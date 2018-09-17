قانوني: لجنة خبراء التلاعب في البورصة تقر 7 مبادئ

شريف عمر:



تواصل قضية التلاعب فى البورصة، الكشف عن مزيد من المعلومات، بعدما كشف خبير قانونى بارز عن 7 مبادئ قانونية مهمة رسخها تقرير لجنة الخبراء المشكلة لفحص مستندات قضية التلاعب فى البورصة.



وكانت «المال» قد انفردت على موقعها الإلكترونى بنشر النص الكامل لتقرير لجنة الخبراء لإبداء الرأي الفني بقضية بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، والتي اتهم فيها مجموعة كبيرة من الأسماء البارزة بسوق المال، بالإضافة إلى نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.



وتضمن التقرير المشكلة برئاسة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية، ومحسن عادل النائب السابق لرئيس البورصة المصرية، والمستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة ليلى الخواجة أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة مجموعة من المفاجآت غير المتوقعة.



وقال الخبير القانونى –فضل عدم الكشف عن نفسه– أن المبدأ القانونى الأول تمثل فى عدم اعتبار أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، موظفين عموميين، لعدم الاختصاص لهم، وهو ما استدل عليه من الفقرات التعريفية بتقرير لجنة الخبراء فى تعريف مفهوم مجلس الإدارة غير التنفيذى.









أما المبدأ الثانى فيشير إلى أنه عقب جمع رأسمال البنك، يتنحى البنك لممارسة نشاطه بما يعنى تنحى الوظيفة العامة معه، كما أن الأسهم والمساهمين والتداول عليها لا علاقه به بالوظيفة العامة، والقضية هى بيع أسهم فى السوق الثانونية بين المساهمين وبعضهم، وهو ما استدل عليه من تقرير لجنة الخبراء بالايضاحات حول عملية التداول على السهم.









وأشار الخبير الى مبدأ ثالث أقره التقرير يتمثل فى أن الموظف العام بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة فى الجهات التى اعتبرت أموالها اموالا عامة، لا يكون موظفاص عاماً إلا فى حدود أموال هذه الجهة، وهو ما استدل عليه بنصوص تقرير لجنة الخبراء بالجزئية المرتبطة بتعريف الاموال العامة، والموظف العام، بجانب الاموال التى اعتبرت اموالا عامة.









أما المبدأ القانونى الرابع، فلخصه فى عدم وجود مصطلح إتجاه مجلس الادارة للبيع، وهو ما يعنى عدم إختصاص لمجلس الادارة بالكامل فى بيع الأسهم، وهو ما يظهر فى تقرير لجنة الخبراء نصاً.









ولفت الى أن المبدأ الخامس يتناول استحالة نسبة أية جريمة لمجرد الامتناع عن البيع، وهو ما جاء فى تقرير لجنة الخبراء نضاً بالقول : لا يمكن نسبة اى جريمة للمتهم الأول " ايمن فتحى " لمجرد امتناعه عن البيع فى 11 مارس 2007، وهو تاريخ اعلان عرض الشراء فى البورصة عبر خطابات النوايا والابقاء على اسهمه، حتى تمام الصفقة، فعدم البيع ليست جريمة يحاسب عليها القانون، طالما أن الشراء تم بصورة سليمة وبممارسة تتفق وصحيح القانون.









وأكد أن المبدأ السادس يتمثل فى أن الاتفاق بين المساهمين لبيع أسهمهم لا يجعلهم اطراف مرتبطة، كما أن تفاق المساهمين الرئيسيين فيما بينهم للبيع لمستثمر استراتيجى لا يعتبر من الاحداث الجوهرية.

















وأشار الخبير الى مبدا سابع أقرته اللجنة وهو التأكيد على أن محاضر مجلس الادارة تمثل ذاكرة البنك، ولم يتبين أن ثمة معلومات متداولة بشان طلبات الشراء المقدمة من البنوك ولم يتم الاعلان عنها.





وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، قد أجلت محاكمة علاء وحمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق، وآخرين فى القضية المعروفة بـ"التلاعب فى البورصة"، لجلسة 20 أكتوبر المقبل، مع التحفظ على كل من جمال وعلاء مبارك، وياسر الملوانى، وحسن هيكل، وعمرو القاضى، وحسين الشربينى.





ووجهت النيابة العامة إلى جمال مبارك وآخرين تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح، والحصول على مبالغ بلغت 493.682 مليون جنيه، عبر الاتفاق على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية، وتمكينه من الاستحواذ على أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات المؤسسة بالخارج.