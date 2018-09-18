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رياضة
آل الشيخ: مدرب المقاولون غلط فيا والجهات فى مصر قادرة تربيه
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 12:22 ص
تركي آل الشيخ
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تركي آل الشيخ
أحمد صبرى:
قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية وأحد مستثمري نادى بيراميدز إن مدرب نادى المقاولون العرب أخطأ فى حقه بعد المباراة التى جمعت بيراميدز مع المقاولون والتى انتهت بفوز الاول بهدف مؤكدا أن الجهات فى مصر لديها القدرة على تربيته.
وأضاف فى منشور له على موقع فيس بوك: اذا كان مدرب المقاولون العرب غلط عليا ... في جهات في مصر مترضاش الغلط ولها القدره على تربيته.
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