EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
اقتصادية النواب: التشريعات الاقتصادية وجهود وزارة الاستثمار أحدثا طفرة
الإثنين 17 سبتمبر 2018 11:50 م
النائب عمرو غلاب
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
ننفرد بنشر تقرير "اقتصادية النواب" على بيان الحكومة
"اقتصادية النواب" تبحث مع وفد البنك الدولي دعم تنمية سيناء
اقتصادية النواب: بيان الحكومة سيناقش على مدار 3 أيام الأسبوع المقبل
رئيس تضامن النواب: قانون موحد للتعاونيات لمواجهة التغيرات الاقتصادية
تشريعية النواب تلغى الوساطة فى تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية
النائب عمرو غلاب
المال - خاص:
أشاد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بإعلان أكثر من 25 شركة من كبري الشركات المستثمرة فى مصر من أوروبا وآسيا وأمريكا، قصص نجاح استثماراتها فى مصر وحجم الاستثمارات التى قامت بضخها خلال العام المالى 2017-2018، وخططها المستقبلية، مؤكدا أن ذلك نتاج مجهود لمجلس النواب في تهيئة التشريعات الجاذبة للاستثمار في مصر، وكذلك وزارة الاستثمار برئاسة الوزيرة النشيطة جدا سحر نصر وفريق عمل الوزارة والهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف النائب أن مجلس النواب واللجنة الاقتصادية وكذلك اللجان المعنية، كان حريصا على إصدار تشريعات ملائمة وجاذبة للاستثمار المصري والأجنبى، وأنه في سبيل ذلك بذل جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية من إصدار هذه التشريعات وأهمها بالطبع قانون الاستثمار بحيث يتناسب ومتغيرات العصر، وكذلك قانون الإفلاس وقانون الشركات وسوق المال والتأجير التمويلى والتخصيم،وغيرها من القوانين الاقتصادية والمالية، من أجل جذب أكبر عدد من الاستثمارات في مصر، تنعش السوق وتحد من أزمة البطالة.
وتابع النائب أن هناك طفرات استثمارية حققتها الوزارة والهيئة، فقد شهد العام المالى 7102 - 7102 ، ارتفاعا فى عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 29.1% مقارنة بالعام المالي 2016- 2017م، وبلغت 20 ألف شركة، وارتفعت رؤوس الأموال المُصدرة للشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي الماضي بنسبة 64.4% مقارنة بعام 201حيث بلغت 2017- 2018، برؤوس أموال بلغت 49 مليار جنيه وذلك مقارنة بحوالي 29.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/ 2017، وأطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خريطة مصر الاستثمارية التي تعرض أكثر من 1000 فرصة للاستثمار على مستوى الجمهورية.
وتوقع غلاب أن تزداد هذه الاستثمارات خلال الفترة القادمة، خاصة الاستثمارات الصينية والفيتنامية والفرنسية، حيث كان لزيارات الرئيس السيسي إلى هذه الدول أثر كبير في إبداء الشركات الكبرى الاستثمار في مصر.
مجلس النواب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا