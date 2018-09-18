شريف عيسى





تراجعت مبيعات مرسيدس - بنز كارز 7.7% خلال أغسطس من العام الحالى لتسجل 164 ألفا، و388 سيارة مبيعة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال نفس الشهر من العام الماضى والتى بلغت 178 ألفا، و48 وحدة.





وارتفعت مبيعات الشركة المجمعة خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس بنسبة 0.9%، بعد أن تمكنت من تسليم 1,6 مليون سيارة.





وتقوم مرسيدس - بنز كارز على إنتاج وبيع كل من العلامة الرئيسية مرسيدس بنز، والعلامة التجارية سمارت.





ورصد تقرير صادر عن الشركة تراجع مبيعات مرسيدس - بنز خلال أغسطس من هذا العام بنسبة 8.5%، بإجمالى 155 ألفا، و918 سيارة مبيعة، فيما حققت نموًا على مدار الشهور الثمانية الأولى من هذا العام بنسبة 1.1%، بعد أن تمكنت العلامة الألمانية الفاخرة من تسليم 1,5 مليون سيارة لعملائها حول العالم.





وعلق بريتا سيجور، عضو مجلس إدارة دايملر إيه جي المسئولة عن مبيعات سيارات مرسيدس بنز، أن تسليم 1,5 مليون سيارة خلال ثمانية أشهر لم يحدث فى أى وقت سابق، الأمر الذى يعكس الطلب المتنامى على موديلات العلامة التجارية الفاخرة.





وأكد سيجور أن الفترة المقبلة ستعمل الشركة على زيادة معدلات الإنتاج لمواكبة الطلب المستمر على مرسيدس بنز، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت كشف النقاب عن EQC كأول طراز كهربائي تابع للعلامة التجارية مرسيدس والمنتمى لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.





وأضاف فى تصريحات صحفيه له أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من الموديلات والطرازات الكهربائية بالكامل لدعم مبيعات مرسيدس على الساحة العالمية.





وتصدرت E-Class قائمة الطرازات الأعلى مبيعا للعلامة الألمانية الفاخرة بعد أن تمكنت خلال أغسطس من بيع 25 ألفا، و367 سيارة، بنمو عن العام الماضى بلغ 0.4%، ليصل إجمالى السيارات المبيعة من تلك الفئة لما يقرب من 700 ألف وحدة فى جميع أنحاء العالم.





وتمكنت S-Class من بيع 5254 سيارة خلال أغسطس بنمو بلغ 30.3%، فيما تمكنت على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس من تسليم 53 ألف وحدة، بنمو 26.6% بفضل الطلب المتزايد على مرسيدس مايباخ S-Class.





وسجلت مبيعات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUVs خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى نموا بلغ 5.4%، بعد أن تمكنت من تسليم 541 ألفا، و120 سيارة، مع ارتفاع الطلب على موديلات GLC، و GLC Coupés.





أما عن العلامة التجارية سمارت، فصعدت مبيعاتها خلال أغسطس 9.8%، بعد أن استطاعت تسليم 8470 سيارة، إلا أنها على مدار الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس تراجعت معدلات البيع لها بنسبة 2.6%، بإجمالى 85 ألفا، و534 سيارة مباعة.





ويوضح الرسم التفاعلى التالى أداء الأقاليم والدول الأكثر مبيعًا لموديلات وطرازات مرسيدس - بنز خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى:













