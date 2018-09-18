اتحاد المصدرين يدعو الحكومة للتدخل لشراء القطن وضبط السوق

القطن



■ 150 جنيهًا تراجعاً فى سعر القنطار مقارنة ببداية الموسم



دعاء حسنى



دعا اتحاد مصدرى الأقطان الحكومة للتدخل، عبر ذراعها الشركة القابضة للغزل والنسيج، لشراء الأقطان لإحداث التوازن فى السوق، بعد أن هبط سعر قنطار الوجه البحرى عن الحد الأدنى الذى أعلنته بداية الموسم التسويقى 2018/2019 والبالغ 2600 جنيه لأصناف وجه قبلى، و2700 وجه بحري.



وشهدت أسعار الاٌقطان المصرية هبوطاً خلال الأسابيع الأولى من انطلاق الموسم التسويقى لمحصول 2018، وتراجع سعر القنطار لأصناف وجه بحرى بنحو %5.6 بقرابة 150 جنيها، ليبلغ 2650 جنيهاً مقارنة بسعره التجارى المتداول به بداية الموسم البالغ 2800 جنيه، وفقاً لنبيل السنتريسى رئيس اتحاد مصدرى الأقطان.



وأكد السنتريسى، فى تصريحاته لـ«المال»، أن أسعار أصناف وجه قبلى فى المقابل لم تتراجع، وتتساوى حاليًا مع الوجه البحرى رغم فارق الطول، موضحا أنها ما زالت تتجاوز سعر الحد الأدنى المعلن من الحكومة، خاصة أن المساحات المزروعة منها قليلة للغاية وعليها طلب، فيما يتجاوز إنتاج أصناف بحرى %83.3 من المحصول ولا يوجد طلب داخلى عليه.



وعدد أسباب تراجع سعر القنطار، وعلى رأسها الانخفاض العالمى لسعر البيما الأمريكى الذى يعد أحد مؤشرات تحديد أسعار الأقطان محلياً ليبلغ 150 سنتا للبرة بما يعادل 2943 جنيهاً للقنطار، مقابل 165 سنتا للبرة سعره الموسم السابق بما يعادل 3237.5 جنيه للقنطار، (اللبرة = 0.323 كيلو جرام).



وتابع أنه من ضمن العوامل التى ستدفع أسعار الأقطان لمزيد من التراجع هذا الموسم، زيادة المحصول عن العام الماضى بقرابة مليون قنطار، مسجلا نحو 2.4 مليون قنطار فى 2018 مقابل 1.4 مليون فى 2017، فضلا عن وجود مخزون يصل إلى 200 ألف قنطار من الموسم السابق، فى ظل تراجع استهلاك المغازل المحلية من الأقطان لأدنى مستوياته منذ سنوات ليتراوح بين 300 و400 ألف قنطار فقط، وانخفاض الطلب العالمى خلال الأونة الحالية، وتخوف أى طرف سواء المغازل أو التاجر أو الفلاح من الاحتفاظ بالمحصول لفترات طويلة لتجنب تحمل مصاريف وفوائد لتخزينه.



وتعليقاً على تصريحات هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته الوزارة، الاثنين، حول إعلان زراعة من 10إلى 20 ألف فدان أقطان قصيرة التيلة، بجانب الأصناف المصرية الطويلة والطويلة الممتازة، حذر رئيس اتحاد المصدرين من تلك الخطوة لتسبب ذلك فى خلط الأصناف من قبل المزارعين وضياع جودة الأقطان المصرية حتى وإن شددت إجراءات الزراعة.



وأضاف أنه لتطبيق تلك الخطوة، لا بد من إصدار قرار جمهورى يسمح باستيراد البذور الأجنبية، فالقانون الحالى لا يسمح بذلك.



كان وزير قطاع الأعمال، أعلن أن هناك تعاونا مع الزراعة لتطوير زراعة القطن قصير التيلة، خاصة أن الصناعة المحلية تقوم على القطن قصير التيلة وليس طويل التيلة، مشيرًا إلى أن قصير التيلة هو الأرخص والمطلوب ونسعى لزيادة الإنتاجية بدلاً من الاستيراد من الخارج.



وأشار الوزير إلى أن هناك مساعى لزراعة ما يتراوح ما بين 10 و20 ألف فدان من الأقطان قصيرة التيلة، بالإضافة إلى تكهين الآلات القديمة فى المحالج وإغلاق 14 منها واستيراد الآلات الحديثة لعدد 11 محلجا.