هشام توفيق 556996

المال خاص



قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن شركة الشرقية للدخان تعد من أهم شركات قطاع الأعمال، مضيفًا أنها حققت 3 مليارات جنيه خلال عام 2017.



وأضاف أن طرح حصة الشركة فى البورصة خلال أكتوبر القادم، وتمتلك الشركة القابضة 1.5% من النسبة المطروحة 4.5%.



وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب على منتجات التبغ تقدر بنحو 58.5 مليار جنيه العام المالي الحالي، مقابل 51.4 مليار متوقعة في موازنة العام المالي السابق، أى بزيادة 7.5 مليار جنيه.



وتعتزم الحكومة طرح حصص إضافية بـ5 شركات حكومية مُدرجة بسوق المال قبل نهاية العام الحالي، في إطار برنامج أوسع لطرح شركات وبنوك عامة بالبورصة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، بهدف تقليص دور الدولة في إدارة الشركات العامة.



والـ5 شركات هى: مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، والإسكندرية لتداول الحاويات، والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، أبو قير للأسمدة.



ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة الشرقية للدخان, نحو 2.25 مليار جنيه بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم.



وحققت الشركة, صافى ربح خلال العام المالى الماضى 2018/2017 نحو 4.24 مليار جنيه، مقابل صافى ربح قدره 2.978 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة زيادة %42.38، تعادل 1.3 مليار جنيه، تمثلت فى زيادة مجمل الربح بحوالى مليار جنيه، وزيادة الفوائد الدائنة بحوالى 0.3 مليار جنيه.



وسجلت إجمالى مبيعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى 13.4 مليار جنيه، مقابل 10.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة زيادة %27.23.



