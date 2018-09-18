«القلعة» و«حديد المصريين» تتصدران فى ضخ الاستثمارات الجديدة

الدكتور أحمد هيكل



■ الأولى تستعد للدفع بنحو 32 مليار جنيه والثانية 18 مليارًا ضمن 25 كيانًا أعلنت خططها



أحمد عاشور



تصدرت كل من مجموعة «القلعة» وشركة «حديد المصريين» 25 كيانًا عاملاً بالسوق المحلية أعلنت عن ضخها استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.



كشف أحمد هيكل، رئيس القلعة، عن ضخ المجموعة استثمارات تتراوح بين 30 و32 مليار جنيه فى مجالات متنوعة الفترة المقبلة، بخلاف 18.6 مليار تم الدفع بها خلال عام ونصف العام.



وقال أحمد أبوهشيمة، رئيس مجموعة حديد المصريين، إن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت فى إجراء توسعات استثمارية بقيمة 18 مليار جنيه لإنشاء 6 مصانع مواد بناء فى محافظة سوهاج، بالإضافة إلى تشغيل 3 خطوط درفلة جديدة، فى الوقت الذى أعلنت فيه شركة الراحجى السعودية أنها تعتزم استثمار 2 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى الإثنين للإعلان عن حصاد استثمارات العام الماضى، مع ارتفاع عدد الشركات التى تم تأسيسها بنسبة %29.1 مقارنة بالعام السابق له، وإطلاق مسابقة الشركات الرائدة فى مجال المسؤولية المجتمعية.



وقال حامد عز الدين، العضو المنتدب لشركة إيماك للتجارة، إحدى شركات مجموعة الخرافى - مصر الكويتية، إنها ستضخ استثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى، ساهم فى دعم نشاط المجموعة خاصة فى مجالى السياحة والبنية التحتية، ما دفع الشركة لتمويل توسعات بقيمة 100 مليون جنيه خلال العام المالى الماضي.



وقال إسلام سالم، الرئيس التنفيذى للقناة للسكر الإماراتية، إن الشركة ضخت 20 مليون دولار لإنشاء مصنع السكر الجديد فى منطقة غرب المنيا خلال العام المالى الماضى، والذى تبلغ طاقته الإنتاجية 700 ألف طن فى العام، تمثل نحو %70 من حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى مصر.



وقال محمد الحوت، المدير التنفيذى لشركة «GLC» اللبنانية للدهانات، إن خطة الشركة التوسعية المقبلة تتمثل فى اتخاذ مصر بوابة للتصدير للسوق الإفريقية، من خلال موقعها الإستراتيجى والاتفاقيات الموقعة مع الدول المختلفة، وذلك بعد أن قامت بضخ 120 مليون جنيه استثمارات فى العام الماضى، مضيفا أن مصر تشهد انطلاقة فى السوق العقارية، وإقامة العديد من المشروعات الضخمة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة.



وأشار المهندس بلال الشعبى، العضو المنتدب لشركة ينا القابضة المغربية، إلى ضخ استثمارات بقيمة 330 مليون جنيه ضمن مشروعين للشركة فى مصر.



وذكر بنو جوليا، رئيس شركة لوريال الفرنسية، أنه تم تخصيص 50 مليون يورو لإنشاء مصنعاً بالقاهرة، ليكون مركزا الإقليمى لمستحظرات التجميل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



وأعلن نيكولاس كاتشاروف، العضو المنتدب لشركة أديسون الإيطالية، المتخصصة فى مجال الاستخراجات البترولية والغازية، أن استثمارات شركته فى مصر بلغت 2.8 مليار دولار، منها 250 مليونًا فى العام المالى الماضى فقط، مؤكدًا أن مصر ستتحول إلى أكبر مركز إقليمى للطاقة.



وأشار إلى رغبة الشركة فى تنمية أعمالها بمجالات نقل وتداول الغاز، خاصة بعد تحرير سوق الغاز والطاقة فى مصر وإنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وأن شركته ستقوم بنقل التكنولوجيا والخبرات فى هذا المجال.



وقال فاسيليوس ديمتريديس، المدير العام لشركة دريدجنج المصرية اليونانية، إنها تقوم باستثمار 1.5 مليار جنيه فى مجال حفر وتعميق الموانئ المصرية، ضمن خطة الحكومة المصرية لجعل قناة السويس ضمن أهم المحاور اللوجيستية حول العالم.



وأشار أحمد الحراكى، مدير مصنع مارس ريجلى الأمريكية فى مصر، لانتاج الشيكولاتة، إلى إن الشركة قامت بتوسعات بقيمة مليار جنيه فى فبراير الماضى، وأضافت خطى إنتاج جديدين، لتبلغ استثماراتها فى مصر مليارى جنيه، ما ساهم فى مضاعفة صادراتها، وتوفير 1600 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، بعد الإصلاحات الكبيرة التى قامت بها الحكومة،ووفرت لمصانعها بمصر ميزة تنافسية للتصدير للدول المجاورة.



وقال مسعود عبدالدايم، المدير التنفيذى، لمؤسسة الحكمة الأردنية، والتى تمتلك 3 مصانع فى مصر، ويعمل بها 1500 موظف، إن الشركة تخطط لإنشاء المزيد من المصانع.