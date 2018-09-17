- هارون: لدينا أكبر جهاز توزيع على مستوى الجمهورية بإجمالى 350 موقعًا





أحمد اللاهونى:





أعلن محمد عثمان هارون، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإيسترن كومبانى، أن الشرقية للدخان تستهدف زيادة حصتها السوقية لتترواح بين 73 و74% خلال العام المالى الحالى 2018/2019، بدلا من 72% العام الماضى.





وأكد العضو المنتدب فى تصريحات لـ "المال"، أن الشركة لديها أكبر جهاز توزيع على مستوى الجمهورية، يتواجد فى جميع النجوع والقرى، مشيرًا إلى أن تنويع المنتجات يساهم فى الوصول لأقرب مستهلك.





ولفت هارون، إلى وجود مخازن متعهدين بالمحافظات المختلفة، يصل مجمل المراكز البيعية إلى 350 موقعًا .





وتعتبر "الشرقية للدخان" أحد قلاع الصناعة فى مصر وتضم 14 ألف عامل، تأسست عام 1920، وتضم أجيال تتميز بالكفاءة والإخلاص فى العمل حولت الشركة إلى كيان صناعى عملاق، بالإضافة أنها أحد العوامل الرئيسية لتنمية موارد الدولة.





وتنتج الشركة نحو 13 صنفًا من السجائر بخلاف منتجات التصنيع المشترك من بينها (كليوبارتا كينج سايز، كليوباترا كوين سوفت، كليوباترا بوكس 4 ألوان، مونديال أحمر وأزرق، وبوسطن، ولايت، وبلومنت، وكلويابترا بلاك ليبول، وكليوباترا سوبر، وجولدن ويست).





كما تنتج الشركة 3 أصناف من المعسل (معسل الفارس نكهات، وسلوم وقص، ومعسل كريستال نكهات)، بالإضافة إلى 15 صنفًا من السيجار (ميني فيرونا، كورونا، طورنا دبلوكس، ميزي توسكاني، وميديانيتوس، روبستو، تشيرشل تيوب).





وبلغ صافى ربح الشركة الشرقية للدخان خلال العام المالى الماضى 2018/2017 نحو 4.24 مليار جنيه، مقابل صافى ربح قدره 2.978 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة زيادة %42.38، تعادل 1.3 مليار جنيه، تمثلت فى زيادة مجمل الربح بحوالى مليار جنيه، وزيادة الفوائد الدائنة بحوالى 0.3 مليار جنيه.





وسجل إجمالى المبيعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى 13.4 مليار جنيه، مقابل 10.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة زيادة %27.23.



