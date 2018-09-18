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نقل وملاحة
165.381 مليون جنيها إجمالى إيرادات النشاط الأساسي لشركات نقل البضائع
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 12:35 ص
نقل البضائع بالسكة الحديد
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نقل البضائع بالسكة الحديد 2
المال -خاص:
تم عقد الجمعية العامة لشركات نقل البضائع الخمس والتى تخضع للقانون رقم 159 لسنة 1981 التي تساهم فيها الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى " إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام " الاثنين، لاعتماد نتائج أعمال الشركات الخمس التابعة [ أعمال النقل / النقل الثقيل / النيل للنقل البرى / النقل المباشر / النيل لنقل البضائع ] عن العام المالي 2017/2018 بحضور اللواء بحري أ.ح / محمد احمد ابراهيم يوسف " رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري " وقد اظهرت نتائج الاعمال تحسنا ملحوظاً في اداء الشركات ويتضح من اجمالي الايرادات المحققة للنشاط الاساسى خلال العام للشركات حيث بلغت نحو 165.381 مليون جنيه ... مقابل 126.470 مليون جنيهاً فى العام السابق بنسبة نمو 31 % وهو ما ساهم فى تحقيق نتائج متنامية حيث تم تحقيق ارباح اجمالية قدرها 34.8 مليون جنيهاً لأول مرة منذ سنوات وتقليل الخسائر بنسبة 73 % عن العام المالى السابق 2016/2017 بالنسبة للشركات الخاسرة.
جاء تحسن أداء الشركات خلال العام المالى 2017/2018 بناءاً على تنفيذ ومتابعة توجيهات السيد اللواء بحرى / محمد يوسف من خلال اللقاءات المتواصلة مع ادارات هذه الشركات وكذا من خلال التوصيات الصادرة بأجتماعات المجلس التنفيذى للشركة القابضة والتى كان لها اكبر الأثر فى تصحيح مسار تلك الشركات وتحقيق نتائج ايجابية حيث تم تفعيل أوجه التكامل بينها وبين الشركات التابعة والشقيقة فى مجالات الخدمات والنقل مما أدى الى تحسين الاداء والمساهمة بدور فعال فى أداء الشركات وتحقيقها لمعدلات نمو مرتفعة.
تجدر الاشارة الى أنه تم تدعيم اسطول شركات نقل البضائع بوحدات جديدة حيث تم تدعيم الأسطول بعدد 125 وحدة من أحدث الموديلات على النحو التالى [ عدد 50 وحدة مرسيدس بأستثمارات مبلغ 54.205 مليون جنيهاً خلال العام المالى 2015/2016 بتمويل كامل من الشركة القابضة من حصيلة بيع بعض قطع الاراضى & بالاضافة الى دعم الاسطول بعدد 75 وحدة خلال العام المالى 2017/2018 ] وتم تسليم الــ 75 وحدة للشركات الخمس بعد سداد الشركة القابضة مبلغ 14 مليون جنيهاً من القيمة كدفعة مقدمة .... وقد بلغ المسير المقطوع لتلك الشركات مسافة 25.318 ألف كم خلال العام المالى 2017/2018 ناقلاً 634 مليون طن من السلع الاستراتيجية الاساسية بنسبة نمو عن العام المالى السابق 9% منها 1.063 مليون طن من الاقماح.
النقل البحري
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