سيات تحقق نموًا قياسيًا فى مبيعات أغسطس للمرة الأولى منذ 18 عامًا

الجزائر تقتنص المركز الثامن فى قائمة الدول الأكثر مبيعًا للعلامة التجارية





شريف عيسى



حقت سيات، أحد أذرع فولكس فاجن جروب، نموا قياسيا فى مبيعاتها خلال أغسطس للمرة الأولى منذ ما يقرب من 18 عاما بعد أن تمكنت من بيع 41 ألفا، و200 وحدة، بنمو 39%، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 29 ألفا، و700 وحدة.



وكان الرقم القياسى الذى حققته سيات فى مبيعاتها والذى يعود لما يقرب من 18 عاما، وتحديدا خلال عام 2000، قد بلغ 32 ألفا، و900 سيارة.



تمكنت سيات على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس هذا العام من بيع 389 ألفا، و900 سيارة، بمعدل نمو عن نفس الفترة من العام الماضى 21.9%، لتحطم بذلك أعلى حجم مبيعات حققته العلامة الإسبانية فى تاريخها خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من عام 2000 والتى بلغت 357 ألفا، و300 وحدة.



وقال واين غريفيث، نائب رئيس شركة سيات للتسويق، إن مبيعات سيات خاصة وباقى العلامات التجارية الأخرى بصفة عامة تأثرت بشكل واضح بتطبيق معايير الانبعاثات الأوروبية الجديدة WLTP.



وتوقع غريفيث أن تشهد مبيعات السيارات في أوروبا خلال الفترة المقبلة العديد من التحديات خاصة مع إقرار سلطات الاتحاد الأوروبي للمعايير الجديدة للانبعاثات، خاصة خلال سبتمبر الحالى.



وشهدت مبيعات سيات فى ألمانيا نموا خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى بنسبة 27.6%، بعد أن تمكنت من تسليم 83 ألفا، 100 سيارة، لتحتل بذلك المرتبة الأولى فى قائمة الدول الأكثر مبيعا للعلامة التجارية.



وصعدت معدلات بيع العلامة التجارية فى إسبانيا ثانى أكبر دولة مبيعا لها خلال تلك الفترة بنسبة 79 ألفا، و100 وحدة، بنمو 18.2%.



وحلت المملكة المتحدة فى المرتبة الثالثة فى قائمة الدول الأكثر مبيعا لسيات الإسبانية بعد أن تمكنت من تسليم 45 ألفا، و200 سيارة، بنمو 26.2%.



سجلت كل من سيات ليون وابيزا أكثر الموديلات والطرازات مبيعا للعلامة التجارية فى الدول الثلاثة السابقة.



ونمت مبيعات سيات فى فرنسا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس بنسبة 31.1%، بإجمالى 21 ألفا، و600 سيارة مبيعة، لتستقر بذلك فى المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر مبيعا.



وحلت النمسا فى المرتبة الخامسة فى القائمة بعد أن تمكنت من تسليم 15 ألفا، و500 سيارة من موديلات سيات المختلفة، بنسبة نمو 26.3%، وجاءت إيطاليا في المرتبة السادسة بإجمالى 15 ألفا، و300 سيارة، بنمو 26.8%.



واستطاعت بولندا اقتناص المركز السابع فى قائمة الدول الأكثر مبيعا لسيات بعد أن تمكنت من تسليم 9800 سيارة، بنمو بلغ 30.3%، وحصدت الجزائر على المركز الثامن بعد أن باعت 9900 سيارة، لتصبح أكثر الدول مبيعات سيات خارج أوروبا.



أما المركز التاسع فجاء من نصيب بلجيكا والتى باعت 7500 سيارة سيات، بنمو 44.3%، أما المركز العاشر فحصلت عليه البرتغال بإجمالى 7400 وحدة، بنمو 24.5%.





