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اقتصاد وأسواق
رغم الأزمة السياسية لترامب.. التصنيع الأمريكى يسجل أعلى مستوى منذ 14 عاما
الإثنين 17 سبتمبر 2018 09:52 م
ترامب تعهد بخفض الفائض
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ترامب تعهد بخفض الفائض
إعداد - خالد بدر الدين
أعلن معهد إدارة العرض «ISM» عن انتعاش قطاع التصنيع الأمريكى الذى يمثل أكثر من %12 من الناتج المحلى الإجمالى فى أغسطس الماضى للشهر الثانى، ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من 14 عاما، بفضل الطلب القوى فى الداخل والخارج، برغم الأزمة السياسية التى يواجهها الرئيس دونالد ترامب.
وذكرت وكالة «رويترز» أن الإنتاج الصناعى ارتفع فى أغسطس الماضى %0.4 بعد أن زاد بالنسبة نفسها خلال شهر يوليو ليتفوق على توقعات المحللين التى توقفت عند %0.3 بقيادة شركات السيارات التى قفز إنتاجها بمعدل سنوى إلى 11.54 مليون وحدة ليسجل أعلى مستوى منذ أبريل الماضى، رغم تصاعد التوترات التجارية بين بكين وواشنطن، والتى أدت إلى ارتفاع الرسوم الجمركية المتبادلة على واردات أكبر اقتصادين فى العالم.
وزاد أيضا مؤشر استخدام الشركات لجميع مدخلاتها و مواردها خلال الشهرين الماضيين من %77.9 فى يوليو إلى %78.1 فى أغسطس، مع ارتفاع الإنتاج الصناعى، فيما ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية أيضا بنحو %0.7 خلال أغسطس بعد زيادتها %0.5 فى يوليو لتظل التعديلات الصعودية للتوقعات بنمو اقتصادى قوى فى الربع الثالث ثابتة، وإن كانت هذه الزيادة بسبب ارتفاع أسعار البنزين.
فى المقابل، تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانة بطالة خلال الأسبوع الماضى، على نحو غير متوقع، ليصل إلى أدنى مستوى منذ 49 عاما، فى مؤشر على قوة سوق العمل حسبما أكدت وزارة العمل الأمريكية التى أعلنت أن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت بواقع ألف طلب إلى مستوى معدل فى ضوء العوامل الموسمية بلغ 204 آلاف للأسبوع المنتهى فى 8 سبتمبر، ليسجل أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969.
ويتابع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصى، الذى يستثنى مكونات الغذاء والطاقة، لوضع سياسته النقدية، والذى ارتفع %2 فى يوليو، ليبلغ المستوى المستهدف للتضخم لدى «المركزى» عند %2 للمرة الثالثة منذ بداية العام.
ومما يؤكد على انتعاش الاقتصاد الأمريكى، وعدم تأثره من الحرب التجارية المتصاعدة لإدارة «ترامب» مع الصين، أن مكتب إحصاءات السكان، أعلن الأسبوع الماضى فى تقرير حول الدخل والفقر أن متوسط دخل الأسر زاد العام الماضى %1.8 ليصل إلى 61 ألفا و400 دولار للعام الثالث على التوالى، وأن معدل الفقر هبط إلى %12.3 العام الماضى من %12.7 فى عام 2016.
وكان «ترامب« قد طلب من مساعديه المضى قدما فى فرض رسوم جمركية على سلع صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار، لكنه لم يوضح توقيت تفعيل الرسوم الجمركية الإضافية، رغم مساعى وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، لاستئناف محادثات تجارية مع الصين.
وأعلن «ترامب» منذ أكثر من أسبوع أنه سيضيف رسوما جمركية على سلع صينية أخرى بقيمة 200 مليار دولار، وأن لديه رسوما جمركية على واردات صينية إضافية بقيمة 267 مليار دولار جاهزة للتنفيذ فى فترة زمنية قصيرة، بعد أن فرض بالفعل رسوما بنسبة %25 على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار.
وكانت إدارة «ترامب» طالبت بأن تقلص الصين فائضها التجارى مع الولايات المتحدة البالغ 375 مليار دولار، وأن توقف سياسات تهدف إلى الاستحواذ على تقنيات وحقوق ملكية فكرية أمريكية، وأن تتراجع عن دعم صناعات التكنولوجيا المتطورة، وأكد البيت الأبيض فى بيان أن «ترامب» أوضح أنه وإدارته سيواصلان اتخاذ إجراءات لمعالجة الممارسات التجارية الصينية، ودعا بكين إلى تبديد المخاوف الأمريكية، غير أن واردات الولايات المتحدة من الصين منذ بداية 2018 حتى يوليو الماضى، قفزت %9 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى.
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