صور| برومو كليب خطوة لمصطفى حجاج

أحمد حمدي:





طرحت شركة NJ ميوزك للانتاج الموسيقي لصاحبها مهندس الصوت هاني محروس البرومو الرسمي لفيديو كليب أغنية "خطوة" من البوم "تمام" للفنان مصطفى حجاج عبر حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر حسابات حجاج ايضا منذ قليل, ومن المقرر طرح الاغنية خلال أيام على عدد من القنوات الفضائية بعرض حصري أول على قناة "فري تي في".