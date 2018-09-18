البورصة تسترد عافيتها وتصعد في مستهل تعاملات الثلاثاء

ارتفاع البورصة المصرية

مصطفى طلعت



استردت مؤشرات البورصة المصرية عافيتها بمستهل تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، لتسجل صعودا جماعياً بعد هبوط استمر على مدار جلستي الأحد والاثنين على اثر الاتهامات الموجهة لبعض رجال الاعمال في قضية "التلاعب في البورصة".



وبحلول الساعة 10:30 صباحاً، ارتفع مؤشر "egx30" الرئيسي 0.39% ليصل إلى 14708 نقطة، ومؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.07% ليسجل 724 نقطة، ومؤشر "egx100" الاوسع نطاقا بنسبة 0.18% ليصل إلى 1846 نقطة.



يذكر أن البورصة أنهت تعاملات أمس على تراجع جماعي اذ هبط المؤشر الثلاثيني 0.71% إلى 14650 نقطة، ومؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة 1.38% ليسجل 723 نقطة، والمؤشر "الاوسع نطاقا 1.13 % إلى 1843 نقطة.



وهبطت مؤشرات السوق على مدار اليومين الماضيين على خلفية القبض على بعض رجال الاعمال في قضية بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني - والمعروفة اعلامياً بقضية "التلاعب في البورصة"، والتي تعود تفاصيلها لسنوات بعيدة واتهامهم بجريمة التربح دون حق.