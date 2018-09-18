جاكوار لاند روفر تقلص إنتاجها الأسبوعى مع تراجع مبيعات الديزل

جاكوار لاند روفر

شريف عيسى



لجأت شركة جاكوار لاند روفر، أكبر شركة لصناعة السيارات في بريطانيا ، لتقليص معدلات انتاجها الأسبوعية إلى ثلاثة أيام في أحد مصانعها، حيث تواجه مشكلة فى تراجع الطلب على محركات الديزل.



وقالت الشركة إنها ستخفض مؤقتاً جداول الإنتاج في مصنعها، مما يؤثر على نحو نصف القوة العاملة التي يبلغ 2000 شخص ، لكنها ستجنب الشركة إمكانية تسريح عاملين بها.



وأشارت جاكوار لاند روفر إلى أنها تقوم بمراجعة مستمرة لجداول إنتاجها بانتظام لضمان أن يكون الطلب في السوق متوازناً على مستوى العالم.



كانت جاكوار لاند روفر قد أعلنت فى وقت سابق عن تقليص ساعات العمل اعتبارًا من أكتوبر وحتى بداية ديسمبر، نتيجة التحديات التي تواجه صناعة السيارات مع تراجع معدلات البيع لمحركات الديزل.



ويعد هذا الإجراء أحد التداعيات السلبية التى تعانيها صناعة السيارات في بريطانيا ، والتي تضررت من ضعف ثقة المستهلك وانخفاض المبيعات المحلية للطرازات الديزل، بعد فرض الحكومة ضرائب أعلى على السيارات التي تعمل على الوقود بعد فضيحة انبعاثات فولكس واجن.



وكان رالف سبيث، الرئيس التنفيذي لجاكوار لاند روفر، قد حذر فى وقت سابق من أن عشرات الآلاف من فرص العمل ستُفقد في الشركة مع خروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي، مع اضطرار الشركة توقف خطوط إنتاجها بالمملكة المتحدة.





وتراجعت عدد المركبات المتدفقة من خطوط إنتاج المملكة المتحدة في عام 2017 ، وهو أول انخفاض منذ ثماني سنوات، مع انخفاض مبيعات سيارات الديزل المحلية الجديدة بنحو 30 في المائة حتى الآن هذا العام ، وفقاً لجمعية مصنعي السيارات والتجار.



ومع تراجع البيع قامت جاكوار لاند روفر بتسريح ألف عامل هذا العام ، نتيجة حالة عدم اليقين التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والهبوط في مبيعات الديزل.



وفى سياق متصل، هبطت مبيعات جاكوار لاند روفر، أكبر مصنع للسيارات ببريطانيا، 2.6% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، لتسجل 390 ألفًا، و992 وحدة، مقابل 401 ألف، و429 وحدة تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضى.



وتراجعت مبيعات جاكوار خلال تلك الفترة 1.9%، لتسجل 116 ألفًا، و849 وحدة، فى حين شهد أداء لاند روفر هبوطًا بنسبة 2.9%، بإجمالى 274 ألفًا، و143 سيارة على مدار المدة الزمنية الممتدة من يناير وحتى نهاية أغسطس.



وقال فيليكس براوتيجام، رئيس قطاع المبيعات التجارية جاكوار لاند روفر، أن تغير التعريفات الجمركية والتوترات التجارية فى الصين تسببت فى تراجع مبيعات العلامة التجارية لكل من جاكوار ولا ندر ورفر، علاوة على المخاوف المتعلقة بالديزل وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى من التداعيات السلبية على قطاع الصناعة.



وتوقع براوتيجام أن تشهد الشهور المتبقية من العام نموًا في أداء موديلات جاكوار لاند روفر مع بدء مبيعات جاكوار I-Pace، وبدء عمليات انتاج جاكوار E-Pace بالصين، بالإضافة إلى نمو الطلب العالمى على رينج روفر فيلار.



وأظهر تقرير صادر عن جاكوار لاند روفر أن مبيعاتها خلال شهر أغسطس من العام الجاري تراجعت 4.9%، لتسجل 36 ألفًا، و629 سيارة.



وأشار التقرير إلى أن مبيعات جاكوار هبطت بـ 7.7%، بإجمالى 11 ألفًا، و802 سيارة، فى حين هوت مبيعات لاند روفر بـ 9.9%، لتسجل 24 ألفًا، و827 وحدة.



وقال التقرير أن السبب وراء هبوط مبيعات جاكوار لاند روفر خلال أغسطس من العام الجارى هو تراجع الطلب الصيني على موديلات وطرازات كلتا العلامتين التجاريتين بنسبة تصل إلى 38.1%، مع استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادى التى تشهده بكين حاليًا.



وارتفعت مبيعات التجزئة لكلا العلامتين التجاريتين بـ 64.9% فى المملكة المتحدة، أما فى امريكا الشمالية فصعدت بـ 2.5%، كما شهدت مبيعات الأسواق الأوربية نموًا بـ 3.1% خلال أغسطس، وباقى الأسواق العالمية 20.2%.