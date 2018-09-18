EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
إرسال عينات من طماطم مصابة بفيروس لتحليلها في فرنسا
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 02:40 ص
شتلات طماطم
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
رئيس شركة جعارة يكشف سبب انتشار فيروس الطماطم
الشركة المتهمة بتوريد طماطم فاسدة: 90% من البذور المستوردة تم تسويقها
الجوافة تتراجع 7 جنيهات والطماطم تخسر جنيها بالأسواق
"الطماطم " في طريق الجنون .. والكيلو يسجل 8 جنيهات
نقيب الفلاحين يكشف 5 أسباب لارتفاع أسعار الطماطم
شتلات طماطم
الصاوي أحمد:
أكد إحسان ناجي مدير التطوير بفرع شركة ساكاتا اليابانية في الشرق الأوسط والبارزة في انتاج التقاوي وتصديرها أن أزمة مزارعي الطماطم أجبرته علي زيارته مصر 7مرات منذ شهر يوليو الماضي لمعاينة الحقول المصابة.
وأشار ناجي إلى أن الشركة جمعت العينات من جميع المناطق المصابة والبالغة23 منطقة وارسلتها لمعامل دولية معتمدة في فرنسا وعدد من الدول الاوروبية وجنوب افريقيا لتوضيح سبب تعرض محصول الطماطم لمرض التجعد مشيرا الي أن النتائج الأولية تشير إلى وجود اكثر من فيروس أصاب المحصول وليس التجعد فقط.
وأشار إلى أن شركته ستقوم بعرض النتائج في مؤتمر صحفي بعد أن يتم الانتهاء منها حيث يتم اجراء تحاليل علي أكثر من مرض علي حدة.
جاء خلال مؤتمر صحفي لشركة جعارة لاستيراد البذور ووكيل شركة ساكاتا اليابانيه على هامش معرض صحاري الدولي المقام حاليا في مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس ويستمر حتى الاربعاء.
ولفت إلى أن مرض التجعد ليس له علاج ولكن هناك بعض الفيروسات التي يمكن مقاومتها او إضعافها.
يذكر أن عدد من المزارعين تعرضوا لخسائر في منطقة وادي النطرون نتيجة تعرض المحصول لمرض التجعد الذي دمر مزروعاتهم بالكامل.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا