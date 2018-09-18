وزراء الإنتاج الحربي والاتصالات والتجارة يلتقون عدداً من ممثلي الشركات الأمريكية

الدكتور محمد العصار

أحمد اللاهوني



عقد وزراء الإنتاج الحربي والصناعة والاتصالات اجتماعا تنسيقيا مع بعض الشركات الأمريكية العاملة في مصر فى إطار تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للإعداد الجيد لزيارة وفد غرقة التجارة ووزير التجارة الأمريكي لمصرخلال أكتوبر 2018.



حضرالاجتماع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بالإضافة إلي محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات وعمر مهنا رئيس المجلس المصري الأمريكي وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.



وقال العصار إن اللقاء يأتى في إطار السياسة التي تتبعها الدولة فى زيادة وجذب الاستثمارات الأمريكية حيت تعتبر مصر من الأسواق الواعدة اقتصاديا لما تتميز به من زيادة حجم الطاقة المتوفرة ( كهرباء / غاز ) كذلك ما تم تشيدة من بنية تحتية علي مستوى عالمى وكذلك حفر قناة السويس الجديدة التي ساعدت في نمو الأقتصاد العالمي وساعدت علي زيادة حركة التبادل التجاري بين الدول و قانون الإستثمار الجديد والذي يتيح فرص استثمارية واعدة وزيادة الاحتياطي الأجنبي ومعدل النمو الاقتصادى مما يساعد علي خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأمريكية وقدرات تصنيعية كبيرة وعمالة مدربة علي أعلي مستوي.



ومن جانبه أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أهمية التعاون مع الشركات الأمريكية والتطلع إلي الكيانات الاقتصادية الكبيرة ويأتي في مقدمتها الاقتصاد الأمريكي والتي سوف تساعد علي زيادة التنمية في مصر لما تتميز به من موقع مثالي علي خريطة العالم وجذب الشركات الكبيرة والمتوسطة لتسويق المنتجات المصرية بالدول المجاورة والأفريقية.



وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تمتلك كوادر مؤهلة ومدربة سواء في السوق المحلية أو مع الشركات التي تدرس الولايات المتحدة التوسع من خلالها في إفريقيا، لافتا إلي أن الوزارة تقوم بتدريب (4000) شخص سنويا وتستهدف تدريب (10000) خلال العام المقبل فى تخصصات مختلفة وذلك لإيمان الجميع بأن التخصص هو عنوان المرحلة.



وأشار طلعت إلي أن التشريعات التي صدرت خلال الفترة الماضية جعلت السوق المصرية أكثر استقرارا وهو ما يطمأن المستثمر الأمريكي.



أكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الاصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر علي مدار السنوات الأربع الماضية قد أذابت العديد من المشكلات التي كانت تواجه الشركات المتقدمة للاستثمار في مصر.



وأشار رئيس المجلس المصري الأمريكي عمر مهنا الي عمق العلاقات المصرية الأمريكية من خلال توقيع الورقة البيضاء أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية وان الحكومة المصرية أنجزت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية مما ساعد علي جذب مزيد من الاستثمارات.



وأشاد طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون التجاري الوثيق بين الجانب المصري والأمريكي وأن السوق المصرية تعتبر من الأوساط الاقتصادية الواعدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية لما تتميز به من مرونة اقتصادية كبيرة تساعدة في تجنب أي مشكلات تتعرض لها الأسواق الناشئة في الدول الأخرى.



وخلال اللقاء عبر ممثلو الشركات الأمريكية عن تقديرهم لاهتمام الحكومة المصرية بتطوير سبل التعاون مع الشركات الأمريكية لافتين الى أن الدور الذي لعبته التشريعات الأخيرة والبرنامج الطموح للحكومة سيعمل علي جذب الشركات الأمريكية للاستثمار فى مصر.

