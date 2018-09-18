165.381 مليون جنيها إجمالى إيرادات النشاط الأساسي لشركات نقل البضائع

المال -خاص:



تم عقد الجمعية العامة لشركات نقل البضائع الخمس والتى تخضع للقانون رقم 159 لسنة 1981 التي تساهم فيها الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى " إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام " الاثنين، لاعتماد نتائج أعمال الشركات الخمس التابعة [ أعمال النقل / النقل الثقيل / النيل للنقل البرى / النقل المباشر / النيل لنقل البضائع ] عن العام المالي 2017/2018 بحضور اللواء بحري أ.ح / محمد احمد ابراهيم يوسف " رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري " وقد اظهرت نتائج الاعمال تحسنا ملحوظاً في اداء الشركات ويتضح من اجمالي الايرادات المحققة للنشاط الاساسى خلال العام للشركات حيث بلغت نحو 165.381 مليون جنيه ... مقابل 126.470 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 31 % وهو ما ساهم فى تحقيق نتائج متنامية حيث تم تحقيق ارباح اجمالية قدرها 34.8 مليون جنيهاً لأول مرة منذ سنوات وتقليل الخسائر بنسبة 73 % عن العام المالى السابق 2016/2017 بالنسبة للشركات الخاسرة.





