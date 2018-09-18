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اقتصاد وأسواق
رئيس شركة جعارة يكشف سبب انتشار فيروس الطماطم
الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 12:08 ص
شركة"جعارة "لاستيراد البذور
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شركة"جعارة "لاستيراد البذور
الصاوي أحمد:
ألقى محمد فريد جعارة رئيس مجلس إدارة شركة"جعارة "لاستيراد البذور و بالمسئولية على التغيرات المناخية والظروف الجوية السيئة في التسبب في انتشار فيروس تجعد الاوراق الذي أصاب محصول الطماطم وهى المشكلة التي ادت الى تدهور ٱنتاجية الطماطم في منطقة وادي النطرون مشيرا إلى أن شركته هي إول من عمل في مجال استيراد البذور منذ عام 1881وأن شركته تعمل كوكيل عن مجموعة ساكاتا اليابانيه البارزة في انتاج التقاوي وتصديرها.
و أضاف "جعارة "خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة الاثنين على هامش معرض "صحاري"المقام في مركز مصر للمعارض الدولية أن شركة جعارة تمر حاليا بالجيل الثالث ولها مقر كائن في منطقة باب الخلق في القاهرة وهي المنطقة التي تمتلك بها محلا كبيرا حيث كان لكل مهنة سوقا في ذلك الحي العريق.
و أوضح أن المزارع مظلوم نتيجة تجاهل حقوقه في هذة القضية من الحكومة .
وتعرض عدد من المزارعين لخسائر كبيرة في منطقة وادي النطرون نتيجة تعرض المحصول لمرض التجعد الذي دمر مزروعاتهم بالكامل .
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