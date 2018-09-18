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اكتشاف آثار جنوبي الرياض تعود إلى 100 ألف عام
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 02:48 ص
اكتشاف آثار جنوبي الرياض تعود إلى 100 ألف عام
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اكتشاف آثار جنوبي الرياض تعود إلى 100 ألف عام
متابعات:
كشفت بعثة سعودية فرنسية مشتركة للتنقيب الأثري عن مواقع يعود تاريخها إلى مئة ألف عام تقريبا في عدد من الجبال في جنوب العاصمة الرياض وتحديدا في محافظة الخرج، وفقا لصحيفة "الرياض".
وذكرت الصحيفة أن البعثة أجرت مسحا ميدانيا شمل الجبال المحيطة بالخرج المطلة على وادي نساح، وجزء من الجبال المطلة على وادي ماوان، وعين فرزان، والجبال المطلة على بلدة الشديدة.
وأوضحت أنه عثر في الموقع على قطع أواني فخارية عادية ومزججة، باللون الأخضر الغامق والأخضر العشبي، ومجموعة من كسر الأساور المصنوعة من عجينة الزجاج والمطعمة بعجائن ذات ألوان أخرى مثل الأصفر والأحمر والأزرق، إضافة إلى قطع أواني الحجر الصابوني الرمادي التي يبدو أنها أجزاء من مسارج وأوان صغيرة.
وأشارت "الرياض" إلى أن البعثة كانت تضم 18 عضوا من العلماء والمتخصصين السعوديين والفرنسيين في مجال التنقيب الأثري، تحت إشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية، وعثرت في مواقع عديدة على آثار تعود إلى عصور مختلفة.
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