نرمين ماهر «نصابة» في سرايا حامدين

أحمد حمدي:

تعرض علي قناة الحياة اليوم الثلاثاء، أولى حلقات مسلسل سرايا حامدين التي تجسد فيه الفنانة نرمين ماهر لاول مرة بمشوارها الفني، دور نصابة بمسلسل سرايا حمدين الذي تأجل عرضه فترة طويلة، وتتنكر نرمين بعدد من الاشكال والشخصيات لتحكم النصب والاحتيال على ضحاياها وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، على مدار 60 حلقة.

"سرايا حمدين"، بطولة سامح حسين، ونيرمين ماهر، وراندا البحيري، ومحمد ثروت، وإيناس مكى، وأحمد حلاوة، وإيمان السيد، وعماد رشاد، ومصطفى أبوسريع، وعلاء مرسى، وجيهان خليل، وياسر الطوبجى، وأحمد التهامى، وندى عادل، وكارولين عزمى، وإبرام سمير، وحامد الشراب، ومحمود فتحى، وهالة السعيد، ونور مغربى، ومنار العطار، وسلمى مسعود، ومحمود فتحى، وعلى عبد المنعم، وخالد صفوت، وفادى يسرى، ومحمد يونس.