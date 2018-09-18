إرسال عينات من طماطم مصابة بفيروس لتحليلها في فرنسا

الصاوي أحمد:





أكد إحسان ناجي مدير التطوير بفرع شركة ساكاتا اليابانية في الشرق الأوسط والبارزة في انتاج التقاوي وتصديرها أن أزمة مزارعي الطماطم أجبرته علي زيارته مصر 7مرات منذ شهر يوليو الماضي لمعاينة الحقول المصابة.





وأشار ناجي إلى أن الشركة جمعت العينات من جميع المناطق المصابة والبالغة23 منطقة وارسلتها لمعامل دولية معتمدة في فرنسا وعدد من الدول الاوروبية وجنوب افريقيا لتوضيح سبب تعرض محصول الطماطم لمرض التجعد مشيرا الي أن النتائج الأولية تشير إلى وجود اكثر من فيروس أصاب المحصول وليس التجعد فقط.





وأشار إلى أن شركته ستقوم بعرض النتائج في مؤتمر صحفي بعد أن يتم الانتهاء منها حيث يتم اجراء تحاليل علي أكثر من مرض علي حدة.





جاء خلال مؤتمر صحفي لشركة جعارة لاستيراد البذور ووكيل شركة ساكاتا اليابانيه على هامش معرض صحاري الدولي المقام حاليا في مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس ويستمر حتى الاربعاء.





ولفت إلى أن مرض التجعد ليس له علاج ولكن هناك بعض الفيروسات التي يمكن مقاومتها او إضعافها.



