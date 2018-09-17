طماطم فاسدة

الصاوي أحمد



أكد مصطفى جعارة، مدير تسويق شركه"جعارة "لاستيراد البذور ووكيل شركة ساكاتا اليابانيه وهى الشركة المتهمة بتوريد بذور فاسدة للمزارعين أن 90% من بذور الطماطم التي استوردتها الشركة تم تسويقها.



ولفت إلى أن المحصول معروض حاليا في سوقي العبور وأكتوبر لتجارة الجملة من بذور شركته، مشيرا إلى أن العروة التي تم زراعتها في مايو ويونيو لم تصاب بضرر وهو الموعد الذي تفضله الشركة لزراعة بذورها.



جاء خلال مؤتمر صحفي لشركة جعارة لاستيراد البذور ووكيل شركة ساكاتا اليابانية على هامش معرض صحاري الدولي المقام حاليا في مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس ويستمر حتى الأربعاء.



ولفت إلى أن مرض التجعد ليس له علاج إطلاقا، ولكن هناك بعض الفيروسات التي يمكن مقاومتها أو إضعافها.



وأوضح "جعارة" أن إجمالي المساحات المنزرعة في مصر بالطماطم من بذور شركته بلغت 40 ألف فدان، وأن المساحات المتضررة في وادي النطرون وكفر الشيخ طبقا لبيانات وزارة الزراعة هي 1000 فدان، وبالتالي تكون نسبة الإصابة هي 2.5% فقط.



وأشار إلى أن عدد العبوات المباعة من البذور في العام الجاري 40 ألف عبوة، كما يوجد تقليد وغش لاسم الشركة وبذورها، وهو ما أثبتته وزارة الزراعة بالتحاليل هي كانت النتائج هي أن النبات لم يكن مستنبت من هجن من الأساس.



وأشار إلى أنه تم استخدام بذور شركته في إسنا والأقصر وقنا والمنيا والخطاطبة وسيناء والضبعة، وكل تلك المناطق لم يكن فيها أي شكاوي.



يذكر أن عددا من المزارعين تعرضوا لخسائر كبيرة في منطقة وادي النطرون نتيجة تعرض المحصول لمرض التجعد الذي دمر مزروعاتهم بالكامل وكانوا من عملاء شركة جعارة للبذور.