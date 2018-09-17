اقتصادية النواب: التشريعات الاقتصادية وجهود وزارة الاستثمار أحدثا طفرة

المال - خاص:



أشاد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بإعلان أكثر من 25 شركة من كبري الشركات المستثمرة فى مصر من أوروبا وآسيا وأمريكا، قصص نجاح استثماراتها فى مصر وحجم الاستثمارات التى قامت بضخها خلال العام المالى 2017-2018، وخططها المستقبلية، مؤكدا أن ذلك نتاج مجهود لمجلس النواب في تهيئة التشريعات الجاذبة للاستثمار في مصر، وكذلك وزارة الاستثمار برئاسة الوزيرة النشيطة جدا سحر نصر وفريق عمل الوزارة والهيئة العامة للاستثمار.





وأضاف النائب أن مجلس النواب واللجنة الاقتصادية وكذلك اللجان المعنية، كان حريصا على إصدار تشريعات ملائمة وجاذبة للاستثمار المصري والأجنبى، وأنه في سبيل ذلك بذل جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية من إصدار هذه التشريعات وأهمها بالطبع قانون الاستثمار بحيث يتناسب ومتغيرات العصر، وكذلك قانون الإفلاس وقانون الشركات وسوق المال والتأجير التمويلى والتخصيم،وغيرها من القوانين الاقتصادية والمالية، من أجل جذب أكبر عدد من الاستثمارات في مصر، تنعش السوق وتحد من أزمة البطالة.



وتابع النائب أن هناك طفرات استثمارية حققتها الوزارة والهيئة، فقد شهد العام المالى 7102 - 7102 ، ارتفاعا فى عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 29.1% مقارنة بالعام المالي 2016- 2017م، وبلغت 20 ألف شركة، وارتفعت رؤوس الأموال المُصدرة للشركات التي تم تأسيسها خلال العام المالي الماضي بنسبة 64.4% مقارنة بعام 201حيث بلغت 2017- 2018، برؤوس أموال بلغت 49 مليار جنيه وذلك مقارنة بحوالي 29.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/ 2017، وأطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي خريطة مصر الاستثمارية التي تعرض أكثر من 1000 فرصة للاستثمار على مستوى الجمهورية.





وتوقع غلاب أن تزداد هذه الاستثمارات خلال الفترة القادمة، خاصة الاستثمارات الصينية والفيتنامية والفرنسية، حيث كان لزيارات الرئيس السيسي إلى هذه الدول أثر كبير في إبداء الشركات الكبرى الاستثمار في مصر.



