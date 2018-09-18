وزير المالية: ندرس طرح سندات سيادية فى السوق الآسيوية

محمد معيط



■ مناقصة دولية لاختيار منفذ «الفاتورة الإلكترونية» خلال 4 أشهر



مها أبوودن



تدرس وزارة المالية حاليا أوضاع الأسواق الآسيوية، بهدف التعرف على إمكانية طرح سندات دولية بها خلال الشهور المقبلة، فى ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض المحلي وانسحاب الاستثمارات من الأسواق الناشئة.



وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية ردا على أسئلة الصحفيين، على هامش المؤتمر السنوى للضرائب، أننا لانزال فى مرحلة دراسة حالة الأسواق الدولية ككل لاختيار الوقت الملائم لطرح سندات دولية بها كأداة تمويلية مهمة.



وتستهدف موازنة العام المالى الحالى (2018/2019)، طرح نحو 5 مليارات دولار سندات دولية، على غرار تلك المطروحة فى يناير ومارس الماضيين بالدولار واليورو، لكن الاضطرابات التى شهدتها الأسواق الناشئة منعت الطرح خلال الفترة الماضية، وقلصت فرص اتخاذ قرار حكومى بذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة.



وكشف «معيط» عن تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحل مشكلة الضريبة العقارية سواء عبر إدخال تعديلات تشريعية على القانون أو إصدار قانون جديد، يسهم فى التحصيل العادل للضريبة على الثروة العقارية.



وأكد على الانتهاء من مشروع قانون الهيكل الموحد لمصلحة الضرائب، والذى تم عرضه على الرئيس السيسى الخميس الماضى، لتبدأ مرحلة التنفيذ خلال الفترة المقبلة، فى إطار إعادة هيكلة مصلحة الضرائب، وإعادة هندسة الإجراءات ورفع كفاءة العنصر البشري.



وأوضح أن الدولة نجحت فى خفض معدلات العجز الكلى فى 30/6/2018 إلى %9.8 وتستهدف الوصول بها إلى %8.4 خلال العام المالى الحالى، مشيرًا إلى أن وزارته تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون يلزم مجتمع الأعمال بإصدار فاتورة إلكترونية، وكشف عن طرح مناقصة عالمية خلال 4 أشهر لتطبيق هذه الفاتورة، خصوصا بعد الانتهاء من الهيكل الموحد لمصلحة الضرائب.



وأشار إلى أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون مبسط للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يمكننا من التعامل مع ملف الاقتصاد غير الرسمى بسهولة ويسر.



وأضاف أن الدولة أنفقت على مدار السنوات الثمانى الماضية أكثر من مواردها واقترضت نحو 2 إلى 2.5 تريليون جنيه، مما أدى إلى زيادة الدين العام، لافتا إلى أن حجم الإنفاق خلال العام المالى الحالى قد بلغ 817 مليار جنيه على فوائد وأقساط الديون.

وأكد أنه لا تعديلات فى سعر الضريبة، مشيرا إلى أنه رفض فتح شرائح الضريبة على الدخل حفاظا على الاستقرار الضريبى.



وكشفت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن أن المصلحة وقعت اتفاقا مع وزارة الاستثمار لإنهاء أزمة الشركات الواقعة داخل المناطق الحرة.



وقالت - على هامش المؤتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية - إن الاتفاق يقضى بجدولة مستحقات الفترة البينية للضريبة العقارية المطبقة على الشركات، وهى الفترة الممتدة من أول يوليو 2013 عقب صدور قانون الضريبة العقارية، وأول يوليو 2017 قبل صدور قانون الاستثمار الجديد الذى أعاد إعفاء المناطق الحرة.



وأوضحت أن الاتفاق يقضى بتحصيل %15 من الضريبة المستحقة على الشركات التى تم الحجز إداريا عليها، وجدولة الباقى على 24 شهرا، وتحصيل %10 من تلك التى لم يحجز عليها وتقسيط الباقى على 24 شهرا.







