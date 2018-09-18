ندوة تثقيفية لنشر الوعي التأميني بالبحيرة

المال -خاص:





تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي نظم صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ندوة لنشر الوعي التأميني اليوم بمجمع دمنهور الثقافي بالبحيرة بحضور محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وعمر حسن مستشار وزير التضامن للتأمينات والمعاشات وعدد من قيادات الصندوق .





ويأتي تنظيم هذه الندوة في اطار سلسلة من الندوات التي تهدف الى نشر وتعميق الوعي التأميني لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعي وقد اكد عمر حسن ان المعرفة بالتأمينات والمعاشات تهم جميع شرائح المجتمع المصري لذلك اهتم قطاع التأمينات بوضع خطة ميدانية ترتكز على المعرفه والوعي باهمية التأمينات والقوانين المنظمة لها ونشر تلك المعرفة على مستوى الجمهورية باشتراك جميع العاملين والمهتمين بمجال التأمينات الاجتماعية وعرض اهم المشكلات التي قد تواجههم والعمل على حلها على الفور .





وأشاد محمد سعودي بأداء العاملين بالمناطق التأمينية التابعة لمناطق غرب الدلتا ويأتي في مقدمتها منطقة البحيرة التأمينية مؤكداً ان التأمينات الاجتماعية تعد احد الركائز الاساسية لتحقيق الحماية والامن الاجتماعيين.





كما أكد أن نظم التأمين الاجتماعي قد ساهمت في تنفيذ سياسة الدولة الاجتماعية والاقتصادية وعلى المستوى الاجتماعي امتدت الحماية التأمينية الى ما يزيد عن ١٧ مليون مؤمن عليه تأمينياً واكثر من ٨ مليون صاحب معاش ، كما امتدت مظلة التأمين الاجتماعي بشكل غير مباشر لأسر المؤمن عليهم واصحاب المعاشات بوصفهم مستحقين للمزايا التي يمنحها النظام وبالتالي اصبحت كافة فئات السعب تندرج تحت مظلة الحماية التأمينية وهو الامرالذي يدعم شبكات الامن الاجتماعي.







