- ارتفاع المتوسط اليومي للعبور بقناة السويس في أغسطس الماضي إلى 51 سفينة





نادية سلام:





سجلت حركة التجارة العابرة بقناة السويس خلال أغسطس الماضي عبور 1605 سفينة بزيادة 5.0% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي والذي سجل عبور 1528 سفينة.





ووفقا لإحصائيات الملاحة بالقناة سجلت الحمولات العابرة 101.2 مليون طن بزيادة ملحوظة بلغت 10.6 % مقارنة بنفس بأغسطس 2017 والذي سجل حمولات بلغت 91.5 مليون طن.





وأكد التقرير الشهري حصلت "المال " علي نسخة منه أن المتوسط اليومي للعبور خلال أغسطس الماضي أرتفع من 49.3 الي 51.8 سفينة ، بمتوسط يومي للحمولات زاد من 2.9 الي 3.2 مليون طن.





وأرجع التقرير الزيادة الملحوظة في اعداد وحمولات السفن خلال أغسطس الماضي الي زيادة حركة نقل البترول بنسبة 26.8% وحركة الغاز الطبيعي بنسبة 26% وسفن البضائع الصب بنسبة 14.8 % وارتفاع حركة سفن الحاويات بنسبة 6.3% بينما شهدت حركة حاملات الجرارات تراجعا بلغت نسبته 28.2% وحاملات السيارات بنسبة تراجع 2.5%.



