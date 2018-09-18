تعديل ضوابط إقراض شركات قطاع الأعمال العام

هشام توفيق 556996



■ توفيق: المرحلة الثانية من الطروحات تضم 10 كيانات تابعة وأتمنى عدم تأثر البرنامج بأزمة «الناشئة»

■ إدارة جديدة لمحفظة مساهمات فى أكثر من 250 شركة تسمح بالبيع وقت الفرص



أحمد عاشور وعصام عميرة



كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن التوصل إلى اتفاق مبدئى مع وزارة المالية، برعاية رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى، يسمح للشركات التابعة للوزارة بالحصول على قروض دون الحاجة إلى موافقة «المالية« إلا فى بعض الاستثناءات التى يتم الاتفاق عليها.



جاء ذلك ردا على مدى تأثر شركات قطاع الأعمال بالضوابط الجديدة التى أصدرها البنك المركزى المصرى للبنوك، بضرورة الحصول على موافقة كتابية من «المالية» قبل منح أى تسهيلات ائتمانية لأى من شركات قطاع الأعمال.



وقال «توفيق» إن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، من المتوقع أن يشمل 5 أو10 شركات تابعة للوزارة، ومن المتوقع البدء فيها خلال 6 إلى9 شهور.



وأكد أنه يتمنى ألا تكون هناك أى تداعيات سلبية لتراجع الأسواق الناشئة على أولى مراحل برنامج الطروحات الذى يبدأ فى أكتوبر المقبل.



وأضاف أن أى تأجيل لبرنامج الطروحات سيؤدى إلى خلق بيئة سلبية عنه، خاصة أنه تم تأجيله أكثر من مرة.



وتتوقع الحكومة جنى نحو 22 مليار جنيه من المرحلة الأولى فى برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، وتشمل شركات مصر الجديدة للإسكان والشرقية للدخان وأبوقير للأسمدة والإسكندرية للحاويات. وأشار «توفيق» إلى أن الدولة ستحتفظ على الأقل بنحو %40 من مساهمتها فى الشركات المدرجة فى المرحلة الأولى للطرح.



وردا على سؤال لـ «المال» قال «توفيق» إن الوزارة تعمل حاليا على خلق مفهوم جديد لإدارة محفظة استثماراتها فى الشركات بالمساهمة، والتى تزيد عن 250 شركة، ويتم التعامل معها باعتبارها أصولا قابلة للتداول التجارى، ويمكنها التخارج منها عندما تكون هناك فرص لتحقيق أرباح.



وأوضح أن محفظة الشركات التابعة للوزارة تضم 121 شركة، بإجمالى 214 ألف عامل، منها 73 شركة تحقق أرباحا 14.8 مليار جنيه، و48 شركة تتكبد خسائر 7.4مليار جنيه، ومن بين الشركات الخاسرة 26 شركة فقط تتسبب فى %90 من إجمالى خسائر القطاع، وتتركز فى أربعة قطاعات صناعية، هى الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية.



جدير بالذكر أن خطة الإصلاح المالى للشركات، ارتكزت على سداد المديونيات، اعتمادا على الأصول غير المستغلة التى تم حصرها، وتحديد ما يمكن استخدامه منها لتسوية مديونية الشركات تجاه الجهات الحكومية، وما يمكن تخصيصه لتمويل التطوير المطلوب، وتم الاتفاق مع وزارتى البترول والكهرباء على تسوية مديونية بقيمة 15 مليار جنيه، إلى جانب اتفاقية أخرى تم توقيعها بين الشركة القابضة للغزل، وبنك الاستثمار القومى بقيمة 8.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى العمل على تسوية مستحقات الشركة المصرية لتجارة الأدوية طرف وزارة الصحة، حتى تتمكن الشركة من القيام بدورها فى توفير الدواء للمستهلك المحلى.