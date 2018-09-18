أكبر 25 شركة بالسوق المحلية تعلن خطط توسعاتها المستقبلية



■ سحر نصر: ارتفاع معدل التأسيس بنسبة 29.1 % خلال 2018-2017 برؤوس أموال بلغت 49 مليار جنيه

■ ياسمين فؤاد تدعو القطاع الخاص للعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتبنى تكنولوجيات لا تستهلك البيئة

■ يونيليفر البريطانية: وضعنا 10 ملايين دولار العام الماضى..

■ كناوف وبورسلين الألمانية: استثمرنا 30 ملايين دولار..

■ شنايدر الفرنسية: زيادة بقيمة 20 مليون يورو.. ورفع طاقة المصنع بنسبة 100 %

■ لوريال الفرنسية: تخصيص 50 مليون يورو لإنشاء مصنع بالقاهرة

■ أديسون الإيطالية: 2.8 مليار دولار استثماراتنا

وإضافة 250 مليون دولار العام الماضى

■ دريدجنج اليونانية: لدينا 1.5 مليار جنيه فى مصر

■ سكاتك سولار النرويجية: استثمارات الشركة 500 مليون دولار وتنوى ضخ 200 مليون أخرى فى 2019

■ شركات عربية:

■ الخرافى الكويتية: استثمار 100 مليون جنيه فى 2017/ 2018

■ القناة للسكر الإماراتية: 20 مليون دولار لإنشاء مصنع غرب المنيا

■ الراجحى السعودية: أعمالنا زادت 150 مليون جنيه.. وضخ 2 مليار جنيه

■ جى إل سى اللبنانية: الدفع بنحو 120 مليون جنيه.. وخطط توسعية خلال المرحلة المقبلة

■ إرما اليمنية: زيادة بقيمة 560 مليون جنيه العام المالى الماضى

■ أبو هشيمة: قانون الاستثمار يحفز توسعات حديد المصريين

■ شركات أمريكية:

■ مارس: توسعات بمليار جنيه

■ أوبر: 20 مليون دولار جديدة..

■ كارجيل: استثمار 150 مليون دولار

■ سيمكس المكسيكية:

80 مليون دولار زيادة

■ شركات آسيوية:

■ جوشى الصينية: ضخ 150 مليون دولار

■ سانمار الهندية: زيادة بقيمة 280 مليون دولار

■ إل جى الكورية: التوسعات بلغت 80 مليون دولار العام الماضى



أحمد عاشور



أعلنت أكثر من 25 شركة أوربية وأسيوية وأمريكية، من أكبر الشركات المستثمرة فى مصر، خلال مؤتمر صحفى عالمى، نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس، قصص نجاح استثماراتها فى مصر، وحجم ما قامت بضخه خلال العام المالى 2017-2018، وخططها المستقبلية.



وقامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بإعلان حصاد العام المالى 2017- 2018، وإطلاق مسابقة المسؤولية المجتمعية للشركات.



وذكرت وزيرة الاستثمار أن العام المالى 2017/ 2108، شهد زيادة كبيرة فى عدد الشركات التى تم تأسيسها، أو التى قامت بتوسعات نتيجة الطفرة التى قامت بها مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى، بشقيه التشريعى والتنفيذى، وأوضحت أنه تم إصدار قوانين الاستثمار والإفلاس وتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، كما أدخلت تعديلات على قانونى سوق رأس المال والشركات، بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية التى ساهمت فى تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، إضافة إلى التوسع فى مركز خدمات المستثمرين، مشيرة إلى ارتفاع عدد الشركات التى تم تأسيسها بنسبة %29.1 مقارنة بالعام المالى 2016- 2017، وبلغت 20 آلف شركة، وارتفعت رؤوس الأموال المُصدرة للشركات التى تم تأسيسها بنسبة %64.4، برؤوس أموال بلغت 49 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 29.8 مليار جنيه خلال 2016/ 2017.



وأضافت أن الوزارة أطلقت خريطة مصر الاستثمارية التى تعرض أكثر من 1000 فرصة للاستثمار على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن موقع الخريطة الاستثمارية تلقى 825 طلباً للاستثمار، و40 ألف زيارة من 147 دولة حول العالم، مشيرة إلى أن الشركات التى تم تأسيسها فى العام المالى الماضى وفرت حوالى 60 ألف وظيفة.



كما أشارت إلى أن إقليم القاهرة الكبرى استحوذ على النسبة الأكبر من عمليات التأسيس الجديدة، بنسبة 65% من رؤوس الأموال المُصدرة للشركات الجديدة، بينما احتل إقليم الوجه القبلى المركز الثانى، واستحوذ على 22.6% من رؤوس الأموال المُصدرة للشركات الجديدة، مشيرة إلى الحوافز الكبيرة التى منحها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار فى صعيد مصر، ساهمت فى زيادة روؤس الأموال فى الوجه القبلى.



وارتفعت عدد الشركات التى شهدت توسعات خلال العام المالى 2017/ 2018 بنسبة %61.6 مقارنة بالعام المالى 2016/ 2017، وبلغت عدد الشركات التى شهدت توسعات فى العام المالى 2017/ 2018، 3478 شركة.



وأكدت نصر أن مركز خدمات الاستثمار يقدم خدماته لجميع أحجام الشركات من كل شرائح رأس المال، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات العملاقة والمليارية، موزعة على أكثر من 154 ألف شركة فى القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والسياحية والتمويلية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأشارت إلى خدمة «أسس بنفسك« عبر الموقع الإلكترونى للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، لتسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم عبر الإنترنت، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، إضافة إلى مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035، للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.



وذكرت إنه تم إجراء تطوير فى المناطق الحرة العامة بالسويس والإسماعيلية والإسكندرية والمنطقة الحرة الإعلامية، ويتم العمل على تطوير المناطق الحرة العامة بمدينة نصر والإسكندرية وبورسعيد وقفط وشبين الكوم، وإنشاء 7 مناطق حرة عامة فى كل من نويبع والمنيا والحرفيين بالجيزة والإسماعيلية الجديدة، وأسوان الجديدة، وكفر الشيخ، وجمصة بالدقهلية.



وأوضحت أن إنشاء منطقة حرة فى نويبع، يأتى فى إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات بها، بينما ستكون المنيا مخصصة للصناعات النسيجية، وكل هذا يتواكب مع التوسع فى مراكز خدمات المستثمرين، بغرض تقديم أفضل خدمة للمستثمر، لافتة إلى أن آخر منطقة حرة تم إنشاؤها فى مصر كانت عام 2005، وهو ما يدفع الوزارة للتوسع بشكل كبير فى إنشاء المناطق الحرة فى مختلف محافظات مصر، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على ضخ استثمارات فى المناطق التى تحتاج إلى نمو اقتصادى، ومنها سيناء والصعيد.



وأوضحت أنه جار إنشاء 8 فروع لمركز خدمات المستثمرين فى كل من قنا والمنيا والفيوم والإسماعيلية وشرم الشيخ والوادى الجديد والأقصر والغردقة، وإنشاء 12 منطقة مناطق استثمارية منهم 3 فى القليوبية، وميت غمر فى الدقهلية، وأرض الصف فى الجيزة، ودمياط والشرقية، وسيتى سنتر بالقاهرة، والسويس والإسماعيلية فى امتداد المنطقة الحرة، وشمال سيناء وأسوان.



من ناحية أخرى، أعلنت الدكتورة سحر نصر، عن إطلاق مسابقة اختيار الشركات الرائدة فى مجال المسئولية المجتمعية، التى تهدف إلى اختيار الشركات الرائدة فى مجال المسئولية المجتمعية، وذلك لإعداد قائمة بأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تتعلق بمجالات المسئولية المجتمعية سواء البيئية أو الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية أو التعليم، أو مجالات التدريب والبحث العلمى، وستقوم الشركات باستيفاء استمارة التقديم على الموقع الإلكترونى للهيئة WWW.GAFI.GOV.EG/CSR.



وقالت إنه لأول مرة ينص قانون الاستثمار على المسؤولية المجتمعية للمستثمر، بتخصيص نسبة لا تجاوز %10 من أرباحه السنوية، لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثمارى، لهذا قررت الوزارة عمل مسابقة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية.



وأوضحت أن مبادرة المسؤولية المجتمعية للشركات، هى أول مبادرة من نوعها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتشجيع الشركات على تنفيذ المسؤولية المجتمعية فى مشروعات بمجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية ودعم التعليم والتدريب والبحث العلمى، والمشاركة فى برامج رعاية الأسر الفقيرة، وتحسين معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة، ورعاية الموهوبين والمبتكرين.



وقالت إنه سيتم تصنيف الشركات المتقدمة وفقا لحجم رأس المال، واختيار عشرة شركات فائزة وفقا لمعايير تم إعدادها حسب المعايير الدولية، ومتماشية مع أفضل الممارسات الدولية للمسئولية المجتمعية للشركات، سواء البيئية أو الاجتماعية أو الحوكمة، وبما يتماشى مع مناخ الأعمال المصرى، ومتطلبات التنمية المستدامة للمجتمع.



وأعلنت أنه سيتم منح الشركات الفائزة مجموعة من الحوافز الإجرائية، تشمل تنظيم حفل لتوزيع جوائز وشهادات تقدير للشركات الفائزة يتم تغطيته إعلامياً، ونشر أسماء الشركات الفائزة على موقع الوزارة والهيئة، متضمناً صور حفل توزيع الجوائز، مع وضع رابط لموقع كل شركة فائزة، وتوفير مسئول اتصال فى مركز خدمة المستثمرين بالهيئة (ISC) لتلبية احتياجات الشركات الفائزة، والسعى لإنهاء إجراءاتها بشكل سريع وفعال، وتوفير مسئول اتصال فى وحدة حل مشاكل المستثمرين بالوزارة، لحل مشكلات الشركات الفائزة بشكل سريع وفعال، وإرسال المطبوعات الخاصة بالوزارة والهيئة بريدياً لتلك الشركات بشكل دورى، وستكون الأولوية فى دعوة الشركات الفائزة لحضور المؤتمرات المنعقدة تحت رعاية الهيئة أو الوزارة، وترويج مطبوعات الشركات الفائزة فى المؤتمرات التى تشارك بها الهيئة فى الخارج، كنماذج ناجحة للشركات العاملة بالاقتصاد المصرى، وحضور ممثل عن الهيئة لأنشطة التوسع أو التجديد للشركات الفائزة، مع الإشارة لذلك على موقع الهيئة والوزارة، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية المنصوص عليها فى القوانين الحاكمة لنشاط تلك الشركات.



وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى أن مبادرة المسؤولية المجتمعية للشركات، تأتى فى إطار النهوض بالاستثمارات، ومساهمة الشركات فى المسؤولية المجتمعية.

ودعت وزيرة البيئة، المستثمرين بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمارات، وتبنى تكنولوجيات لا تستهلك البيئة.



وخلال المؤتمر قامت نحو 25 شركة من أسيا وأوروبا وأمريكا بعرض قصص نجاحهم فى الاستثمار فى مصر، وأعلن حامد عز الدين، العضو المنتدب لشركة إيماك للتجارة، إحدى شركات مجموعة الخرافى - مصر الكويتية، أن المجموعة ستضخ استثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يساهم فى دعم نشاط المؤسسة، خاصة بمجالى السياحة والبنية التحتية، ما دفع الشركة لتمويل توسعات بقيمة 100 مليون جنيه، خلال العام المالى الماضي.



وقال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، إنه لا أحد من المستثمرين يستطيع أن ينكر الطفرة فى مجال الاستثمار خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة مثل «دستور اقتصادي« يعتمد عليه مستقبل الاقتصاد.



وأعلن أن قانون الاستثمار الجديد والتشريعات الاستثمارية الأخرى، وحل أزمة الطاقة، ساهم فى توسع الشركة بقيمة 18 مليار جنيه، لإنشاء 6 مصانع مواد بناء بمحافظة سوهاج، على رأسها مصنع أسمنت باستثمارات 6 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تشغيل 3 خطوط درفلة جديدة بمصانع مجموعة حديد المصريين، تنتج 2 مليون طن، وإضافة خط إنتاج حديد مختزل بمصنع المجموعة بالعين السخنة.



وقال إسلام سالم، الرئيس التنفيذى لشركة القناة للسكر الإماراتية، إنها ضخت 20 مليون دولار لإنشاء مصنع السكر الجديد بمنطقة غرب المنيا خلال العام المالى الماضى، وتبلغ طاقته الإنتاجية 700 ألف طن سنوياً، ما يمثل %70 من حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى مصر.



من جانبه أشاد عبد الوهاب صالح الراجحى، رئيس مجموعة الراجحى السعودية، بالخطوات التى اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، وعلى رأسها تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار الجديد، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات دفعت شركة زادنا للاستثمار الزراعى والتنمية العقارية، التابعة للمجموعة، لزيادة استثماراتها فى مصر، بقيمة 150 مليون جنيه، ضمن خطتها لتعظيم استثماراتها إلى 2 مليار جنيه خلال 5 سنوات مقبلة.



وقال محمد الحوت، المدير التنفيذى لشركة «GLC» اللبنانية للدهانات، إن خطة الشركة التوسعية تتمثل فى اتخاذ مصر بوابة للتصدير للسوق الإفريقية، استغلالاً لموقعها الإستراتيجى، والاتفاقيات الموقعة مع الدول المختلفة، وذلك بعد أن قامت الشركة بضخ 120 مليون جنيه استثمارات فى العام الماضى، مضيفاً أن مصر تشهد انطلاقة فى السوق العقارية، وإقامة العديد من المشروعات الضخمة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة.



وذكر المهندس بلال الشعبى، العضو المنتدب لشركة ينا القابضة المغربية، أن شركته قامت بضخ استثمارات بقيمة 330 مليون جنيه، ضمن مشروعين للشركة فى مصر.



وقال محفوظ على سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة أرما للزيوت اليمينية، إنها قامت خلال الفترة الماضية بزيادة خطوط تكرير وتعبئة الزيوت لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للزيوت، باستخدام أحدث الطرق التكنولوجية والجودة العالية فى تكرير وصناعة الزيوت، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، ومنظومة التموين الحديثة بمصر، مشيرا إلى أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 560 مليون جنيه، فى مصر خلال العام الماضى.



ورحب باب جلال، المدير المالى لمجموعة شركات يونيليفر- مشرق البريطانية، بإطلاق وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مسابقة اختيار الشركات الرائدة فى مجال المسئولية المجتمعية، مشيراً إلى أن شركته تقوم بتحسين حياة أكثر من مليون ونصف شخص سنويًا، من خلال برامج التوعية والرعاية، خاصة بالمدارس، كما تتبنى مشروعين لتوفير ٦٠٠ فرصة عمل من خلال مشروعى زينب وسفير، وهما من المشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة والشباب، لتوفير فرص حقيقية للشباب والمرأة، بالإضافة إلى نجاحها فى رفع صادرات الشركة من مشروعاتها بمصر خلال 2017، بنسبة %90 لتسجل نحو 100 مليون دولار، نتيجة التوسعات فى حجم وخطوط الإنتاج التى قامت بها الشركة بقيمة 10 ملايين دولار العام الماضى، استغلالًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.



وقال إيمانويل ساجلس، المدير العام لشركة لكناوف الألمانية، إن الشركة منذ تأسيسها فى عام 1998، لتكون موزعًا للمنتجات الألمانية، نجحت فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ما دفعها فى عام 2003، إلى تكوين مجموعة كناوف مصر باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة تمتلك سوقها الخاص، الذى يشهد توسعات يومًا بعد يوم فى مجال منتجات البناء من الحوائط الجافة، وقررت الشركة استثمار 10 ملايين دولار فى العام الماضى، لتعزيز وجودها فى واحد من أكثر الأسواق نموًا فى العالم.



وقال أحمد الفخرانى، المستشار القانونى للشركة المصرية الألمانية للبورسلين، إن الشركة قامت العام الماضى بتوسعات وإضافة خطوط إنتاج جديدة، تُقدر بقيمة 20 مليون دولار، أسهمت فى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 21 ألف طن سنويًا، بدلًا من 16 ألف طن، وزيادة الأيدى العاملة المصرية بالشركة.



وقال المهندس شريف عبد الفتاح، نائب الرئيس الإقليمى لشركة شنايدر إليكتريك الفرنسية فى مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربى، إن شركته قامت بضخ استثمارات تُقدر بقيمة 20 مليون يورو، وزيادة طاقة مصنع شنايدر إليكتريك الإقليمى بنسبة %100، وهو يعد من أكبر المصانع التى تمتلكها الشركة، والأول فى إنتاج لوحات توزيع الكهرباء على مستوى العالم، بالإضافة إلى توصيل التيار المُنتج من الطاقة الشمسية إلى عدد من التجمعات البدوية فى سيناء والصحراء الغربية، من منطلق مسئولية الشركة المجتمعية، كما تساهم «شنايدر إليكتريك« فى مجمع الطاقة الشمسية العملاق فى مدينة بنبان بمحافظة أسوان، المشروع الأكبر عالميا فى مجال الطاقة الشمسية، وهو ما يعد قصة نجاح مصرية فى هذا المجال.



وذكر بنو جوليا، رئيس شركة لوريال الفرنسية، أنه تم تخصيص 50 مليون يورو لإنشاء مصنع لوريال القاهرة، ليكون مركزا للتصدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأعلن نيكولاس كاتشاروف، العضو المنتدب لشركة أديسون الإيطالية، المتخصصة فى مجال الاستخراجات البترولية والغازية، أن استثمارات شركته فى مصر بلغت 2.8 مليار دولار، منها 250 مليون دولار فى العام المالى الماضى فقط، مؤكدًا أن مصر ستتحول إلى أكبر مركز إقليمى للطاقة، وأشار إلى رغبة الشركة فى تنمية أعمالها فى مجالات نقل وتداول الغاز، خاصة بعد تحرير سوق الغاز والطاقة فى مصر، وإنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وأوضح أن شركته ستقوم بنقل التكنولوجيا والخبرات فى هذا المجال إلى مصر.



وقال فاسيليوس ديمتريديس، المدير العام لشركة دريدجنج المصرية اليونانية، إن شركته تقوم باستثمار 1.5 مليار جنيه فى مجال حفر وتعميق الموانئ المصرية، ضمن خطة الحكومة المصرية لجعل قناة السويس ضمن أهم المحاور اللوجستية حول العالم.



وأشار أحمد الحراكى، مدير مصنع شركة مارس ريجلى الأمريكية فى مصر، إلى أن الشركة قامت بتوسعات بقيمة مليار جنيه فى فبراير الماضى، وأضافت خطى إنتاج جديدين، لتبلغ استثماراتها مليارى جنيه، ما ساهم فى مضاعفة صادراتها، وتوفير 1600 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، بعد الإصلاحات الكبيرة التى قامت بها الحكومة، ما منح مصانع الشركة بمصر ميزة تنافسية للتصدير للدول المجاورة.



وقال الدكتور أحمد خليل، المدير العام لشركة جونسون أند جونسون الأمريكية لمستحضرات التجميل، إن شركته وجدت فى الإصلاحات التشريعية تأكيداً على قوة وثبات الاقتصاد المصرى فى المستقبل، ما حفزهم على التوسع فى عمل واستثمارات الشركة بمصر.



وذكر أحمد على، مدير السياسات لشركة أوبر عن شمال أفريقيا الأمريكية، أن قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الصادر هذا العام، يمثل انتصار لأطراف العمل، من مستخدم الخدمة والشركات ومقدم الخدمة، وهو ما أكد وجهة نظر الشركة فى أن السوق المصرية ستكون ضمن الأكثر نموًا فى استهلاك خدماتها، ولذلك قامت بضخ 20 مليون دولار لتنمية أعمالها، ومن شأن تلك القوانين تحقيق أثر ايجابى على البيئة الاستثمارية فى مصر، ما نتج عنه إعلان خطتنا الجديدة وهى ضخ 100 مليون دولار، على مدار الخمس سنوات القادمة.



وقال أحمد ترك، المدير العام لشركة كارجيل الأمريكية بمصر، إنها بدأت فى 2018 بتزويد السوق المصرية بكُسب وزيت فول الصويا، وتمتلك الشركة حاليًا الشركة الوطنية للزيوت النباتية، ومصنع الاستخلاص فى منطقة برج العرب بالإسكندرية، بعد ضخها 150 مليون دولار استثمارات فى عام 2017/ 2018.



وأعلن كارلوس جونزالز، رئيس مجلس إدارة سيمكس مصر المكسيكية، عن قرب إنتاج الشركة نوعاً جديداً من الأسمنت الصديق للبيئة، ويخرج غازات كربونية بنسبة 15 – %20 وبه أقل نسبة أتربة، بعد أن تم ضخ استثمارات بلغت 12 مليون دولار لإنشاء منظومة الوقود البديل، من خلال إنشاء ثلاث وحدات لمعالجة وفرز المخلفات البلدية الصلبة بمحافظات أسيوط، وسوهاج، والمنيا بطاقة سنوية تُقدر بنحو 120 ألف طن.



وقال دون كواك، الرئيس التنفيذى لشركة إل جى الكورية للإلكترونيات بمصر، إنها تنفذ إستراتيجية توسعية فى السوق المصرية على صعيد السوق المحلية والتصديرية، من خلال التركيز على زيادة الطاقة الإنتاجية، وإضافة خطوط إنتاج جديدة، وبلغ حجم الاستثمارات الجديدة للشركة فى مصر العام الماضى نحو 80 مليون دولار، تم ضخها كزيادة فى رأسمال الشركة.



وأكد بى إس جيرمان، رئيس مجلس إدارة شركة تى سى أى سانمار الهندية للكيماويات بمصر، أن المستثمرين فى جميع أنحاء العالم، سيجدون مصر أكثر جاذبية للاستثمار، وذكر أن من أهم العناصر الجاذبة هى وجود سوق ضخمة وممتدة النمو.



وقال جانج وينشاو، رئيس مجلس إدارة شركة جوشى الصينية لإنتاج الفايبر جلاس، إن الشركة ضخت استثمارات جديدة بقيمة 150 مليون دولار، لتنفيذ المرحلة الرابعة من مراحل إنتاج الفايبر جلاس فى مصر، وانتهت بالفعل من عمليات الإنشاء وبدء التشغيل الفعلى منذ أيام، وتنتج الشركة نحو 200 ألف طن سنوياً، وتتيح ما يقرب من 2000 فرصة عمل مباشرة.



وأعلن يو شيويه فنج، رئيس مجلس إدارة شركة أنجل ييست إيجيبت الصينية، إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، هيئت الشركة لاتفاق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 52 مليون دولار، لزيادة إنتاج الشركة من الخميرة الجافة والتى يتم تصديرها، وإطلاق منتج مستخلص الخميرة، وهو دعم صعب أن يحصل عليه المستثمر فى أى مكان أخر بالعالم.



وكشف محمد عامر، المدير المالى لشركة سكاتك سولار النرويجية، أن استثمارات الشركة بلغت 500 مليون دولار حتى الأن، وتنوى ضخ 200 مليون دولار أخرى فى 2019، لاستغلال مخطط الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.



وقال لارس كرستنسين، الرئيس التنفيذى لشركة ميرسك للملاحة، إن الشركة العالمية تستعد للقيام بجولة تسويقيه تنطلق أكتوبر المقبل، لجذب تحالفات ملاحية للموانئ المصرية، خاصة شرق بورسعيد، وتشمل الجولة زيارة عدد من دول شرق آسيا، التى توجد بها المقار الرئيسية والمكاتب التنفيذية لأهم وأكبر الخطوط الملاحية العالمية.



وقال مسعود عبد المجيد، المدير التنفيذى لمؤسسة الحكمة الأردنية، أكبر شركة أدوية أردنية/ بريطانية، وتمتلك 3 مصانع فى مصر، ويعمل بها 1500 موظف، مشيرا إلى أن المؤشرات تؤكد أن قطاع الأدوية من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار خلال الأعوام المُقبلة.