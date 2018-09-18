سيات تكشف النقاب عن طراز تاركو SUV الجديد رسميًا.. اليوم

سيات

شريف عيسى



تستعد سيات الإسبانية، أحد أذرع فولكس فاجن جروب، اليوم الثلاثاء، لكشف النقاب عن أحدث طرازاتها والذى يحمل اسم "تاركو"، و المنتمي لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUV، على أن يتم البدء فى إنتاجها فعليا بحلول ديسمبر المقبل.



وقالت سيات عبر موقع فولكس فاجن جروب إن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد بدء انتاج سيات أتيكا كوبرا، ذى المواصفات الرياضية، بالإضافة إلى أرونا TGI، والتى تعد أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات فى السوق العالمى، والتى تعمل بالغاز الطبيعى.



وتسعى سيات إلى تقديم مجموعة من الطرازات الرياضية المتعددة الاستخدامات، فى ظل توجه المستهلك على الساحة العالمية لاقتناء تلك الفئة من السيارات.



وتعد أتيكا أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ينتجها الصانع الإسبانى سيات، والتى قدمت للعام رسميا خلال فعاليات معرض جنيف الدولى للسيارات، والذى أقيمت فعالياته خلال عام 2016.



وظهرت أتيكا فى السوق المحلى خلال الربع الثاني من العام الماضى، بالتزامن مع الافتتاح التجريبى لمركز سيات المتكامل بمنطقة أبو رواش.



وخلال العام الماضي قدمت سيات ثانى طرازاتها المنتمية لفئة SUVs وهى أرونا، الشقيقة الصغرى لاتيكا، والتي كشف النقاب عنها رسميا خلال فعاليات معرض فرانكفورت للسيارات، والذى أقيمت فعالياته خلال سبتمبر من العام الماضى.



وتستعد شركة كيان ايجيبت للتجارة والاستثمار، وكلاء سيارات سيات وسكودا فى مصر، لطرح أرونا محليا خلال الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا"، والمقرر بدء فعالياته خلال الفترة من 26 وحتى 30 سبتمبر الجارى.

