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اقتصاد وأسواق
الآثار تستعرض إنجازات إدارات الصيانة والترميم خلال عامين
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 12:39 ص
الآثار تستعرض إنجازات إدارات الصيانة والترميم خلال عامين
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الآثار تستعرض إنجازات إدارات الصيانة والترميم خلال عامين
دعاء محمود:
نظمت وزارة الاثار ممثلة في الإدارة المركزية للترميم الاثنين، في مقر وزارة الآثار بالزمالك، الملتقي الثالث لإنجازات الإدارات العامة لصيانة وترميم الأثار والمتاحف لعام 2017 و2018.
وقال غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للترميم، أن الملتقي يهدف إلى عرض أهم المشاريع التى انجزتها الادارات العامة للصيانة والترميم من صيانة العديد من المقابر والمواقع الأثرية الهامة خلال عام 2017/2018، بالإضافة إلى حصر مستخرجات الحفائر ومقتنيات المتاحف والقطع المخزنه بجميع المخازن المتحفية.
وحرص الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للآثار على حضور الملتقى، وأشاد د. العناني بدور المرممين المصرين في حماية وحفظ التراث المصري جنبا إلى جنب مع الآثرين، و أشار ان الانجازات التى حققها المرميين في الفترة الأخيرة برغم الظروف والأمكانية المادية والمالية المحدوده.
وقال د. وزيري خلال كلمته أن الفترة الآخيرة من مجال العمل الآثري بالوزارة شهدت دورا فعالا لمرممي الوزارة ذو الخبرات العالية والمدربين على أحدث الوسائل العلمية والمعدات التقنية الحديثة، وحققوا انجازات هامه وملموسة منها ترميم وأعادة تجميع تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد الأقصر، أعمال ترميم وتطوير منطقة صان الحجر الأثرية، وترميم سقف معبد دندرة فضلا عن ترميم مقبرة مِحو في منطقة سقارة والتى تم افتتاحها الاسبوع الماضي، ومسجد العباسي ببورسعيد والتى تم افتتاحة خلال شهر أغسطس، ومتحف سوهاج القومي والذي افتتحه رئيس الجمهورية في 13 اغسطس 201.
وأشار سنبل أنه خلال الملتقي عرض نخبة من مديري عموم الترميم في مختلف المناطق الأثرية في مصر أهم انجازات وأعمال كل ادارة ومن بينهم الدكتور مجدي منصور مدير عام آثار ومتاحف ادارة القاهرة الكبرى، ويوسف العقد مدير عام ترميم ادارة المخطوطات والبردي، وأحمد شعيب مدير عام ترميم شرق الدلتا، بالإضافة إلى مديري عموم مصر العليا ، ومصر الوسطى، واسكندرية ومطروح والساحل الشمالي بالاضافة إلى المجموعة العلمية لترميم الأيقونات القبطية ومركز البحوث بالوزارة.
كما عرض الدكتور مجدي منصور مدير عام آثار ومتاحف القاهرة الكبرى، انجازت الإدارة والتى تضمنت ترميم مقبرتي امنى وتي بسقارة وأهرامات نفر اف رع و الهرم الجنوبي ومعبد امنحتب الثاني بسقارة، والمعبد الجنائزي للهرم الشمالي بمنطقة اهرامات الجيزة ،و مقتنيات المخازن المتحفية بالمطرية والهرم وسقارة، وضريح علي زين العابدين بالسيدة زينب والغرفة النبوية بأثر النبي بمصر القديمة.
كما تم عرض ملخص أعمال كلا من ادارة آثار الاسكندرية ومطروح حيث تم الانتهاء من مشروع ترميم واعادة بناء مقبرتي الورديان بكوم الشقافة، ومقابر الانفوشي، وترميم تماثيل كشك الشاى بقصر المنتزه.
وقد حضر الملتقي الدكتور أحمد الفرغلي الاستاذ بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة والذي ألقي محاضرة عن كيفية الاستفادة من الكلية في مجال تطبيق تقنية النانو في مجال ترميم الآثار والتعاون مع الكلية في مختلف المجالات.
وفي ختام الملتقى كرم الدكتور العناني والدكتور وزيري 13 من مرممي من مختلف إدارات الترميم والصيانة بالوزارة لتميزهم في العمل خلال هذا العام.
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