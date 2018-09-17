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بورصة وشركات
مقاصة بورصة لندن قد تخسر ربع تريليون يورو يوميا من تعاملاتها
الإثنين 17 سبتمبر 2018 09:37 م
بورصة لندن
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توقع بنك UBS السويسرى أن تخسر شركة لندن للمقاصة LCH التى تملكها بورصة لندن %25 على الأقل من جميع التعاملات التى تنفذها الشركة فى منطقة اليورو والبالغة قيمتها أكثر من تريليون يورو يوميا، وذلك نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكسيت).
وذكرت وكالة رويترز أن حجم التعاملات فى بورصة لندن سيقل أيضًا مع انتقال العديد من البنوك والشركات إلى دول أوروبا بعد أن أمرتها الهيئات التنظيمية بالانتقال إليها للابتعاد عن المخاطر المحتملة عقب نقل بنوك باركليز وHSBC وديوتش بنك فى الشهور الأخيرة، بعض أنشطتها المقومة باليورو التى تديرها شركة لندن للمقاصة إلى مدن أوروبية، لا سيما فرانكفورت.
وتوقع مايكل فيرنر وفريدريكو براجا، المحللان بقسم بحوث الأسواق المالية فى بنك UBS، أن تخسر شركة مقاصة لندن 250 مليار يورو على الأقل من الحصة السوقية للتعاملات باليورو فى ظل تشجيع الجهات التنظيمية الأوروبية والمؤسسات على الاستعداد لمواجهة أسوأ سيناريو لتداعيات البريكسيت.
ونقل ديوتش بنك فى يوليو الماضى %50 من تعاملاته باليورو من شركة مقاصة لندن إلى المقاصة الألمانية يوريكس التى تملكها بورصة ديوتش الألمانية فى فرانكفورت، كما حول بنكا باركليز وHSBC فى بداية هذا العام أنشطتهما باليورو إلى يوريكس .
وجاء فى تقرير بنك UBS أن قيمة العقود الفورية للتعاملات التى تتم فى بورصة فرانكفورت قفزت من 1.8 تريليون يورو فقط فى نهاية العام الماضى إلى أكثر من 8.4 تريليون آخر أغسطس الماضى بفضل انتقال البنوك والشركات إلى البورصة الألمانية .
من ناحية أخرى، كشفت نتائج مسح أجرته وكالة رويترز الأسبوع الماضى على 2500 من خبراء المال والبنوك أن نيويورك تفوقت على لندن لتصبح المركز المالى الأكثر جاذبية فى العالم بعد قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبى واتجاه البنوك والشركات لنقل الوظائف من لندن من أجل المحافظة على وجودها فى السوق الأوروبية المشتركة.
واحتلت نيويورك المركز الأول فى هذا المسح، تلتها لندن ثم هونغ كونغ وسنغافورة تبعا لمؤشر Z/Y للمراكز المالية العالمية الذى يصنف 100 مركز مالى على أساس عوامل مثل البنية التحتية وتوافر المهنيين من ذوى الكفاءة العالية، كما ارتفعت زيوريخ من المركز 16 إلى 9 وفرانكفورت من 20 إلى 10 وامستردام من 50 إلى 35 .
ويمثل بريكسيت أخطر تحد يواجه صناعة المال بمدينة لندن منذ ذروة الأزمة المالية العالمية خلال الأعوام 2007 – 2009، لأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى اعتبارًا من يوم 29 مارس المقبل يعنى عدم قدرة البنوك وشركات التأمين على العمل فى دول الاتحاد الأوروبى، صاحبة أكبر تكتل تجارى فى العالم لدرجة أن العديد من كبار المديرين فى بنوك أمريكية وبريطانية ويابانية أعلنوا عن نقل أنشطتها إلى فرانكفورت أو باريس أو دبلن.
وكانت كبرى الشركات المالية قد بدأت نقل فروعها من لندن منذ عام 2016 عندما اختار البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبى، ومن المتوقع أن تكون أكبر الكيانات الخاسرة هى المختصة بالخدمات المالية التى تساهم بحوالى %12 من الناتج المحلى الإجمالى لبريطانيا، كما أنها تسدد ضرائب أكثر من أى صناعة أخرى، ويتوقع رئيس حى المال بلندن أن تختفى من 3500 إلى 12 ألف وظيفة مالية بسبب البريكسيت على الأجل القصير وأكثر من هذا العدد على المدى الطويل .
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