«إن آى كابيتال» و«هيرمس» تدرسان بدائل لتسعير سهم «الشرقية للدخان»

الشرقية للدخان 6



أحمد على ومصطفى طلعت



تدرس المجموعة المالية «هيرميس» بالتعاون مع شركة «إن آى كابيتال» - بنك الاستثمار الحكومى - عدة بدائل لتسعير سهم شركة «الشرقية للدخان»، تمهيدًا لطرح حصة إضافية تقدر بنسبة %4.5 من أسهم الأخيرة بالبورصة، وذلك لضمان عدم التأثر بالأداء السلبى للسوق خلال الأسابيع الماضية.



وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا فى يونيو الماضى لإعادة تنظيم برنامج الطروحات الحكومية، اشتمل على آلية تسعير أسهم الشركات المقيدة التى سيتم طرح حصص إضافية منها، وذلك بناءً على متوسط سعر السهم فى آخر شهر مضافًا إليه أو مخصومًا منه %10.



وأعلنت الحكومة مؤخرًا نيتها طرح حصة إضافية من شركة الشرقية للدخان خلال شهر أكتوبر المقبل، وعينت المجموعة المالية هيرميس مستشارًا للطرح إلى جانب إن آى كابيتال، بنك الاستثمار المسئول عن برنامج الطروحات الحكومية.



وأوضحت مصادر أنه جار دراسة بدائل أخرى إلى جانب التى نص عليها القرار الوزارى، وذلك لأن السعر السوقى للسهم تراجع فى الفترة الأخيرة بشكل قد يؤثر على تسعير الطرح.



وتراجع سهم الشرقية بنسبة %11 خلال شهر ليستقر مؤخرًا عند 90 جنيهًا مقابل 102 جنيه فى منتصف أغسطس.



وقالت المصادر إن البدائل التى تتم دراستها حاليًا لتسعير طرح الشرقية للدخان هى تحديد سعر السهم وفقًا لمتوسط 6 شهور الأخيرة، أو 3 شهور، وذلك إلى جانب آلية التسعير المنصوص عليها بالقرار والمتمثلة فى متوسط آخر شهر مضافًا إليه أو مخصومًا منه %10.



وأشارت إلى إمكانية منح المستثمرين خصمًا على السعر الذى سيتم تحديده، مؤكدة أن الدراسات ما زالت مستمرة حتى اللحظة، ولم يتم الوقوف على أحدها حتى الأن.



وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام قد قال فى مؤتمر صحفى أمس: «أتمنى ألا تؤثر أزمة تراجع الأسواق الناشئة على برنامج طرح الشركات الحكومية فى البورصة، لافتا إلى أن الحكومة لا تعتزم تأجيل البرنامج الزمنى للطرح منعًا لحدوث رسائل سلبية«.



وسجلت البورصة المصرية انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وتراجع مؤشرها الرئيسي EGX30 بنحو %11 خلال آخر 3 شهور، متأثرة بعدة عوامل من ضمنها أزمات الأسواق الناشئة.



وأكدت المصادر أن الموجة الهابطة التى تسيطر على السوق قد تؤثر على تنفيذ الطرح فى موعده المستهدف بشهر أكتوبر المقبل، موضحة أن كلا من «إن آى كابيتال«و«هيرميس» سيدرسان آثار الأداء السلبى للسوق على موعد الطرح المحتمل.



وأشارت المصادر إلى عقد اجتماعات تحضيرية، مؤخراً، بين كل من المجموعة المالية هيرميس مستشار الطرح، ومسئولى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وإدارة الشركة الشرقية للدخان، للوقوف على التفاصيل وخطة الترويج.



وأكد هشام توفيق لـ«المال»، فى تصريحات سابقة، أن تغيير آلية تسعير أسهم الشركات التى سيتم طرح حصص إضافية منها، أمر وارد، بشرط أن يرى مديرو الطروحات شركة «إن آى كابيتال« وبنوك الاستثمار ضرورة ذلك.