ %1.3، وسهم مدينة نصر للإسكان من 7.15 إلى 7.35 جنيه، رغم هبوطه %2.
واحتل سهم القلعة للاستشارات المالية صدارة قيم تداولات البورصة رغم انخفاضه %0.96 ليصل إلى 3.08 جنيه، تلاه سهم البنك التجارى الدولى الذى هبط %0.65 إلى مستوى 82.32 جنيه.
أنهى مؤشر «EGX30» تعاملاته مترجعاً %0.71 إلى 14650 نقطة، و«EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة، %1.38 ليسجل 723 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقا %1.13 إلى 1843 نقطة.
وسجل المستثمرون المصريون والعرب صافى شراء بقيمة 2.1 و18.3 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجه الأجانب نحو البيع بصافى قدره 20.5 مليون جنيه، وجرى التداول على 179 سهمًا، ارتفع منها 23 سهماً بينما انخفضت أسعار 117 واستقر 39 سهماً عند نفس مستوياتها.
ويرى خبراء أن المستثمر امتص إلى حد كبير صدمة جلسة الأحد – المبالغ فيها على حد وصفهم – ونصحوا بتخفيف المراكز المالية رغم توقعاتهم بارتدادة مؤكدة على الأجل القريب.
أكد المحللون أن السوق تواجه مستوى المقاومة المهم عند 15000 نقطة، موضحين أن الوصول إليه بأحجام تداول مرتفعة يؤكد الارتدادة التصحيحية لاستهداف منطقة 15300 نقطة على الأجل القصير.
وقال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بلتون« لتداول الأوراق المالية، إن العمليات البيعية كانت أقل حدة من جلسة الأحد، نتيجة تماسك أداء القطاع العقارى والخدمات المالية غير المصرفية.
وأشار إلى أن هبوط جلسة الأحد كان مبالغاً فيه، متوقعاَ تحسن السوق خلال جلسة اليوم الثلاثاء، واستهداف مستويات 15000 و15300 نقطة، مع ضرورة استمرار تخفيف المراكز المالية.
وقالت ميادة أمين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بريمير» لتداول الأوراق المالية، إن القوى الشرائية تمكنت من تقليص الخسائر ودفعت السوق للإغلاق عند مستوى 14650 نقطة، استكمالا للأداء السلبى، والضغوط البيعية العنيفة، التى شهدتها بداية تعاملات الأسبوع الجاري.
توقعت أن تشهد السوق ارتدادة خاصة مع الاقتراب من مستوى الدعم 14500 نقطة، وفى هذه الحالة يعيد اختبار مستوى الدعم المنكسر 15100 الذى أصبح منطقة ضغوط بيعية قوية ومهمة فى الوقت الحالي.
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