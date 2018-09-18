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نقل وملاحة
قناة السويس تسجل عبور 1605 سفينة خلال أغسطس الماضي بزيادة 5.0%
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 03:01 ص
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رتفاع المتوسط اليومي للعبور بقناة السويس في أغسطس الماضي إلى 51 سفينة
نادية سلام:
سجلت حركة التجارة العابرة بقناة السويس خلال أغسطس الماضي عبور 1605 سفينة بزيادة 5.0% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي والذي سجل عبور 1528 سفينة.
ووفقا لإحصائيات الملاحة بالقناة سجلت الحمولات العابرة 101.2 مليون طن بزيادة ملحوظة بلغت 10.6 % مقارنة بنفس بأغسطس 2017 والذي سجل حمولات بلغت 91.5 مليون طن.
وأكد التقرير الشهري حصلت "المال " علي نسخة منه أن المتوسط اليومي للعبور خلال أغسطس الماضي أرتفع من 49.3 الي 51.8 سفينة ، بمتوسط يومي للحمولات زاد من 2.9 الي 3.2 مليون طن.
وأرجع التقرير الزيادة الملحوظة في اعداد وحمولات السفن خلال أغسطس الماضي الي زيادة حركة نقل البترول بنسبة 26.8% وحركة الغاز الطبيعي بنسبة 26% وسفن البضائع الصب بنسبة 14.8 % وارتفاع حركة سفن الحاويات بنسبة 6.3% بينما شهدت حركة حاملات الجرارات تراجعا بلغت نسبته 28.2% وحاملات السيارات بنسبة تراجع 2.5%.
كما شهدت القناة عبور 3 سفن ركاب فقط بحمولات بلغت 62 ألف طن خلال أغسطس الماضي.
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